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"La prévalence du diabète dans la région est alarmante" : À Kaolack, les spécialistes sonnent l'alerte et appellent à l'action

Auteur: Seynabou DIAGNE Correspondante Kaolack

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"La prévalence du diabète dans la région est alarmante" : À Kaolack, les spécialistes sonnent l'alerte et appellent à l'action

"La prévalence du diabète dans la région est alarmante" : À Kaolack, les spécialistes sonnent l'alerte et appellent à l'action

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Le 14 novembre de chaque année, la Journée Mondiale du Diabète offre une plateforme essentielle pour élever la voix des professionnels de santé, des patients et des décideurs autour des enjeux cruciaux liés à cette maladie chronique. Cette année, à Kaolack, la journée a été marquée par une série d'activités de sensibilisation et de dépistage, révélant des chiffres alarmants sur la prévalence du diabète dans la région.

Dr Malick Ngom, endocrinologue de renom, a annoncé que sur 41 personnes testées, deux cas de diabète ont été confirmés et quatre autres sont en attente de confirmation. De plus, cinq cas de prédiabète ont été identifiés, accompagnés de deux cas d'hypertension, signalant un besoin urgent d'intervention.

"La situation est préoccupante", a déclaré le Dr Ngom. "La prévalence du diabète dans la région est alarmante, et nous devons agir rapidement pour inverser cette tendance", a-t-il souligné.

Une enquête récente réalisée par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a révélé que Kaolack se classe désormais au troisième rang national en matière de prévalence du diabète, affichant un taux de 6,1 %. 

Ce constat met en lumière les facteurs de risque qui gangrènent la région, notamment un mode de vie sédentaire et une alimentation déséquilibrée. "Nous manquons d'activité physique et consommons trop de sucre et de sel", explique le Dr Ngom, ajoutant que ces habitudes alimentaires sont directement liées à l'augmentation des cas de diabète.

Les facteurs de risque ne se limitent pas uniquement à l'hérédité, mais incluent également des aspects modifiables, tels que l'alimentation et l'activité physique. 

Le thème de cette année, "Agir Précocement contre le Diabète", souligne l'importance d'un dépistage précoce et d'une prise en charge adaptée. "L'éducation est essentielle", insiste Dr Ngom, "car il est crucial de comprendre que l'insulinothérapie n'est pas une punition, mais une option thérapeutique comme une autre".

Cette journée vise à déconstruire les mythes entourant le diabète et à encourager la population à adopter des comportements préventifs. "Il est temps de changer notre perception et de voir l'insulinothérapie comme une chance plutôt qu'une fatalité", conclut le médecin.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction
- Lors de la Journée Mondiale du Diabète à Kaolack, sur 41 personnes testées, deux cas de diabète ont été confirmés, quatre sont en attente de confirmation, cinq cas de prédiabète et deux cas d'hypertension ont été identifiés. - Selon une enquête du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, Kaolack se classe au troisième rang national pour la prévalence du diabète, avec un taux de 6,1 %. - Le Dr Malick Ngom cite le mode de vie sédentaire et une alimentation déséquilibrée (trop de sucre et de sel) comme facteurs de risque, et insiste sur l'importance de l'éducation et du dépistage précoce.
Auteur: Seynabou DIAGNE Correspondante Kaolack
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    Bagass il y a 1 jour
    On dirait Diomaye Faye

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