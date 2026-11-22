Santé

Auteur: Lamine Ndiaye

Poste de santé de Kanène Ndiob : Les populations réclament le départ immédiat de la sage-femme

Rien ne va plus entre les populations de la commune de Kanène Ndiob (département de Kébemer ) et la sage-femme du poste de santé de ladite localité Fama Ndiaye. Cette dernière est accusée d’absentéiste, de manquements graves dans son travail,de négligence et de comportement inapproprié envers les populations en particulier les femmes enceintes.

Pour manifester leur mécontentement, les populations de Kanène Ndiob munies de brassards rouges ont organisé un sit-in pour réclamer son départ sans délai. « Nous ne pouvons plus accepter que la sage-femme Fama Ndiaye continue à exercer au niveau du poste de notre commune, car elle manque de considération pour les populations. Nous réclamons tout simplement son départ sinon nous allons passer à vitesse supérieure ».

Remontées, les populations de Kanéne Ndiob se disent prêtes à boycotter le poste santé que la sage-femme n’est affectée « si les autorités n’accèdent pas à notre requête nous n’allons plus continuer à fréquenter le poste de santé, nous n’écartons pas de paralyser le fonctionnement de la structure sanitaire », a déclaré Maty Kane porte-parole des femmes. Nos tentatives de joindre la sage-femme Fama Ndiaye sont restées vaines, car elle est injoignable. Le ministre de la Santé est invité à mener une enquête sur les agissements de la femme durant son séjour au poste de santé de Kanène Ndiob

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Les populations de Kanène Ndiob accusent la sage-femme Fama Ndiaye d'absentéisme, de manquements graves, de négligence et de comportement inapproprié envers les populations, notamment les femmes enceintes. - Elles ont organisé un sit-in avec des brassards rouges pour réclamer son départ sans délai et menacent de boycotter le poste de santé si les autorités n'accèdent pas à leur requête. - La sage-femme Fama Ndiaye est injoignable, et le ministre de la Santé est invité à mener une enquête sur ses agissements.