Santé

Auteur: Yandé DIOP

Faux médicaments : Kaolack sonne la mobilisation contre les produits pharmaceutiques de qualité inférieure et falsifiés

Les médicaments falsifiés nuisent dangereusement à la santé des populations. Ils jouent aussi un rôle néfaste dans l'économie parce que constituant de la fraude et de la contrebande. Pour combattre le fléau, des centaines de personnes ont participé à une randonnée pédestre citoyenne pour marquer le lancement de la Semaine nationale de lutte contre les PQIF, du 22 au 28 novembre. Marchés, écoles et universités seront investis pour sensibiliser les populations aux dangers des médicaments vendus dans les circuits informels.

En effet, la lutte contre les faux médicaments prend une nouvelle dimension à Kaolack. Ce dimanche 23 novembre, la région a donné le coup d'envoi de la Semaine nationale de lutte contre les Produits pharmaceutiques de Qualité Inférieure et falsifiés (PQIF) à travers une grande randonnée pédestre citoyenne. Une mobilisation populaire destinée à rappeler un message essentiel : acheter un médicament dans la rue peut mettre sa vie en danger. Sous la présidence effective du gouverneur de la région de Kaolack, des centaines de participants, parmi lesquels des jeunes, des personnes âgées, des enfants, des acteurs de la santé et des autorités, ont pris part à cette randonnée.

Tous ont marché dans un même élan pour dénoncer la vente et la consommation de médicaments issus de circuits informels. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la Semaine nationale de lutte contre les PQIF, organisée du 22 au 28 novembre 2026 à Kaolack et à Dakar par l'Agence sénégalaise de réglementation pharmaceutique (ARP), avec l'appui d'Enabel.

Les populations au cœur de la sensibilisation

Au-delà de la randonnée, les organisateurs entendent rapprocher l'information des populations. Pendant toute la semaine, les équipes de sensibilisation vont investir plusieurs espaces de vie afin d'alerter sur les risques liés à l'utilisation des produits pharmaceutiques de qualité inférieure ou falsifiés. Dans les marchés de Kaolack, les commerçants et les usagers seront directement sensibilisés aux dangers des circuits informels de distribution des médicaments.

Dans les établissements scolaires, des échanges éducatifs seront organisés pour encourager les élèves à adopter les bons réflexes en matière de santé. L'université ne sera pas en reste. Une conférence-débat est également prévue pour mobiliser les étudiants et le monde académique autour des enjeux de santé publique et de sécurité pharmaceutique.

À travers cette campagne, l'ARP et ses partenaires misent sur l'information et le changement de comportement pour combattre un phénomène qui expose les populations à de graves risques sanitaires. Le message porté par cette mobilisation est sans équivoque : les médicaments ne sont pas des marchandises ordinaires. Leur provenance, leur qualité et leurs conditions de conservation peuvent faire toute la différence entre un traitement efficace et un danger pour la vie. Les organisateurs invitent ainsi les populations à privilégier exclusivement les pharmacies et les structures de santé agréées pour l'achat de leurs médicaments.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Une randonnée pédestre citoyenne a lancé à Kaolack la Semaine nationale de lutte contre les Produits pharmaceutiques de Qualité Inférieure et falsifiés (PQIF), du 22 au 28 novembre. - Des centaines de participants, dont des jeunes, des personnes âgées, des enfants, des acteurs de la santé et des autorités, ont marché pour dénoncer la vente et la consommation de médicaments issus de circuits informels. - Pendant la semaine, des équipes de sensibilisation investiront les marchés, les écoles et l'université de Kaolack pour alerter sur les risques liés aux PQIF.