Santé

Auteur: Seneweb-News

Lancement de l’initiative « CSU Sama Gox » : Parcelles Assainies accueille ce samedi la première édition

L'Agence Sénégalaise de la Couverture Sanitaire Universelle (SEN-CSU) lance officiellement, ce samedi 28 novembre 2026, l'initiative « CSU Sama Gox ». La cérémonie, présidée par le Directeur général, se tiendra au terrain de l'Unité 25, aux Parcelles Assainies, à 09h. Un camp d'enrôlement y est organisé les 28 et 29 novembre.

Rapprocher la CSU des quartiers

Initiée par le Directeur général, Moustapha CISSE, « CSU Sama Gox » (« la CSU dans mon terroir ») vise à rapprocher la couverture sanitaire universelle des populations, à impliquer davantage les communautés et à massifier les enrôlements, avec les relais communautaires et les acteurs locaux. Elle s'adresse en priorité aux travailleurs du secteur informel et du monde rural. Cette première édition aux Parcelles Assainies préfigure un déploiement dans d'autres territoires.

Cette démarche s'inscrit dans le Plan Sénégal 2050 et dans le Plan stratégique de développement 2025-2029 de la SEN-CSU, qui vise une couverture du risque maladie d'au moins 75 % de la population d'ici 2029.

Ce que les populations pourront faire sur place

Les habitants pourront s'informer sur le programme, poser leurs questions aux agents de l'Agence, se faire dépister gratuitement, apprendre les gestes de premier secours et s'enrôler directement à la CSU. Il suffit de se munir d'une pièce d'identité et disposer des moyens de paiement électronique suivants : Orange Money, Wave ou Kpay.

Ce que change la carte d'assuré

Avec la carte, 80 % des soins sont pris en charge dans les postes de santé, centres de santé et hôpitaux publics, et 50 % des médicaments achetés en pharmacie privée. Le droit d'adhésion est de 1 000 F CFA et la cotisation annuelle de 3 500 F CFA par membre, l'État complétant à hauteur de 3 500 F CFA pour chaque bénéficiaire. Pour les élèves et les Ndongo-Daaras, l'affiliation annuelle est de 1 000 F CFA.

Certaines catégories sont prises en charge sans cotiser : les enfants de moins de 5 ans, les personnes de 60 ans et plus, les femmes enceintes nécessitant une césarienne, les personnes souffrant d'insuffisance rénale, les bénéficiaires du Programme national de bourses de sécurité familiale et les détenteurs de la Carte d'égalité des chances.

Un appel à la mobilisation

La SEN-CSU invite les familles, associations, GIE, groupements et réseaux à venir nombreux. Les structures organisées peuvent aussi se rapprocher des 14 services régionaux de l'Agence pour adhérer dans le cadre d'une convention.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - La SEN-CSU lance samedi 28 novembre 2026 l'initiative « CSU Sama Gox » aux Parcelles Assainies, avec un camp d'enrôlement les 28 et 29 novembre. - L'initiative vise à rapprocher la CSU des populations, impliquer les communautés et massifier les enrôlements, en priorité pour les travailleurs du secteur informel et du monde rural. - Avec la carte, 80 % des soins sont pris en charge dans les structures publiques et 50 % des médicaments en pharmacie privée ; adhésion 1 000 F CFA et cotisation annuelle 3 500 F CFA par membre.