Santé

Auteur: Yandé DIOP

"Rétention des données un acte criminel" : And Gueusseum contre-attaque et interpelle le Pr. Serigne Magueye Guèye

La tension monte d’un cran dans le secteur de la santé. L'alliance And Gueusseum est montée au créneau pour répondre au professeur Serigne Magueye Guèye, qui avait qualifié la rétention des données sanitaires d’« actes criminels » lors d’une manifestation universitaire.

Dans une mise au point rendue publique ce 24 novembre 2026, l’alliance syndicale conteste fermement ces propos et invite le professeur à ne pas se tromper de combat. Le ton est particulièrement ferme.

And Gueusseum estime que cette sortie contribue à jeter le discrédit sur les agents de la santé et de l’action sociale engagés dans la défense de leurs droits. Le syndicat reproche notamment au professeur de concentrer son indignation sur les données sanitaires sans accorder, selon lui, la même attention aux retards de salaires et aux revendications toujours insatisfaites des travailleurs.

Pour l'organisation, la rétention des données n'est pas une décision prise à la légère. Elle intervient, explique-t-elle, après plusieurs mouvements de grève qui n'auraient pas obtenu de réponses satisfaisantes de la part des gouvernements successifs. And Gueusseum affirme avoir justement choisi cette forme de protestation pour limiter les perturbations dans la prise en charge des patients et préserver les recettes des hôpitaux et des centres de santé. Une manière, selon ses responsables, d'humaniser les formes de lutte syndicale.

Dans sa réponse, le syndicat rappelle également que les mobilisations des travailleurs ont contribué à obtenir plusieurs avantages aujourd'hui reconnus dans le secteur de la santé. Il cite notamment les indemnités de risque, de logement, de sujétion, de responsabilité médicale, de représentation médicale, d'itinérance et de responsabilité de service. À cette liste s'ajoutent la rémunération des heures supplémentaires, les ristournes sur les actes opératoires et la motivation nationale. Autant d'acquis que l'organisation refuse de voir minimisés ou dissociés des combats syndicaux qui les ont rendus possibles.

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Mais derrière cette passe d'armes avec le Pr. Guèye, And Gueusseum entend surtout remettre le gouvernement face à ses responsabilités. Le syndicat dénonce l'insuffisance des moyens humains et financiers destinés à améliorer la prise en charge des patients et à réduire les décès évitables. Il pointe également des manquements au Code du travail et au Statut général des fonctionnaires, ainsi que des retenues et ponctions sur les salaires de travailleurs qui évoluent déjà dans des conditions difficiles.

L'organisation ne compte visiblement pas reculer. Alors qu'elle engage son 20e plan d'action, And Gueusseum annonce le maintien de ses mots d'ordre de grève et de rétention des données sanitaires et sociales.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - And Gueusseum conteste les propos du Pr Serigne Magueye Guèye qualifiant la rétention des données sanitaires d'« actes criminels », dans une mise au point du 24 novembre 2026. - Le syndicat affirme que la rétention des données intervient après plusieurs grèves sans réponses satisfaisantes et vise à limiter les perturbations pour les patients et les recettes des hôpitaux. - And Gueusseum annonce le maintien de ses mots d'ordre de grève et de rétention des données sanitaires et sociales lors de son 20e plan d'action.