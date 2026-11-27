Santé

Auteur: Mor Mbaye Cissé

Limogeage du directeur de l'hôpital Ndamatou de Touba : Le personnel en sit-in pour dénoncer « la politisation de la santé »

Après huit mois passés à la tête de l'hôpital Ndamatou de Touba, le docteur Ibrahima Tito Tamba a été relevé de ses fonctions de directeur. Selon le personnel, la décision est intervenue dans la nuit du 25 au 26 novembre 2026, à la suite du Conseil des ministres.

Un sit-in avec des pancartes

Ce vendredi, les agents de la structure sanitaire ont organisé un sit-in. Ils brandissaient des pancartes sur lesquelles on pouvait lire : « Non à la politisation de la santé », « 8 mois c'est trop petit pour évaluer une gestion » et « non à l'injustice ». Les agents fustigent le limogeage du docteur Tamba, présenté comme un proche de Pastef.

La voix du personnel : « Nous ne sommes pas ici pour nous substituer à l'autorité du président »

Le porte-parole du personnel, le docteur Mor Niang, chargé des revendications du SAMES, section Ndamatou de l'hôpital de Touba, a pris la parole au nom des agents. Il a d'abord expliqué les raisons de la mobilisation : « Nous sommes réunis aujourd'hui à la suite du limogeage de notre directeur, Ibrahima Tito Tamba, intervenu dans la nuit du 25 au 26, à la suite du Conseil des ministres. Une décision qui nous a surpris chacun et qui nous a profondément atteints et m'a plongé aussi dans un désarroi total. »

Il a précisé les limites de la démarche : « Nous ne sommes pas ici pour nous substituer aussi à l'autorité du président de la République ni à ses démembrements, à savoir le ministre de la Santé, mais simplement pour faire entendre notre voix, la voix du personnel, et exprimer notre désarroi face à une décision qui nous touche profondément. »

Le bilan du directeur, selon le personnel

Pour le docteur Mor Niang, il importe de rappeler ce qui a été fait en si peu de temps : « En seulement huit mois, il est important quand même de rappeler les actions qui ont été menées par le directeur Tito Tamba. Il a su gagner le respect, la confiance et aussi l'estime de l'ensemble du personnel et de ses collaborateurs. Disponible, accessible, à l'écoute de tout un chacun et courtois, courtois à l'égard du travail et envers l'ensemble du personnel et aussi des malades. »

Il a décrit un limogeage ressenti avec « profond désarroi » et « regret », survenu « de manière brutale et de manière aussi inattendue ». Le porte-parole a ensuite détaillé les réalisations attribuées au directeur, service par service. En chirurgie, il a cité l'aménagement du bloc et le renforcement du plateau technique, avec notamment du matériel d'endoscopie pour les chirurgies mini-invasives, ainsi qu'un projet d'extension du service. Le service d'ORL a été doté de matériel d'endoscopie. L'ophtalmologie, l'échographie et le laboratoire ont bénéficié de machines et d'outils de nouvelle génération. Aux urgences, les équipements, le laboratoire et le service de radiologie ont été renforcés. Enfin, en urologie, le directeur a mis en place l'endoscopie et le laser.

Le Dr Niang a ajouté que l'hôpital espère ouvrir bientôt son service d'urgence pédiatrique, dont le directeur avait « bien piloté les travaux et la mise en place de l'ensemble du matériel ». Il a également évoqué « le côté humanitaire » de l'action du docteur Ibrahima Tito Tamba à l'égard du personnel et de ses collaborateurs.

Revenir sur la décision

Le cœur de la revendication a été formulé clairement : « Nous venons donc pour faire cette transition, au moins demander à Monsieur le Président de la République et au ministre de la Santé de revoir cette décision qui est en train d'atteindre profondément le bon fonctionnement de l'hôpital et l'ensemble du personnel. »

Il a insisté : « Nous vous demandons sincèrement, si possible, de revenir à cette décision parce que le directeur Ibrahima Tito Tamba a engagé des actions qu'il a menées à bien et aussi sincèrement il s'est lancé dans une optique de promouvoir l'hôpital et de hisser le plateau technique et l'ensemble du personnel avec. » Et d'ajouter : « Nous demandons sincèrement la grâce. »

Il a conclu : « Nous ne sommes pas là pour des faits politiques ou autres, mais on ne voudrait pas que la santé à Touba soit politisée. »

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le personnel de l'hôpital Ndamatou de Touba a organisé un sit-in pour dénoncer le limogeage du docteur Ibrahima Tito Tamba, relevé de ses fonctions dans la nuit du 25 au 26 novembre 2026 après le Conseil des ministres. - Les agents brandissaient des pancartes telles que « Non à la politisation de la santé » et « 8 mois c'est trop petit pour évaluer une gestion ». - Le porte-parole du personnel, le docteur Mor Niang, a demandé au président de la République et au ministre de la Santé de revenir sur cette décision, saluant les réalisations du directeur dans plusieurs services.