Hôpital Cheikhoul Khadim de Touba : trois patients sur cinq en ophtalmologie souffrent de la cataracte (Dr Dieynaba Bâ)
Cinq cents patients ont été opérés de la cataracte, gratuitement, au Centre Hospitalier National Cheikh Ahmadoul Khadim (CHNCAK) de Touba, du 23 au 25 novembre 2026. Ce camp de chirurgie a été organisé en partenariat avec l'ONG Direct Aid Society et le Ministère de la Santé et de l'Hygiène publique.
Les interventions ont été réalisées selon la technique de phacoémulsification, par la spécialiste en chirurgie ophtalmologique, le Dr Dieynaba Bâ, cheffe du service d'ophtalmologie du CHNCAK et des collègues.
L'initiative s'inscrit dans l'engagement de l'établissement en faveur de l'accès aux soins de santé pour tous.
Selon le Dr Bâ, la demande est considérable et revient sans cesse. En consultation, certains patients lui disent ne pas avoir les moyens de financer une chirurgie par phacoémulsification. Ils lui demandent régulièrement si des camps de chirurgie de la cataracte auront lieu, afin d'y participer.
Un taux élevé à Touba
La spécialiste insiste sur l'ampleur de la pathologie dans la ville. « Le taux est très élevé à Touba », affirme-t-elle. En moyenne, sur cinq patients reçus en consultation d'ophtalmologie, trois viennent pour une cataracte.
Elle explique cette fréquence par le vieillissement de la population. La cataracte étant surtout liée à l'âge, les premiers signes apparaissent dès 45-50 ans.
Une maladie liée à l'âge
Le Dr Bâ distingue plusieurs types de cataracte. Les cataractes congénitales touchent les nouveau-nés. Celles des adultes sont généralement d'origine post-traumatique. Les plus répandues sont les cataractes liées à l'âge.
Elle précise qu'il ne s'agit pas d'une maladie évitable. À la naissance, le cristallin est complètement transparent. Il s'opacifie progressivement avec l'âge, et c'est cette opacification que l'on appelle cataracte. « C'est un processus naturel », conclut-elle.
Commentaires (0)
Participer à la Discussion
Règles de la communauté
💡 Astuce : Utilisez des emojis depuis votre téléphone ou le module emoji ci-dessous. Cliquez sur GIF pour ajouter un GIF animé. Collez un lien X/Twitter, TikTok ou Instagram pour l'afficher automatiquement.
Se connecter
Commentez avec votre profil, votre photo, et soyez averti des réponses.