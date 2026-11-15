Santé

Auteur: Adama Sy

Saint-Louis : Le diabète quatre fois plus élevé que la moyenne nationale

À l'occasion de la Journée mondiale du diabète, célébrée ce samedi 14 novembre 2026, les professionnels de santé et les associations de patients tirent la sonnette d'alarme à Saint-Louis. Avec un taux de prévalence estimé à 16 % contre 4 % au niveau national, la région fait face à une flambée inquiétante de la maladie. Entre amputations fréquentes, ravage de la dépigmentation aux corticoïdes, faux remèdes coûteux et exclusion de la Couverture sanitaire universelle, le quotidien des malades vire au calvaire.

Saint-Louis, le diabète prend des proportions particulièrement préoccupantes. Alors que les dernières estimations nationales font état de 4 % de personnes diabétiques au Sénégal, la région de Saint-Louis afficherait un taux pouvant atteindre 16 %, selon les chiffres avancés par les spécialistes et les acteurs de la lutte contre cette maladie. Une prévalence quatre fois supérieure à la moyenne nationale qui inquiète les professionnels de santé et les associations de patients. Ce samedi 14 novembre 2026, à l'occasion de la Journée mondiale du diabète, ils alertent sur une pathologie aux conséquences dramatiques : amputations, perte de la vue, précarisation des familles et décès. Derrière ces statistiques, c'est toute une population qui se retrouve exposée à une urgence sanitaire.

​Les chiffres donnent la mesure de l'inquiétude. Au Sénégal, les dernières données de l'ASTEP indiquent qu'environ quatre personnes sur cent vivent avec le diabète. Mais dans la région nord, seize personnes sur cent seraient concernées. Pour Amadou Doudou Diop, président de l'Association des diabétiques de Saint-Louis, cette progression touche notamment des catégories socioprofessionnelles qui constituent le socle de l'économie locale : « À Saint-Louis, les principales activités restent l'agriculture, la pêche et le commerce. On constate que le diabète touche actuellement le plus les personnes qui évoluent dans ces secteurs d'activité », explique-t-il.

​Au-delà des bilans chiffrés, l'impact de la maladie se mesure dans les structures sanitaires et au sein des foyers. Caroline Garrick Ngouamba, vice-présidente de l'Association des diabétiques de Saint-Louis, évoque une réalité glaçante : « Tous les trois jours, on ampute des membres du corps de patients diabétiques. » Elle rapporte également les alertes des médecins des urgences et de la médecine interne, qui disent difficilement passer une journée de consultation sans découvrir de nouveaux cas, souvent chez des patients venus consulter pour de simples maux de tête ou des douleurs abdominales. Lorsqu'un chef de famille perd la vue ou subit une amputation, tout l'équilibre économique du foyer vacille. « Cette personne qui était pêcheur, agriculteur ou commerçant peut se retrouver condamnée à ne plus exercer son activité. Et sa famille va vivre difficilement, avec le poids de cette situation », déplore Amadou Doudou Diop.

​Alimentation, sédentarité et ravages du « khessal »

​Pour expliquer cette explosion des cas, le docteur Amadou Diop Dia, médecin interniste à l'hôpital de Saint-Louis, pointe du doigt une alimentation trop riche en sucre et en graisses, associée à la sédentarité. À ces facteurs s'ajoutent des habitudes sociales : Caroline Garrick Ngouamba observe que certaines femmes saint-louisiennes valorisent l'embonpoint comme un critère de beauté, ce qui les détourne de l'exercice physique. Plus inquiétant encore, la maladie gagne du terrain chez les plus jeunes. Amadou Doudou Diop dénonce la vente de produits trop sucrés dans certaines cantines scolaires ainsi que l'usage excessif des téléphones portables qui favorise l'inactivité, entraînant l'apparition de cas de diabète de type 2 chez des enfants.

​Autre facteur de risque majeur pointé par les acteurs : la dépigmentation artificielle, communément appelée « khessal », en raison des corticoïdes contenus dans les produits éclaircissants. « J'ai vu des patientes qui ont fait des crises chez elles et qui, une fois à l'hôpital, au lieu d'être amenées aux urgences, sont directement conduites en réanimation parce qu'elles présentent une hyperglycémie très grave. Et l'une des causes, c'est la dépigmentation, parce que les corticoïdes dérèglent la glycémie », témoigne Caroline Garrick Ngouamba. Le Dr Amadou Diop Dia confirme ce danger mécanique : « Quand tu dépigmentes la peau, les produits passent par le sang, ensuite par le foie, et peuvent perturber l'action de l'insuline qui permet de faire baisser le sucre dans le sang. Je déconseille vraiment la dépigmentation aux femmes, parce qu'il n'y a que des inconvénients, avec des risques de maladies comme le diabète, le cancer de la peau et d'autres pathologies. »

​Le piège des faux remèdes de tradipraticiens

​Face à la détresse des malades, une autre menace prospère : les fausses promesses de guérison diffusées sur les réseaux sociaux et dans certains médias. Le Dr Amadou Diop Dia tient à rappeler une vérité scientifique implacable : « En 2026, on n'a pas encore vu de remède qui permet de soigner définitivement le diabète ou les patients diabétiques. Certes, il existe des formes de diabète qui peuvent se soigner, mais elles sont très rares. Pour les diabètes de type 1 et 2 que nous connaissons, il n'y a pas de traitement qui permette aux patients d'être définitivement guéris. Les tradipraticiens profitent des moments de faiblesse et de détresse de certaines familles pour leur proposer leurs services et tirer le maximum de profit, alors qu'ils ne peuvent rien pour elles. »

​Caroline Garrick Ngouamba dénonce une véritable escroquerie sanitaire aux conséquences mortelles : « Ces tradipraticiens disent aux patients que, pour les guérir, ils doivent leur donner 300 000 francs CFA, alors qu'à l'hôpital, un bilan peut coûter 50 000 francs. Le patient perd son temps et son argent. Le pire, c'est que certains arrivent à l'hôpital trop tard, parfois dans un état critique, voire décèdent. »

​Le fardeau financier et l'exclusion de la CSU

​Vivre avec le diabète représente également un gouffre financier pour des ménages souvent précaires. Selon Baye Oumar Guèye, président de l'Association sénégalaise de soutien aux diabétiques (ASSAD), « 87 % de nos patients diabétiques sont issus de familles démunies, pour ne pas dire de familles vulnérables », comme il l'a rappelé le mercredi 4 novembre 2026 à Dakar lors du lancement de la campagne nationale de sensibilisation. Bien qu'il salue le passage de la subvention publique de l'insuline de 300 à plus de 500 millions de FCFA — ramenant le coût du flacon à moins de 1 000 FCFA contre 8 000 à 15 000 FCFA dans la sous-région — ainsi que la gratuité pour les enfants de type 1, la prise en charge globale d'un patient sous insuline avoisine encore les 75 000 FCFA par mois. « Quand vous l'avez, vous l'avez toute la vie », rappelle-t-il.

​Ce parcours du combattant est confirmé par Badara Gaye, vice-président de l'Antenne des jeunes diabétiques de Dakar. Diagnostiqué en 2009 en classe de seconde et aujourd'hui comptable chez Wave Mobile Money, il souligne les lourdeurs du suivi médical : « Quand on est diabétique, on se doit d'être au niveau de l'hôpital tous les trois mois pour pouvoir faire des bilans et avoir les résultats. » Entre les longues files d'attente qui découragent les patients et le coût élevé des analyses trimestrielles et semestrielles, beaucoup finissent par abandonner leur suivi régulier.

​À Saint-Louis, la colère monte face à l'absence de prise en charge par la Couverture sanitaire universelle (CSU, ex-CMU). « Les diabétiques n'ont jamais bénéficié de prise en charge dans le cadre de la Couverture maladie universelle, devenue Couverture sanitaire universelle. Quand on leur parlait de cela, on nous disait que c'est une maladie qui coûte cher. C'est une forme de stigmatisation qui nous fait mal. Toutes les maladies sont couvertes par la CMU, sauf le diabète. C'est indigne et inhumain de voir une personne souffrir du diabète et lui dire qu'on ne peut pas l'aider simplement parce que sa maladie coûte cher. C'est inadmissible », s'indigne Amadou Doudou Diop.

​Pour endiguer cette urgence sanitaire, les responsables associatifs réclament désormais des actes forts aux autorités : l'intégration effective du diabète dans la CSU et la construction d'un centre spécialisé à Saint-Louis, doté d'une unité d'hospitalisation de jour pour traiter rapidement les crises d'hyperglycémie. Dans une région où la maladie frappe quatre fois plus qu'ailleurs, l'heure n'est plus aux constats, mais à l'action.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - À Saint-Louis, la prévalence du diabète est estimée à 16 %, soit quatre fois la moyenne nationale de 4 %. - Selon Caroline Garrick Ngouamba, vice-présidente de l'Association des diabétiques de Saint-Louis, « tous les trois jours, on ampute des membres du corps de patients diabétiques ». - Le Dr Amadou Diop Dia affirme qu'en 2026, aucun remède ne permet de guérir définitivement les diabètes de type 1 et 2.