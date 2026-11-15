Santé

Auteur: Seynabou Diagne, Correspondante à Kaolack

Kaolack : Troisième région la plus touchée par le diabète avec 6,1 % de prévalence

​À Kaolack, la situation sanitaire liée au diabète devient de plus en plus préoccupante. Selon l'enquête STEPS de 2024, la région affiche une prévalence de 6,1 %, ce qui la place au troisième rang national. Cette réalité interpelle vivement les professionnels de santé qui, à l'occasion de la Journée mondiale du diabète célébrée le 14 novembre, lancent un appel urgent à intensifier les actions de prévention et de dépistage.

​Le Centre hospitalier régional El Hadji Ibrahima Niass de Kaolack a enregistré 986 patients au sein de son service de diabétologie en 2025, et compte déjà 788 cas pris en charge en 2026. Le Dr Malick Ngom, diabétologue et coordonnateur du centre, souligne ainsi la nécessité d'une mobilisation accrue des populations face à cette épidémie silencieuse.

​Les mauvaises habitudes alimentaires et la sédentarité demeurent les facteurs de risque prédominants. La consommation élevée de sucre et de graisses, conjuguée à un faible apport en fruits et légumes, exacerbe la vulnérabilité des habitants. Le Dr Ngom insiste donc sur l'importance d'adopter une alimentation équilibrée et de pratiquer une activité physique régulière pour endiguer cette progression.

​Lors d'une opération de dépistage gratuit organisée à l'occasion de cette Journée mondiale, 41 personnes ont été testées, révélant deux cas confirmés de diabète et quatre autres nécessitant un suivi médical approfondi.

​Placée sous le thème « Agir tôt contre le diabète », cette édition rappelle l'importance cruciale de la prévention, du diagnostic précoce et de l'accompagnement des malades. Les acteurs locaux de la santé réaffirment leur engagement à œuvrer pour limiter les complications graves liées à cette maladie chronique et améliorer la qualité de vie des personnes affectées.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Selon l'enquête STEPS de 2024, Kaolack affiche une prévalence du diabète de 6,1 %, ce qui en fait la troisième région la plus touchée au niveau national. - Le Centre hospitalier régional El Hadji Ibrahima Niass de Kaolack a enregistré 986 patients en diabétologie en 2025 et compte déjà 788 cas pris en charge en 2026. - Lors d'une opération de dépistage gratuit, 41 personnes ont été testées, révélant deux cas confirmés de diabète et quatre autres nécessitant un suivi médical approfondi.