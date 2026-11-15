Santé

Auteur: Khady Ndoye

Lutte contre le cancer du col de l’utérus : La Première dame Absa Faye lance la « Caravane de l’espoir » à Ndiaganiao

La lutte contre le cancer du col de l’utérus sort du cadre d’Octobre rose pour s’inscrire dans une mobilisation permanente. La Première dame, Absa Faye, a procédé, ce matin à Ndiaganiao, au lancement de la « Caravane de l’espoir », une initiative nationale destinée à renforcer la sensibilisation, la vaccination et le dépistage précoce dans les 14 régions du Sénégal.

Portée par la Fondation nationale Sénégal solidaire, en partenariat avec la Société sénégalaise de colposcopie et de pathologie liée au papillomavirus, cette initiative entend faire de la prévention un combat de tous les jours. Pour cette cinquième édition, la caravane va sillonner le territoire national en trois phases : la sensibilisation communautaire, la vaccination contre le papillomavirus humain (HPV) et le dépistage précoce des cancers du col de l’utérus, avec une prise en charge des éventuelles lésions précancéreuses.

« Cette initiative entre en parallèle dans le cadre de l'engagement que j'avais annoncé à Khombole qui est de faire du mois d'octobre une campagne qui dure sur toute l'année. Car la lutte contre le cancer ne doit pas se limiter au mois d'octobre. Notamment le cancer du col de l'utérus », a assuré la première dame Absa Faye. .

L’urgence est d’autant plus grande que le cancer du col de l’utérus touche chaque année 2 280 femmes au Sénégal et provoque quotidiennement quatre décès, selon les chiffres avancés par la Première dame.

« Tous les jours, nous perdons quatre vies humaines à cause du cancer du col de l'utérus. C'est dommage car c'est le seul cancer qui peut être évité grâce à la vaccination. C'est pourquoi nous venons aujourd’hui sensibiliser les populations pour qu'elles puissent avoir accès aux vaccins entre 9 et 14 ans pour leurs filles », a-t-elle souligné.

La mobilisation observée à Ndiaganiao semble déjà témoigner d'une prise de conscience communautaire. Absa Faye s’est réjouie de la forte participation des populations de la commune et des 38 villages environnants, venues répondre à l’appel.

La Première dame a également inscrit cette initiative dans le prolongement de la politique sanitaire du chef de l’État, Bassirou Diomaye Faye. Elle a salué le rôle du ministère de la Santé et de l’Hygiène publique, présenté comme un partenaire clé de la Fondation dans cette bataille sanitaire. Elle a notamment révélé qu’une séance de travail s’est tenue la semaine dernière avec la directrice de cabinet du ministre afin d’étudier l’intégration d’un programme de vaccination dans les politiques de la Fondation nationale Sénégal solidaire.

Ainsi, à travers la « Caravane de l’espoir », la Première dame veut faire de la sensibilisation, de la vaccination et du dépistage des armes essentielles pour réduire les décès liés au cancer du col de l’utérus.

"Je lance encore un appel à la mobilisation et à la lutte contre le cancer du col de l'utérus", invite Mme Absa Faye.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - La Première dame Absa Faye a lancé ce matin à Ndiaganiao la « Caravane de l’espoir », initiative nationale de sensibilisation, vaccination et dépistage précoce dans les 14 régions du Sénégal. - Portée par la Fondation nationale Sénégal solidaire avec la Société sénégalaise de colposcopie et de pathologie liée au papillomavirus, cette 5e édition se déroule en trois phases : sensibilisation communautaire, vaccination contre le HPV et dépistage précoce avec prise en charge des lésions précancéreuses. - Selon Absa Faye, le cancer du col de l’utérus touche chaque année 2 280 femmes au Sénégal et provoque quotidiennement quatre décès, alors qu’il peut être évité grâce à la vaccination des filles entre 9 et 14 ans.