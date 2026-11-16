Santé

Auteur: Adama SY

Salaires impayés, 2 500 recrutements compromis, cinq hôpitaux retardés : Ibrahima Sy alerte sur les conséquences du blocage budgétaire

Le rejet des lois de finances initiale et rectificative commence à produire ses effets dans le secteur de la santé. Salaires de contractuels retardés, recrutements fragilisés et chantiers hospitaliers différés. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Dr Ibrahima Sy, reconnaît les répercussions de cette situation sur son département. Face à ce blocage budgétaire, il annonce des mesures pour tenter d'en limiter les conséquences sur les travailleurs et les populations.

Les premières victimes de cette situation sont déjà identifiées : les contractuels du ministère de la Santé, qui attendent le paiement de leurs salaires. En marge du lancement du Programme interministériel de leadership exécutif Sénégal (PILES), ce lundi 16 novembre 2026, Ibrahima Sy a reconnu que le rejet de la loi de finances rectificative (LFR) avait retardé le déblocage de l'enveloppe nécessaire à leur rémunération.

« Chaque année, c'est à partir de la loi de finances rectificative qu'on arrive à avoir une enveloppe qui permet de couvrir le reste de l'année. Et ça a causé un retard et on le regrette vraiment », a expliqué le ministre. Il assure que des dispositions sont en cours pour permettre le paiement des salaires « dans le plus bref délai ».

Mais les difficultés ne se limitent pas au retard de salaires. Le programme de construction de cinq hôpitaux devrait également accuser du retard, le temps que l'État trouve une solution de financement.

Les recrutements dans le secteur sont eux aussi fragilisés. Sur les 2 500 agents prévus cette année, dont le processus est presque achevé, une partie devait être financée par la LFR et l'autre par la loi de finances initiale (LFI). Quant à l'engagement de recruter près de 3 000 agents supplémentaires l'année prochaine, il se retrouve également fragilisé par les incertitudes budgétaires.

Pour le ministre, les conséquences dépassent donc les seuls équilibres financiers de son département. Elles concernent directement les travailleurs, les capacités d'accueil des structures sanitaires et, à terme, les populations qui dépendent des services publics de santé.

« Si aujourd'hui, la LFI est bloquée, ça veut dire que le gouvernement ne pourra pas matérialiser tous ses engagements», a averti le Dr Sy. Tout en reconnaissant que les conséquences sur le système de santé « ne manqueront pas », il appelle à ne pas faire payer aux populations le prix des divergences politiques.

« Même si souvent on a des divergences politiques, on doit épargner quand même le peuple de ces divergences et abréger au maximum la souffrance des populations », a-t-il plaidé.

Le ministre assure toutefois que l'État dispose d'autres leviers et qu'il « prendra ses responsabilités ».

Reste désormais à savoir quand les contractuels percevront leurs salaires, si les recrutements peuvent être sécurisés et quand les cinq projets hospitaliers seront relancés. Au-delà du bras de fer politique et budgétaire, c'est la continuité des engagements de l'État envers les travailleurs de la santé et les populations qui se retrouve aujourd'hui en question.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le rejet de la loi de finances rectificative a retardé le déblocage de l'enveloppe nécessaire au paiement des salaires des contractuels du ministère de la Santé. - Sur les 2 500 agents prévus cette année, une partie devait être financée par la LFR et l'autre par la loi de finances initiale, et l'engagement de recruter près de 3 000 agents supplémentaires l'année prochaine est également fragilisé. - Le programme de construction de cinq hôpitaux devrait accuser du retard, le temps que l'État trouve une solution de financement.