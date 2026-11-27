Santé

Auteur: Awa DIOP

Peintures toxiques au Sénégal : 2 millions d’enfants exposés à des taux de plomb jusqu’à 4 000 fois supérieurs à la norme

Alors qu’au moins deux millions d’enfants sénégalais présentent une intoxication au plomb préoccupante, une coalition d’une trentaine d’organisations, conduite par le Centre national antipoison (CNAP) et l’ONG Lead Exposure Elimination Project (LEEP), a lancé ce jeudi 26 novembre 2026 à Dakar un plaidoyer national. Elle exhorte les autorités à signer les textes d’application d’une norme existant depuis 2022 afin d’éliminer ce métal toxique dont certains échantillons commercialisés dépassent de près de 4 000 fois le seuil autorisé.

​L’alerte sanitaire est lancée depuis l’Université Cheikh Anta Diop (UCAD) de Dakar. Ce jeudi 26 novembre 2026, près d’une trentaine d’organisations réunies au sein d’une coalition nationale, en collaboration avec le Centre national antipoison du Sénégal (CNAP) et l’ONG internationale Lead Exposure Elimination Project (LEEP), ont initié un plaidoyer pour bannir définitivement le plomb des peintures vendues sur le marché sénégalais.

​Longtemps utilisé pour renforcer la couleur, la durabilité et la résistance à la corrosion, ce métal lourd agit comme un « poison lent, invisible et irréversible », sans aucun seuil d’exposition sans danger pour l’organisme humain. Au Sénégal, l’ampleur du phénomène est alarmante : selon les données de l’UNICEF (2020), au moins deux millions d’enfants présentent une plombémie — intoxication au plomb — préoccupante.

​Des ravages irréversibles sur le cerveau des enfants et un coût économique colossal

​Les tout-petits constituent les premières victimes de cette pollution domestique. En se dégradant, les peintures génèrent des poussières et des écailles que les enfants ingèrent ou inhalent quotidiennement dans les habitations, les crèches, les cases des tout-petits et les écoles. Cette intoxication altère gravement leur développement cérébral, leurs capacités cognitives, leur apprentissage et leur parcours scolaire.

​Au-delà du drame sanitaire, l’impact financier pèse lourdement sur l’économie nationale. D’après une étude de l’Université de New York, le manque à gagner lié à la seule perte potentielle de revenus due à l’exposition infantile au plomb a coûté au Sénégal l’équivalent de 5,9 % de son PIB en 2013, soit environ 1,49 milliard de dollars (près de 900 milliards de FCFA).

​Les adultes ne sont pas épargnés, en particulier les peintres et les ouvriers du bâtiment exposés au quotidien, chez qui le plomb provoque des pathologies cardiovasculaires, rénales et reproductives. Indégradable, ce métal contamine également de façon durable les sols, les nappes phréatiques et la biodiversité.

​Un tiers des peintures non conformes, jusqu’à 4 000 fois au-dessus de la norme

​Pourtant, le cadre normatif existe déjà. Dès 2022, l’Association sénégalaise de normalisation (ASN) a adopté la norme obligatoire NS ECOSTAND 092-2022, plafonnant la teneur totale en plomb des peintures à 90 parties par million (ppm). Mais faute de décret et d’arrêté d’application, les contrôles et les sanctions restent inopérants.

​Conséquence : les études menées en 2023 et 2025 par le CNAP et LEEP révèlent qu’environ un tiers des peintures analysées et commercialisées au Sénégal demeurent hors-la-loi, avec des pics vertigineux atteignant entre 1 600 et près de 4 000 fois la limite autorisée. Un retard réglementaire d’autant plus notable que le règlement C/REG.13/07/23 de la CEDEAO engageait les États membres à rendre ce plafond de 90 ppm applicable avant la fin de l’année 2024, comme l’ont déjà fait le Nigeria, le Niger, la Sierra Leone ou encore le Liberia.

​« Tous les leviers sont prêts, il est urgent d’agir »

​« Les consommateurs aujourd’hui ne sont ni informés des dangers du plomb, ni n’ont les moyens de se protéger de son exposition. Pourtant, il s’agit d’un enjeu de santé publique qui concerne de très nombreuses personnes, particulièrement les enfants. Une norme existe pour protéger les Sénégalaises et Sénégalais, rendons-la applicable », a plaidé le professeur Mamadou Fall, directeur du CNAP.

​Pour Molly Jeffs, cheffe de projet de l’ONG LEEP, aucun frein technique ne justifie plus l’attentisme : « Les conditions de mise en œuvre sont déjà réunies au Sénégal. Il n’y a pas véritablement d’obstacles identifiés, alors qu’il est urgent d’agir. » Selon la coalition, les projets de textes sont déjà rédigés, 70 % des peintures sur le marché sont déjà conformes grâce aux alternatives sans plomb disponibles localement, et le Laboratoire de toxicologie et d’hydrologie de l’UCAD dispose de l’expertise et des équipements nécessaires aux analyses.

​À travers une déclaration commune, les membres de la coalition s’engagent désormais à accompagner l’État vers la signature rapide du décret et de l’arrêté d’application, tout en soutenant la transition des industriels et la sensibilisation des populations.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Une trentaine d'organisations, dont le CNAP et l'ONG LEEP, ont lancé le 26 novembre 2026 à Dakar un plaidoyer pour que les autorités signent les textes d'application de la norme NS ECOSTAND 092-2022 plafonnant le plomb dans les peintures à 90 ppm. - Selon l'UNICEF (2020), au moins deux millions d'enfants sénégalais présentent une intoxication au plomb préoccupante, et des échantillons de peintures commercialisées dépassent de près de 4 000 fois le seuil autorisé. - Les études du CNAP et de LEEP menées en 2023 et 2025 révèlent qu'environ un tiers des peintures analysées et commercialisées au Sénégal restent non conformes.