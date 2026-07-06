Santé

Auteur: Yandé Diop

il y a 2 jours

Fuite de gaz, explosion au CICAD : Comment l'Hôpital Principal de Dakar s'est préparé au pire

Une fuite de gaz suivie d'une violente explosion au Centre international de conférences Abdou Diouf (CICAD) de Diamniadio. Des dalles qui s'effondrent, un mouvement de panique, des dizaines de blessés à secourir et à évacuer d'urgence vers les structures de santé. Face à cette catastrophe, les sapeurs-pompiers se déploient tandis que l'Hôpital Principal de Dakar active immédiatement son Plan blanc pour faire face à un afflux massif de victimes.

Heureusement, cette scène n'était pas réelle. Il s'agissait du scénario de « FAGGARU 2026 », un exercice grandeur nature organisé par l'Hôpital Principal de Dakar afin de tester sa capacité de réaction face à une catastrophe majeure.

Pendant plusieurs heures, médecins, infirmiers, personnels administratifs et équipes de secours ont reproduit les conditions d'une urgence exceptionnelle. L'objectif : évaluer la rapidité de mobilisation des équipes, la coordination des différents services et l'efficacité de la prise en charge des victimes, tout en maintenant la continuité des soins pour les autres patients.

Au total, 40 victimes simulées ont été accueillies et orientées selon la gravité de leur état. Les enseignements tirés de cet exercice permettront de renforcer davantage le dispositif de réponse de l'Hôpital Principal de Dakar afin d'être prêt à faire face à toute situation d'urgence collective.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Un exercice grandeur nature nommé « FAGGARU 2026 » a simulé une fuite de gaz et une explosion au CICAD de Diamniadio. - L'Hôpital Principal de Dakar a activé son Plan blanc pour tester sa réaction face à un afflux massif de victimes. - 40 victimes simulées ont été prises en charge pour évaluer la mobilisation, la coordination et l'efficacité des équipes.