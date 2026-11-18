Santé

Auteur: Adama SY / Omar PÈNE

« Il n'y a pas de santé sans santé mentale » : Dakar se dote d'un programme d'accompagnement inédit pour les populations fragilisées

​La santé mentale s’invite au cœur des politiques locales de santé à Dakar. La municipalité a lancé, ce mercredi 18 novembre 2026, un programme municipal dédié à sa promotion et à l’accompagnement des personnes vulnérables. Portée par la Direction de l’Action sanitaire et des Services aux personnes, cette initiative entend renforcer la prévention, briser les préjugés et rapprocher les dispositifs d’accompagnement des populations, avec une attention particulière aux personnes atteintes de troubles mentaux vivant en situation de rue.

​Prévu sur deux jours, les 18 et 19 novembre, l’atelier de formation réunit des partenaires institutionnels, associatifs et communautaires autour d'une ambition commune : faire de la santé mentale une priorité de santé publique à l'échelle municipale. Le programme s'articule autour de quatre objectifs majeurs : promouvoir le bien-être mental dans les communautés, accompagner les personnes atteintes de troubles sévères, lutter contre la stigmatisation et renforcer les capacités des acteurs communautaires.

​Au-delà de la formation, la Ville entend mettre en place une réponse de proximité. Le dispositif prévoit notamment le repérage des personnes en situation de rue présentant des troubles mentaux, leur orientation vers les structures sanitaires compétentes ainsi qu'un accompagnement social et un suivi dans la durée, dans le strict respect de leur dignité.

​ Une approche globale axée sur le bien-être

​Pour Cheikh Ahmadou Bamba Faye, directeur de l’Action sanitaire et des Services aux personnes, le choix de cette thématique traduit une conception globale de la santé, qui ne saurait se limiter à l’absence de maladie. « Parce que soigner, c’est bien et ne pas tomber malade, c’est encore mieux », a-t-il souligné. Il défend ainsi une approche qui place le bien-être physique, psychologique et social au centre des préoccupations municipales. « Nous ne l’abordons pas en tant que maladie. Nous l’abordons en tant qu’un état de bien-être », a-t-il précisé.

​Cette orientation implique d'agir également sur les facteurs sociaux et communautaires susceptibles de favoriser l'épanouissement des individus et leur participation à la vie collective. D'où la mobilisation d'organisations sociales, d'acteurs de terrain et de différentes personnes ressources. Pour le directeur, ces relais doivent contribuer à mieux faire comprendre la santé mentale dans les quartiers et à installer une véritable culture de prévention.

​ Briser le silence et l'isolement

​Une préoccupation que partage Ndèye Mané, présidente de la Commission santé de la Ville de Dakar. Dans son intervention, elle a particulièrement insisté sur les souffrances psychologiques qui échappent souvent aux regards et restent enfermées dans le silence. « Il n'y a pas de santé sans santé mentale », a-t-elle martelé, rappelant que celle-ci conditionne notre capacité à apprendre, à travailler, à aimer, à être parents et à participer pleinement à la vie citoyenne. Pourtant, les personnes confrontées à une détresse psychologique continuent souvent de faire face à la honte, aux préjugés et à l'isolement.

​« On souffre en cachette, on consulte tard, ou bien on ne consulte jamais », a-t-elle déploré. Pour la présidente de la commission santé, briser ce silence relève d'une responsabilité collective. Elle considère ainsi que le programme municipal ne doit pas se limiter à une activité ponctuelle, mais constituer le point de départ d'une politique durable, fondée sur deux priorités : prévenir les souffrances psychologiques par l'action communautaire et accompagner au plus près les personnes atteintes de troubles sévères.

​ Les acteurs communautaires en première ligne

​Dans cette stratégie, les acteurs communautaires occupent une place centrale. Présents dans les quartiers et au contact quotidien des familles, ils sont souvent les premiers interlocuteurs des personnes en difficulté. L'atelier doit précisément leur permettre d'acquérir les outils nécessaires pour repérer les signes de souffrance psychique, maîtriser les premiers secours psychologiques, accueillir les victimes de maltraitance et soutenir les personnes confrontées aux addictions. « Repérer, écouter, accompagner », a résumé Ndèye Mané, présentant ces trois actions comme une méthode et une promesse faites aux Dakaroises et aux Dakarois.

​À travers ce programme, la Ville de Dakar entend ainsi inscrire la santé mentale dans une démarche municipale de prévention, d'écoute et d'accompagnement social et sanitaire. Reste désormais à faire vivre cette ambition sur le terrain, car promouvoir la santé mentale, c'est aussi permettre à chacun d'être entendu, soutenu et de retrouver sa place à part entière dans la communauté.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - La municipalité de Dakar a lancé le 18 novembre 2026 un programme municipal de promotion de la santé mentale et d'accompagnement des personnes vulnérables, porté par la Direction de l'Action sanitaire et des Services aux personnes. - Un atelier de formation de deux jours (18 et 19 novembre) réunit partenaires institutionnels, associatifs et communautaires autour de quatre objectifs : promouvoir le bien-être mental, accompagner les troubles sévères, lutter contre la stigmatisation et renforcer les capacités des acteurs communautaires. - Le dispositif prévoit le repérage des personnes en situation de rue présentant des troubles mentaux, leur orientation vers les structures sanitaires compétentes et un accompagnement social et suivi dans la durée.