Santé

Auteur: Mor Mbaye Cissé

Hôpital Cheikhoul Khadim de Touba : trois patients sur cinq en ophtalmologie souffrent de la cataracte (Dr Dieynaba Bâ)

Cinq cents patients ont été opérés de la cataracte, gratuitement, au Centre Hospitalier National Cheikh Ahmadoul Khadim (CHNCAK) de Touba, du 23 au 25 novembre 2026. Ce camp de chirurgie a été organisé en partenariat avec l'ONG Direct Aid Society et le Ministère de la Santé et de l'Hygiène publique.

Les interventions ont été réalisées selon la technique de phacoémulsification, par la spécialiste en chirurgie ophtalmologique, le Dr Dieynaba Bâ, cheffe du service d'ophtalmologie du CHNCAK et des collègues.

L'initiative s'inscrit dans l'engagement de l'établissement en faveur de l'accès aux soins de santé pour tous.

Selon le Dr Bâ, la demande est considérable et revient sans cesse. En consultation, certains patients lui disent ne pas avoir les moyens de financer une chirurgie par phacoémulsification. Ils lui demandent régulièrement si des camps de chirurgie de la cataracte auront lieu, afin d'y participer.

Un taux élevé à Touba

La spécialiste insiste sur l'ampleur de la pathologie dans la ville. « Le taux est très élevé à Touba », affirme-t-elle. En moyenne, sur cinq patients reçus en consultation d'ophtalmologie, trois viennent pour une cataracte.

Elle explique cette fréquence par le vieillissement de la population. La cataracte étant surtout liée à l'âge, les premiers signes apparaissent dès 45-50 ans.

Une maladie liée à l'âge

Le Dr Bâ distingue plusieurs types de cataracte. Les cataractes congénitales touchent les nouveau-nés. Celles des adultes sont généralement d'origine post-traumatique. Les plus répandues sont les cataractes liées à l'âge.

Elle précise qu'il ne s'agit pas d'une maladie évitable. À la naissance, le cristallin est complètement transparent. Il s'opacifie progressivement avec l'âge, et c'est cette opacification que l'on appelle cataracte. « C'est un processus naturel », conclut-elle.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Cinq cents patients ont été opérés gratuitement de la cataracte au Centre Hospitalier National Cheikh Ahmadoul Khadim de Touba, du 23 au 25 novembre 2026, en partenariat avec l'ONG Direct Aid Society et le Ministère de la Santé. - Les interventions ont été réalisées par phacoémulsification par le Dr Dieynaba Bâ, cheffe du service d'ophtalmologie, et ses collègues. - Selon le Dr Bâ, en moyenne trois patients sur cinq reçus en consultation d'ophtalmologie à Touba viennent pour une cataracte, une fréquence liée au vieillissement de la population.