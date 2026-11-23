Santé

Auteur: Yandé DIOP

Professeur Maguèye Guèye : « La rétention des données sanitaires est un acte criminel »

En période de tensions entre les syndicats de la santé et les autorités publiques, la rétention des données sanitaires est parfois utilisée comme moyen de pression dans les négociations. Une pratique que le professeur Maguèye Guèye condamne fermement, la qualifiant d’« acte criminel ».

Pour lui, les professionnels de santé ont une responsabilité qui dépasse les revendications corporatistes, celle de protéger les populations et de garantir la continuité des soins.

Il s’exprimait lors du colloque scientifique consacré à la formation en sciences de la santé en Afrique, organisé à Dakar par l’Université des sciences de la santé de Dakar, à l’occasion de ses dix ans d’existence.

Au fond, son message est sans équivoque : la qualité de la formation médicale se mesure aussi à la responsabilité des professionnels envers les populations. Une exigence qui, à ses yeux, rend d'autant plus condamnable toute rétention des données sanitaires, dès lors qu'elle peut compromettre la prise en charge des patients et le fonctionnement du système de santé.

Pour le Pr. Guèye, les dispositifs de formation doivent désormais s'adapter aux mutations démographiques, aux réalités territoriales et à la diversité linguistique de l'Afrique, où cohabitent notamment les espaces francophones, anglophones et arabophones.

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Il préconise ainsi le développement de formations à objectifs multiples, mais également le recours à l'enseignement à distance et aux dispositifs bimodaux. Ces nouvelles approches permettraient d'élargir l'accès à la formation et de mieux répondre aux besoins en ressources humaines qualifiées.

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La formation médicale, une responsabilité envers les populations

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Pour le professeur Maguèye Guèye, former des professionnels de santé ne consiste pas simplement à transmettre des connaissances théoriques ou à délivrer des diplômes. Les écoles de médecine doivent avant tout être des établissements de formation orientés vers des résultats concrets, avec des objectifs clairement définis et une exigence permanente de qualité. Il insiste sur la responsabilité sociale des médecins et des autres professionnels de santé. Leur mission ne se limite pas à exercer un métier : ils doivent répondre aux besoins des populations et veiller à ce que les pratiques, les produits et les services proposés ne constituent pas une menace pour leur santé.

Dans cette perspective, il considère que la pédagogie doit permettre de former des ressources humaines capables de dispenser des soins de qualité, tout en tenant compte des capacités financières des pays. L'enjeu est de concilier efficacité médicale, accessibilité des soins et préservation de la santé publique.

‎Les déterminants sociaux, au cœur de la santé publique

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‎Le conférencier a également attiré l'attention sur le poids des déterminants de la santé, souvent relégués au second plan derrière les infrastructures hospitalières et les équipements médicaux.

Selon les proportions avancées dans son intervention, les soins hospitaliers, comprenant notamment les hôpitaux, les laboratoires, l'imagerie médicale et les équipements spécialisés, ne représenteraient que 10 % des facteurs influençant la santé des populations. Les facteurs génétiques et héréditaires pèseraient, quant à eux, à hauteur de 30 %.

‎Pour le professeur Maguèye Guèye, cette réalité impose de dépasser une approche exclusivement centrée sur l'hôpital et la médecine curative. La formation des professionnels doit davantage intégrer les dimensions préventives, sociales et environnementales de la santé.

La médecine de précision, malgré ses avancées, ne saurait à elle seule constituer une réponse applicable à l'ensemble des populations. D'où la nécessité de former des professionnels capables d'appréhender la santé dans toute sa complexité et de proposer des réponses adaptées aux réalités de chaque pays.

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⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le professeur Maguèye Guèye qualifie la rétention des données sanitaires d'« acte criminel », lors d'un colloque à Dakar organisé par l'Université des sciences de la santé de Dakar pour ses dix ans. - Il préconise des formations à objectifs multiples, le recours à l'enseignement à distance et aux dispositifs bimodaux pour adapter la formation aux mutations démographiques, aux réalités territoriales et à la diversité linguistique de l'Afrique. - Selon les proportions citées dans son intervention, les soins hospitaliers ne représenteraient que 10 % des facteurs influençant la santé des populations, contre 30 % pour les facteurs génétiques et héréditaires.