Santé

Auteur: Par Cheikh CAMARA (Correspondant à Thiès)

Retard sur les travaux de réhabilitation du poste de santé de Darou Salam : Un citoyen de Thiès-Est interpelle le maire Ousmane Diagne

Le retard constaté sur l’état d’avancement des travaux de réhabilitation du poste de santé de Darou Salam, dans la commune Thiès-Est, ainsi que le défaut de communication de certains documents administratifs, techniques et financiers concernant ce projet, préoccupent certains habitants de cette dite zone. Elles sollicitent auprès du maire de cette collectivité, Me Ousmane Diagne, des informations relatives à ces points.

Habitant et contribuable de la commune de Thiès-Est, Mouhamed Seck, un citoyen du quartier Silmang, a tenu à saluer l’initiative de réhabilitation de cette infrastructure sanitaire, qui constitue un service public essentiel pour les populations de Darou Salam et des quartiers environnants.

Toutefois, il s'offusque du fait que « depuis l’annonce de cette initiative, il y a près de trois mois, aucune avancée significative n’a, à ma connaissance, été constatée sur le chantier».

En effet, ls services du poste de santé ont été provisoirement délocalisés dans un appartement mis en location en attendant l'achèvement des travaux. Cette solution transitoire soulève aujourd’hui des difficultés liées à la promiscuité et à l’accessibilité du local pour les usagers, notamment les personnes âgées, les femmes enceintes, les personnes à mobilité réduite et les populations les plus vulnérables.

Aussi, il souhaiterait, à cet effet, et dans le cadre du droit d’accès à l’information et aux documents administratifs, notamment au regard de l’article 6 du Code général des Collectivités locales (loi n° 2013-10 du 28 décembre 2013) et de la loi n° 2025-15 du 4 septembre 2025 relative à l’accès à l’information, obtenir des précisions sur un certain nombre de points notamment le niveau actuel d’exécution des travaux, les éventuelles difficultés rencontrées et les raisons du retard constaté, entre autres.

Il sollicite également, dans un souci de transparence et de redevabilité dans la gestion des affaires publiques locales.

M. Seck explique que sa démarche ne procède d’aucune volonté de mise en cause préalable des acteurs impliqués, mais s’inscrit dans une logique de veille citoyenne, de redevabilité et de promotion de la transparence dans la gestion des affaires publiques locales.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Un habitant de Thiès-Est, Mouhamed Seck, interpelle le maire Ousmane Diagne sur le retard des travaux de réhabilitation du poste de santé de Darou Salam. - Il demande des précisions sur le niveau d'exécution des travaux, les difficultés rencontrées et les raisons du retard, invoquant le droit d'accès à l'information. - Les services du poste de santé ont été provisoirement délocalisés dans un appartement loué, une solution qui soulève des difficultés de promiscuité et d'accessibilité.