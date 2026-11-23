Santé

Auteur: Mor KA

Kaffrine : Salaires en retard, avenir incertain, les contractuels de la santé interpellent les autorités

La colère monte chez les travailleurs contractuels du secteur de la santé. Alors que le mois de novembre touche à sa fin, une bonne partie de ces agents attend toujours le paiement du salaire d’octobre. Une situation difficile à vivre pour ces travailleurs qui, malgré leur engagement quotidien au service des populations, peinent à joindre les deux bouts.

À Kaffrine, le Syndicat autonome national des travailleurs éveillés et engagés de la santé (SANTES) est sorti de son silence. Face à la presse, ce lundi 23 novembre 2026, Bassirou Wade, chargé de la communication du SANTES, a lancé un appel pressant aux autorités pour mettre fin à cette précarité. Car derrière les retards de salaires, il y a des familles qui attendent, des charges qui s'accumulent et des travailleurs qui ne savent plus à quel saint se vouer.

Pour le SANTES, la situation a atteint un niveau de gravité qui ne peut plus être ignoré. « Si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que la situation n'est plus tenable. Nous ne sommes plus dans le cadre d'une simple revendication syndicale, mais face à une véritable urgence sociale et humanitaire », a déclaré Bassirou Wade.

Selon le syndicaliste, ces retards de paiement sont particulièrement récurrents en fin d'année. Une situation qui plonge les contractuels dans une incertitude permanente. Pour M. Wade, il est inconcevable que des agents qui accomplissent régulièrement leur travail soient obligés de réclamer leur rémunération. « Un salaire n'est ni une faveur ni une récompense. Il est le fruit d'un travail accompli et constitue un droit fondamental », a-t-il rappelé.

Le SANTES demande ainsi le paiement immédiat des salaires dus, le respect du calendrier habituel de paiement, notamment autour du 30 de chaque mois, et des mesures concrètes pour éviter que ces retards ne deviennent pas une habitude.

Des années de service, mais toujours dans la précarité

L'autre préoccupation du syndicat concerne l'avenir professionnel des contractuels. Certains agents consacrent cinq, dix, voire quinze années de leur vie au service de la santé publique sans obtenir de garantie sur leur avenir.

Pour le SANTES, cette situation est difficilement acceptable. Comment comprendre qu'un travailleur puisse servir aussi longtemps dans les structures sanitaires sans savoir quand son statut sera enfin régularisé ? Bassirou Wade estime que ces agents méritent plus de considération au regard de leur expérience et des services rendus aux populations. Le syndicat appelle ainsi les autorités à trouver une solution durable pour mettre fin à cette contractualisation qui s'éternise.

Les agents administratifs et les diplômés réclament aussi leur place

Les revendications ne concernent pas que les contractuels. Le SANTES attire également l'attention sur le sentiment d'injustice ressenti par certains agents administratifs, notamment autour de l'indemnité de logement.

Le syndicat dénonce par ailleurs le cas de travailleurs pourtant diplômés qui continuent d'être maintenus sous le statut de stagiaire. Il évoque aussi le manque de reconnaissance des qualifications du personnel issu des structures communautaires.

Pour corriger ces disparités, l'organisation réclame une meilleure équité dans l'attribution des indemnités, une reconnaissance effective des diplômes et un règlement concerté de la situation des agents issus du programme Khir Ndavi. « Aucune catégorie de travailleurs ne doit être laissée en marge », a insisté Bassirou Wade.

Recrutement de 2 500 agents : pas de place au favoritisme

Le recrutement annoncé de 2 500 agents par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique constitue également un point important des préoccupations syndicales. Le SANTES accueille favorablement cette perspective qui pourrait renforcer les effectifs des structures sanitaires. Mais il prévient : cette opération doit se faire dans la transparence.

Le syndicat demande notamment la publication des critères de sélection et des listes de recrutement. Son objectif est de permettre à chaque candidat de connaître les conditions de recrutement et de bénéficier des mêmes chances. Pour Bassirou Wade et ses camarades, seules les compétences et les qualifications doivent guider les choix.

« Prendre soin des populations, c'est aussi prendre soin des travailleurs »

Au-delà des revendications administratives et salariales, le SANTES attire l'attention sur une réalité essentielle : derrière chaque structure sanitaire, il y a des femmes et des hommes qui se mobilisent chaque jour pour soigner et accompagner les populations.

Mais comment demander à ces agents de donner le meilleur d'eux-mêmes lorsqu'ils sont confrontés aux retards de salaires, à l'incertitude professionnelle et au manque de reconnaissance ? Pour le syndicat, les conditions de vie des travailleurs ne doivent pas être reléguées au second plan. Une situation professionnelle instable peut, à terme, affecter la qualité des services de santé et pousser certains agents qualifiés à chercher de meilleures perspectives ailleurs.

« La santé ne repose pas uniquement sur les infrastructures et les équipements. Elle repose avant tout sur les femmes et les hommes qui font vivre quotidiennement notre système sanitaire », a souligné le chargé de communication.

Le dialogue reste ouvert, mais le syndicat entend agir

Malgré la fermeté de son discours, le SANTES ne ferme pas la porte au dialogue. Mais il entend désormais multiplier les démarches pour obtenir des réponses concrètes. Son Bureau exécutif national prévoit notamment d'adresser des courriers aux directeurs des structures sanitaires des quatorze régions du Sénégal et de saisir l'inspection du travail sur les retards de salaires, la situation des contractuels et les relations sociales dans les établissements publics de santé.

Le syndicat annonce également la poursuite de sa mobilisation, dans un esprit de responsabilité et conformément aux textes en vigueur.

En attendant une réaction des autorités, les travailleurs veulent surtout sortir de cette incertitude qui pèse sur leur quotidien. Ils ne demandent pas de privilèges, mais simplement de pouvoir vivre dignement de leur travail, être payés à temps et exercer leur métier avec des garanties pour l'avenir.

À travers cette sortie médiatique, le SANTES rappelle ainsi une évidence : ceux qui prennent soin de la santé des populations ont, eux aussi, besoin de considération, de sécurité et de conditions de travail dignes.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Les contractuels de la santé de Kaffrine attendent toujours le paiement du salaire d'octobre, une situation dénoncée par le SANTES lors d'une conférence de presse le lundi 23 novembre 2026. - Le syndicat réclame le paiement immédiat des salaires dus, le respect du calendrier de paiement autour du 30 de chaque mois et une solution durable à la contractualisation qui s'éternise. - Le SANTES demande la transparence dans le recrutement annoncé de 2 500 agents par le ministère de la Santé, avec publication des critères de sélection et des listes de recrutement.