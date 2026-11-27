Santé

Auteur: Adama SY

Lutte contre le sida : la Dr Safiatou Thiam réclame des budgets concrets au-delà des slogans

Derrière les difficultés d'accès des femmes au dépistage du VIH se cache un frein plus profond que l'éloignement des structures sanitaires ou le coût des soins : le contrôle exercé sur leur corps et leur sexualité. Tel est l'un des constats majeurs de la table ronde régionale sur les femmes, le VIH et la santé sexuelle et reproductive (SSR), organisée ce jeudi 26 novembre 2026 à Dakar par l'Alliance nationale des communautés pour la santé (ANCS).

​Réunissant des acteurs institutionnels, des organisations de la société civile et des représentants communautaires d'Afrique de l'Ouest et du Centre, la rencontre a mis en évidence la nécessité de dépasser les approches sanitaires cloisonnées pour mieux répondre aux besoins des femmes.

​Pour la Dr Ndèye Khady Bakhoum, d'Equipop, les obstacles rencontrés par les femmes ne relèvent pas uniquement de contraintes matérielles. Ils s'enracinent également dans des rapports de pouvoir qui limitent leur autonomie et leur capacité à décider librement de leur santé sexuelle et reproductive. Évoquant les enjeux liés au consentement aux actes médicaux, elle a averti : « C'est un grand problème qui demande une réponse structurelle puisqu'il y a des causes systémiques », appelant à s'attaquer aux mécanismes qui entretiennent ces inégalités.

​Au-delà de l'accès aux soins, la stigmatisation demeure un obstacle majeur pour les femmes vivant avec le VIH. Soukèye Ndiaye, du Réseau national des associations de personnes vivant avec le VIH (RNP+), a rappelé que celles-ci continuent de subir des discriminations et restent insuffisamment associées aux décisions qui les concernent. Si le dépistage constitue une porte d'entrée vers le traitement, il doit s'accompagner d'une écoute et d'un soutien adaptés. « J'accepte l'intégration, mais il faut qu'on voie et qu'on regarde ce qu'on doit intégrer », a-t-elle nuancé, mettant en garde contre une fusion des services qui diluerait les besoins spécifiques des personnes vivant avec le VIH.

​Pour Floriane Kalonji Mbock, d'Enda Santé, les acteurs communautaires occupent une place centrale dans cette transformation. Leur action ne se situe pas en marge du système sanitaire : « Elle est adossée, elle est même un maillon fort du système de santé. » L'approche défendue consiste à cartographier les services disponibles afin d'éviter aux patientes de multiplier les déplacements entre différentes structures pour accéder au dépistage du VIH, à la planification familiale ou au dépistage du cancer du col de l'utérus. Cette intégration suppose toutefois d'associer les acteurs communautaires à la gouvernance, au suivi et à l'évaluation, avec des moyens pérennes au-delà des financements ponctuels de projets.

​Financer la santé des femmes, au-delà des slogans

​La question financière a également occupé une place centrale dans les débats. Pour la Dr Safiatou Thiam, secrétaire exécutive du Conseil national de lutte contre le sida (CNLS), la santé des femmes ne doit plus être perçue comme une simple dépense sociale, mais comme un véritable investissement de développement.

​« C'est un financement qui doit être reflété dans les budgets et qui ne doit pas seulement rester à l'état de slogan », a-t-elle martelé, plaidant pour une meilleure rémunération des pairs éducateurs, désormais considérés comme une composante à part entière des ressources humaines en santé. Pour garantir la pérennité des interventions, elle préconise de miser davantage sur les ressources domestiques afin de réduire la dépendance aux bailleurs extérieurs.

​« Qu'est-ce que ça nous coûterait de ne pas financer la santé des femmes ? Est-ce que ça ne coûte pas plus cher de ne pas financer la santé des femmes que de financer leur santé ? », a-t-elle interrogé, avant d'ajouter : « Ne pas financer la santé des femmes, c'est laisser en rade plus de la moitié de la population. »

​La secrétaire exécutive du CNLS a par ailleurs fait le point sur les défis du dépistage. Selon ses chiffres, 85 % des personnes vivant avec le VIH au Sénégal connaissent leur statut sérologique, pour un objectif national fixé à 95 %. Elle estime que les personnes non encore diagnostiquées sont majoritairement des hommes, souvent réticents à fréquenter les structures spécialisées par crainte de la stigmatisation. Pour lever ce verrou, elle recommande d'intégrer le dépistage du VIH aux consultations de médecine générale et de promouvoir le recours aux autotests disponibles en pharmacie pour garantir la discrétion.

​Au terme des travaux, un consensus s'est dégagé : l'intégration des services de santé sexuelle et reproductive exige des budgets durables, une reconnaissance pleine et entière du travail communautaire et une implication effective des femmes concernées dans la prise de décision.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - La Dr Safiatou Thiam, secrétaire exécutive du CNLS, a déclaré que le financement de la santé des femmes « ne doit pas seulement rester à l'état de slogan » et doit être reflété dans les budgets. - Elle a plaidé pour une meilleure rémunération des pairs éducateurs et pour miser davantage sur les ressources domestiques afin de réduire la dépendance aux bailleurs extérieurs. - Selon ses chiffres, 85 % des personnes vivant avec le VIH au Sénégal connaissent leur statut sérologique, pour un objectif national fixé à 95 %.