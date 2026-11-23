Santé

Auteur: Yandé DIOP

Formation en santé : Entre exigences de qualité, déficit d’infrastructures et défis de l’innovation

Cette exigence de qualité constitue également un enjeu pour l'USSD, qui célèbre dix années de parcours. Créée le 29 mars 2016 par le professeur Oumar Ndir, après 37 années consacrées à l'enseignement et à la recherche à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, l'institution est passée de sept étudiants à près de 400 apprenants venus d'une vingtaine de pays.L'établissement a progressivement développé deux filières majeures : la médecine et la pharmacie. Ses diplômes ont été accrédités par l'ANAQ-Sup, tandis que le CAMES a déjà reconnu celui de pharmacie. Le programme de médecine est actuellement soumis à son évaluation.

Mais pour poursuivre sa progression, l'université doit relever de nouveaux défis. Son président du Conseil d'administration, le docteur Daouda Thiam, a annoncé un projet de développement immobilier comprenant la construction d'un nouveau bâtiment pédagogique et d'une clinique d'application. L'objectif est d'améliorer les conditions d'enseignement, de renforcer les travaux pratiques et de développer la simulation ainsi que la formation clinique. L'USSD envisage également de diversifier son offre,

notamment dans les métiers paramédicaux et les spécialités répondant aux besoins prioritaires des systèmes de santé. Cette ambition passe aussi par une augmentation du capital social destinée à mobiliser de nouvelles ressources financières. Pour le président du Conseil d'administration, cette croissance ne doit cependant jamais se faire au détriment de la qualité des formations.

Ancienne présidente du Conseil d'administration de l'USSD pendant huit ans et actuelle présidente du Conseil d'administration de DUOPHARM SA, actionnaire majoritaire de l'université, le docteur Sokhna Diagne Ndiaye a, pour sa part, insisté sur l'importance des partenariats. Elle estime que les universités ne peuvent former efficacement les futurs professionnels de santé sans une collaboration étroite avec les hôpitaux, les structures de soins, les officines pharmaceutiques, les entreprises et les institutions de recherche. Les terrains de stage, l'acquisition de compétences pratiques et le partage d'expériences professionnelles constituent, selon elle, des éléments indispensables à la qualité de la formation.

‎Recherche, numérique et innovation au cœur des nouveaux enjeux

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‎Au-delà des infrastructures et des accréditations, les défis concernent également la capacité des Universités africaines à produire des connaissances et à développer des solutions adaptées aux réalités locales. Le colloque organisé dans le cadre de cet anniversaire entend justement ouvrir la réflexion sur la recherche biomédicale, l'intelligence artificielle, la transformation numérique et les nouvelles pratiques pédagogiques.

‎Pour le docteur Benoît Tine, les universités doivent devenir davantage des espaces de production de connaissances et contribuer à la souveraineté sanitaire africaine. Il a souhaité que les travaux débouchent sur des recommandations concrètes pour améliorer la formation, renforcer les partenariats scientifiques et accroître les performances des systèmes de santé. Le recteur de l'USSD, le professeur Oumar Ndir, partage cette ambition. Pour la prochaine décennie, il entend faire de son établissement un pôle d'excellence africain dans la formation, la recherche et l'innovation en sciences de la santé. La présence de personnalités scientifiques, dont le professeur Serigne Magueye Guèye, lauréat du Prix des Nations unies pour la population 2026, et du professeur Didier Pittet, venu spécialement de Suisse, a donné une dimension scientifique particulière à cette rencontre.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - L'USSD, créée le 29 mars 2016 par le professeur Oumar Ndir, est passée de sept étudiants à près de 400 apprenants venus d'une vingtaine de pays. - L'établissement a développé deux filières majeures, médecine et pharmacie, dont les diplômes ont été accrédités par l'ANAQ-Sup et le CAMES pour la pharmacie. - L'USSD prévoit un projet de développement immobilier comprenant un nouveau bâtiment pédagogique et une clinique d'application pour renforcer les travaux pratiques et la simulation.