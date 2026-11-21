Santé

Auteur: Yande Diop

IA, médicaments falsifiés, One Health: Dakar au cœur des grands défis de la santé africaine

‎ Pour ses 10 ans, l’Université des Sciences de la Santé de Dakar mise sur un colloque scientifique international consacré aux mutations du secteur médical. Intelligence artificielle, télémédecine, sécurité des patients et lutte contre les faux médicaments seront au cœur des échanges en novembre

‎

‎Dix ans après sa création, l’Université des Sciences de la Santé de Dakar (USSD) veut regarder au-delà de son parcours et se projeter dans l’avenir. Pour célébrer son dixième anniversaire, prévu le lundi 23 novembre 2026, l’établissement organise une journée de réflexion scientifique internationale autour des défis de la formation en sciences de la santé en Afrique. La rencontre se tiendra sous la présidence du ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. Au-delà de la célébration institutionnelle, l'ambition est de mettre sur la table des questions qui préoccupent aujourd'hui les systèmes de santé : les nouvelles technologies médicales, la sécurité sanitaire et la qualité des médicaments. L'intelligence artificielle, la télémédecine et la simulation médicale occuperont une place importante dans les discussions.

À travers une première table ronde consacrée à la « médecine augmentée », les participants examineront les possibilités offertes par ces innovations, mais également les enjeux de leur gouvernance éthique. La stratégie de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et les expériences de structures spécialisées seront notamment abordées.

‎

Des faux médicaments à l'approche « One Health »

‎

‎Autre sujet au centre de ce rendez-vous : la sécurité des patients et la qualité des soins. Une deuxième table ronde sera consacrée à l'approche « One Health » (Une seule santé), qui met en relation les enjeux sanitaires. Le professeur Didier Pittet interviendra notamment sur l'hygiène des mains et la sécurité des patients. Les expériences de l'hôpital Dalal Jamm, de l'Hôpital Principal de Dakar et du Centre des opérations d'urgence sanitaire (COUS) seront également partagées, notamment face à la fièvre de la vallée du Rift.

La troisième table ronde s'attaquera à une autre préoccupation majeure : les médicaments de qualité inférieure et falsifiés. Le contrôle qualité, la surveillance du marché et la sécurisation des chaînes d'approvisionnement pharmaceutiques seront au cœur des échanges. Un enjeu essentiel pour la protection des populations et la fiabilité des circuits de distribution des produits de santé.

Les travaux s'ouvriront par une conférence inaugurale du professeur Serigne Maguéye Guèye, intitulée « Formation en sciences de la santé en Afrique : défis et perspectives ».

‎Dix ans de formation, de nouvelles ambitions

‎

‎Fondée en 2016, l'USSD s'est développée autour des formations en médecine et en pharmacie. En une décennie, l'établissement affirme avoir consolidé ses programmes, renforcé ses ressources humaines et ses infrastructures pédagogiques, tout en nouant des partenariats avec les structures de santé.

Pour la prochaine décennie, l'université entend élargir son offre de formation, développer l'enseignement numérique, renforcer la recherche et s'affirmer comme une référence en sciences de la santé en Afrique. La cérémonie officielle d'ouverture est prévue à 12 heures. Elle réunira notamment le recteur, le professeur Oumar Ndir, le président du Conseil d'administration, Dr Daouda Thiam, ainsi que Dr Sokhna Diagne Ndiaye, première présidente du Conseil d'administration de l'USSD.

Un film institutionnel retracera les dix années d'existence de l'établissement. La journée s'achèvera par une cérémonie de clôture et un cocktail dînatoire, de 18 heures à 20 heures. Des distinctions seront remises aux pionniers, aux personnels enseignants et de recherche, aux personnels administratifs, techniques et de service ainsi qu'aux anciens étudiants.

À travers ce dixième anniversaire, l'USSD entend ainsi faire de son parcours un point de départ pour une réflexion plus large sur l'avenir de la médecine et la formation des professionnels de santé sur le continent africain.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - L’Université des Sciences de la Santé de Dakar organise le 23 novembre 2026 un colloque scientifique international pour son dixième anniversaire, sous la présidence du ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. - Trois tables rondes porteront sur la « médecine augmentée » (intelligence artificielle, télémédecine, simulation médicale), l’approche « One Health » et les médicaments de qualité inférieure et falsifiés. - Fondée en 2016, l’USSD veut élargir son offre de formation, développer l’enseignement numérique, renforcer la recherche et s’affirmer comme une référence en sciences de la santé en Afrique.