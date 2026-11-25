Santé

Auteur: Yandé DIOP

Paludisme : Kaolack lance une offensive pour changer les comportements

​Le Programme national de lutte contre le paludisme (PNLP) veut renforcer la communication de proximité et combattre les fausses croyances. Dix sketches audiovisuels de cinq minutes seront produits avec des artistes comédiens pour encourager les changements de comportement.

​La lutte contre le paludisme ne se joue pas uniquement dans les structures sanitaires. Elle se mène aussi dans les familles, les quartiers, les écoles et jusque dans les habitudes quotidiennes des populations. C’est dans cette perspective que le PNLP entend renforcer son dispositif de communication. À Kaolack, un atelier consacré à la mise à jour des outils de communication du programme a réuni plusieurs acteurs de la santé, des partenaires techniques et financiers, des représentants des communautés ainsi que des professionnels des médias. L’objectif est de mieux adapter les messages de prévention aux réalités des populations et de les inscrire dans la dynamique du Plan stratégique national d’élimination du paludisme.

​La rencontre a été coprésidée par le coordonnateur du PNLP, le Pr Aliou Thiongane, et la directrice régionale de la santé de Kaolack, le Dr Aïchatou Barry Diouf. Dans son mot de bienvenue, cette dernière a salué une initiative qui, selon elle, doit permettre de renforcer les capacités collectives dans la lutte contre la maladie. Elle a notamment insisté sur l'importance d'une communication de proximité, ancrée dans les réalités locales et portée par l'ensemble des acteurs sanitaires et communautaires.

​Malgré les avancées enregistrées ces dernières années grâce aux efforts de l'État, des professionnels de santé, des collectivités territoriales et des communautés, le paludisme reste un problème majeur de santé publique au Sénégal. Les enfants et les femmes enceintes figurent parmi les populations les plus exposées. Pour le Pr Aliou Thiongane, les interventions médicales et les moyens de prévention ne suffisent pas à eux seuls ; leur efficacité dépend aussi de l'adhésion des populations et de leur capacité à adopter durablement les bons comportements.

​Le coordonnateur du PNLP a ainsi rappelé plusieurs gestes essentiels : dormir régulièrement sous une moustiquaire imprégnée d'insecticide, respecter le traitement préventif intermittent chez la femme enceinte (TPIg), effectuer le suivi prénatal et consulter rapidement dès l'apparition d'une fièvre. Il a également insisté sur la nécessité de privilégier un diagnostic avant tout traitement, sans négliger l'assainissement du cadre de vie et l'élimination des gîtes larvaires. Les nouvelles stratégies, notamment la vaccination antipaludique, doivent elles aussi faire l'objet de messages accessibles et adaptés.

​Le théâtre et l'humour pour combattre les fausses croyances

​Pour toucher davantage les populations, le PNLP entend diversifier ses moyens de communication. Parmi les initiatives annoncées figure la production de dix sketches audiovisuels de cinq minutes, avec la participation d'artistes comédiens. Menée en partenariat technique avec le Service national de l'éducation et de l'information pour la santé (SNEIPS), cette démarche mise sur le théâtre et l'humour pour faire passer les messages de prévention, déconstruire les idées reçues et encourager les changements sociaux et comportementaux.

​Une attention particulière sera accordée aux zones frontalières, à l'utilisation du numérique et à la gestion des rumeurs qui peuvent compromettre les efforts de prévention. Le coordonnateur du PNLP a ainsi invité les participants à privilégier des supports pratiques, participatifs et directement utilisables sur le terrain. Familles, écoles, collectivités territoriales et médias sont appelés à jouer pleinement leur rôle. L'enjeu est désormais de faire de chaque acteur un relais de la lutte contre le paludisme : au-delà des traitements et des moustiquaires, l'élimination de cette maladie passe aussi par une population bien informée et convaincue de l'importance des gestes qui sauvent.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le PNLP a réuni à Kaolack des acteurs de la santé, des partenaires, des communautés et des médias pour mettre à jour ses outils de communication. - Dix sketches audiovisuels de cinq minutes seront produits avec des artistes comédiens pour encourager les changements de comportement. - Le Pr Aliou Thiongane a rappelé des gestes essentiels : moustiquaire imprégnée, TPIg chez la femme enceinte, suivi prénatal, consultation rapide en cas de fièvre et diagnostic avant traitement.