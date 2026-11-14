Santé

Auteur: Adama Sy

Mortalité indirecte, pénurie d'insuline et mythes thérapeutiques : Les grands chantiers du diabète au Sénégal

À l'occasion de ce 14 novembre 2026, le professeur Abdoulaye Lèye dresse un état des lieux complet et sans concession de la lutte contre le diabète au Sénégal. Entre la nécessité de réguler l'industrie agroalimentaire, la mise en garde contre le mythe du nébéday, les espoirs portés par l'intelligence artificielle, la menace critique des ruptures d'insuline et la réalité invisible de la mortalité indirecte, le spécialiste plaide pour une vision globale de la maladie.

À l'occasion de la Journée mondiale du diabète ce 14 novembre 2026, la lutte contre cette maladie chronique s'invite au cœur des priorités de santé publique au Sénégal. Pour le professeur Abdoulaye Lèye, endocrinologue-diabétologue, la prévention ne peut pas reposer uniquement sur les comportements individuels. Le spécialiste interpelle directement l'industrie alimentaire sur sa responsabilité dans la progression des facteurs de risque, notamment à travers la promotion de produits fortement sucrés et la diffusion d'informations susceptibles d'induire les consommateurs en erreur. Face à cela, il appelle à une réponse plus ferme des autorités publiques, particulièrement sur l'étiquetage et la réglementation, estimant que « l'éducation nutritionnelle ne saurait suffire si elle n'est pas accompagnée d'un environnement alimentaire plus protecteur ». Informer les populations, c'est aussi leur permettre de faire des choix éclairés face à des fabricants dont la responsabilité doit être engagée.

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​Cette vigilance s'impose également dans la gestion quotidienne de la maladie, marquée par la coexistence entre promesses naturelles et innovations technologiques. Le Pr Abdoulaye Lèye invite ainsi à la plus grande prudence face aux affirmations faisant du nébéday, ou moringa, un remède miracle contre le diabète. S'il reconnaît les qualités nutritionnelles indéniables de cette plante et sa richesse en oligoéléments, il refuse de lui attribuer des vertus thérapeutiques infondées. « Est-ce que ça soigne le diabète ? Faut pas se faire d'illusion », prévient-il, rappelant avec force que les produits naturels ne sauraient se substituer à un traitement médical validé par la science.

​À l'opposé de ces illusions thérapeutiques, le spécialiste entrevoit des perspectives très encourageantes du côté de l'intelligence artificielle. Des applications mobiles pourraient en effet permettre d'accompagner les patients à distance, de faciliter leur suivi régulier et de renforcer leur autonomie, le tout sous l'étroite supervision des professionnels de santé. Toutefois, le médecin avertit que cette transition numérique exige des garanties strictes, en particulier concernant la protection des données personnelles. Pour lui, l'enjeu crucial « est de ne pas opposer tradition et innovation, mais de soumettre les solutions proposées aux patients à une même exigence : leur efficacité et leur sécurité ».

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​Par ailleurs, cette prise en charge au long cours reste lourdement menacée par les aléas de l'approvisionnement. Le Pr Abdoulaye Lèye tire la sonnette d'alarme face aux difficultés récurrentes d'accès à l'insuline et aux changements fréquents de gammes qui perturbent la continuité des soins au Sénégal. Rappelant que la vie des patients dépend de la régularité de leur traitement, il déplore des ruptures qui fragilisent l'équilibre glycémique.

​Enfin, au-delà de la prise en charge quotidienne, le diabétologue soulève un problème souvent invisible : la sous-estimation de la mortalité liée à la pathologie. En marge d'une rencontre avec les journalistes en santé, il a rappelé que la létalité ne se limite pas aux décès directement attribués à la maladie. Comme le souligne le spécialiste, « un patient diabétique peut mourir d'un infarctus, d'un accident vasculaire cérébral ou d'une infection, sans que le diabète soit nécessairement mentionné comme cause directe du décès ». Pourtant, la maladie joue un rôle majeur dans la survenue de ces complications. Pour le Pr Lèye, « mieux comprendre cette mortalité indirecte est essentiel pour mesurer l'ampleur du problème et renforcer les stratégies de prévention », car s'en tenir uniquement aux statistiques officielles directes expose à masquer le véritable impact sanitaire du diabète.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le Pr Abdoulaye Lèye appelle à une réglementation plus ferme de l'industrie agroalimentaire, notamment sur l'étiquetage, estimant que l'éducation nutritionnelle ne suffit pas. - Il met en garde contre l'idée que le nébéday (moringa) soigne le diabète, tout en reconnaissant ses qualités nutritionnelles. - Il déplore les ruptures récurrentes d'insuline et la sous-estimation de la mortalité indirecte liée au diabète.