News Feed
Lundi 16 novembre 2026
à Dakar
Rounded video image Seneweb TV
YouTube banner imge
Close icon
Se connecter
Santé

Lutte contre le cancer du col de l’utérus : La Première dame Absa Faye lance la « Caravane de l’espoir » à Ndiaganiao

Auteur: Khady Ndoye

2544 Lectures 1 Commentaires | English
Lutte contre le cancer du col de l’utérus : La Première dame Absa Faye lance la « Caravane de l’espoir » à Ndiaganiao

Lutte contre le cancer du col de l’utérus : La Première dame Absa Faye lance la « Caravane de l’espoir » à Ndiaganiao

La lutte contre le cancer du col de l’utérus sort du cadre d’Octobre rose pour s’inscrire dans une mobilisation permanente. La Première dame, Absa Faye, a procédé, ce matin à Ndiaganiao, au lancement de la « Caravane de l’espoir », une initiative nationale destinée à renforcer la sensibilisation, la vaccination et le dépistage précoce dans les 14 régions du Sénégal.

Portée par la Fondation nationale Sénégal solidaire, en partenariat avec la Société sénégalaise de colposcopie et de pathologie liée au papillomavirus, cette initiative entend faire de la prévention un combat de tous les jours. Pour cette cinquième édition, la caravane va sillonner le territoire national en trois phases : la sensibilisation communautaire, la vaccination contre le papillomavirus humain (HPV) et le dépistage précoce des cancers du col de l’utérus, avec une prise en charge des éventuelles lésions précancéreuses.

« Cette initiative entre en parallèle dans le cadre de l'engagement que j'avais annoncé à Khombole qui est de faire du mois d'octobre une campagne qui dure sur toute l'année. Car la lutte contre le cancer ne doit pas se limiter au mois d'octobre. Notamment le cancer du col de l'utérus », a assuré la première dame Absa Faye. .

L’urgence est d’autant plus grande que le cancer du col de l’utérus touche chaque année 2 280 femmes au Sénégal et provoque quotidiennement quatre décès, selon les chiffres avancés par la Première dame. 

« Tous les jours, nous perdons quatre vies humaines à cause du cancer du col de l'utérus. C'est dommage car c'est le seul cancer qui peut être évité grâce à la vaccination. C'est pourquoi nous venons aujourd’hui sensibiliser les populations pour qu'elles puissent avoir accès aux vaccins entre 9 et 14 ans pour leurs filles », a-t-elle souligné.

La mobilisation observée à Ndiaganiao semble déjà témoigner d'une prise de conscience communautaire. Absa Faye s’est réjouie de la forte participation des populations de la commune et des 38 villages environnants, venues répondre à l’appel.

La Première dame a également inscrit cette initiative dans le prolongement de la politique sanitaire du chef de l’État, Bassirou Diomaye Faye. Elle a salué le rôle du ministère de la Santé et de l’Hygiène publique, présenté comme un partenaire clé de la Fondation dans cette bataille sanitaire. Elle a notamment révélé qu’une séance de travail s’est tenue la semaine dernière avec la directrice de cabinet du ministre afin d’étudier l’intégration d’un programme de vaccination dans les politiques de la Fondation nationale Sénégal solidaire.

Ainsi, à travers la « Caravane de l’espoir », la Première dame veut faire de la sensibilisation, de la vaccination et du dépistage des armes essentielles pour réduire les décès liés au cancer du col de l’utérus.

"Je lance encore un appel à la mobilisation et à la lutte contre le cancer du col de l'utérus", invite Mme Absa Faye.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction
- La Première dame Absa Faye a lancé ce matin à Ndiaganiao la « Caravane de l’espoir », initiative nationale de sensibilisation, vaccination et dépistage précoce dans les 14 régions du Sénégal. - Portée par la Fondation nationale Sénégal solidaire avec la Société sénégalaise de colposcopie et de pathologie liée au papillomavirus, cette 5e édition se déroule en trois phases : sensibilisation communautaire, vaccination contre le HPV et dépistage précoce avec prise en charge des lésions précancéreuses. - Selon Absa Faye, le cancer du col de l’utérus touche chaque année 2 280 femmes au Sénégal et provoque quotidiennement quatre décès, alors qu’il peut être évité grâce à la vaccination des filles entre 9 et 14 ans.
Auteur: Khady Ndoye
Publié le:
Mis à jour le:
Tags

Articles connexes

Commentaires (1)

Seuls les membres inscrits ayant reçu des 👍 apparaissent dans ce classement. Se connecter pour y figurer
  • avatar
    les 500 il y a 9 heures
    Où sont passés les 500 millions qui avaient été prévus pour amener les jeunes au stade au cours des JOJ ?? 500 millions !!

Participer à la Discussion

Règles de la communauté
  • Soyez courtois. Pas de messages agressifs ou insultants.
  • Pas de messages inutiles, répétitifs ou hors-sujet.
  • Pas d'attaques personnelles. Critiquez les idées, pas les personnes.
  • Contenu diffamatoire, vulgaire, violent ou sexuel interdit.
  • Pas de publicité ni de messages entièrement en MAJUSCULES.

💡 Astuce : Utilisez des emojis depuis votre téléphone ou le module emoji ci-dessous. Cliquez sur GIF pour ajouter un GIF animé. Collez un lien X/Twitter, TikTok ou Instagram pour l'afficher automatiquement.

Emoji

Les plus lus

  1. Post image
    1
    Penda Lagare En Larmes Face Aux Vidéos Virales : Madiambal Diagne évoque Une Plainte Pour Lui Venir En Aide
    Societe il y a 15 heures
  2. Post image
    2
    « Ça Suffit ! » : Alioune Tine Sermonne Diomaye Et Sonko
    Politique il y a 15 heures
  3. Post image
    3
    « Si Ce Qui Se Tramait Contre Moi Avait Abouti… » : Les Révélations D'ousmane Sonko Sur Un Complot Déjoué
    Politique il y a 7 heures
  4. Post image
    4
    Diabète Et Obésité : Mounjaro, Ce Médicament Anti-obésité Qui Fait Rêver, Mais Reste Hors De Portée De Nombreux Sénégalais
    Sante il y a 18 heures
  5. Post image
    5
    "pastef Ne Croit Pas à La République" : Le Ministre Alioune Badara Dione Acte Sa Rupture Avec Sonko
    Politique il y a 14 heures
  6. Post image
    6
    Joj Dakar 2026 : Comment Les Jeux Ont Boosté L'économie Et L'image Du Sénégal
    Sport il y a 16 heures
  7. Post image
    7
    L'ancien Député Mamadou Lamine Diallo En Deuil
    Necrologie il y a 12 heures
  8. Post image
    8
    Dakar 2026 : Les Retombées Inégales Des Jeux Sur Les Artisans Et Commerçants
    Sport il y a 19 heures
  9. Post image
    9
    Sorties De Cheikh Yerim Seck : Ousmane Sonko Livré Ses Vérités
    Politique il y a 6 heures
  10. Post image
    10
    Italie : À 46 Ans, Ronaldinho Fait Son Retour Sur Les Terrains En Championnat !
    Sport il y a 8 heures

NÉCROLOGIE

Serigne Babacar CAMARA
Avis de DécèsSerigne Babacar CAMARADate de Deces: 19 octobre, 2026🤲 29 prières · 💬 35 condoléances🕊️ Présenter mes condoléances

Articles Tendances