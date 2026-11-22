Santé

Auteur: Dialy Ibrahima Diébakhaté

Santé et action sociale : And Gueusseum décrète 48 heures de grève les 3 et 4 décembre et réclame des éclaircissements sur les 13 milliards FCFA

Le bras de fer entre le gouvernement et l’Alliance des syndicats autonomes de la santé (ASAS), plus connue sous le nom d’And Gueusseum, est loin de connaître son épilogue. À la suite de l’évaluation de son 19ᵉ plan d’actions, jugé satisfaisant par les responsables syndicaux, l’organisation annonce une grève totale de 48 heures les jeudi 3 et vendredi 4 décembre 2026. Au cœur du différend : les revalorisations salariales, l’indemnité de logement, le passif social des contractuels et la gestion d’une enveloppe de 13 milliards de FCFA.

Dans son 20ᵉ plan d’actions rendu public le 22 novembre 2026, And Gueusseum hausse le ton et exige davantage de transparence du gouvernement sur les ressources budgétaires destinées à la prise en charge des revendications des travailleurs de la santé et de l’action sociale.

L’organisation syndicale s’insurge notamment contre les déclarations du ministre de la Santé et de l’Hygiène publique, Dr Ibrahima Sy, lors de la défense du budget de son département dans le cadre de l’examen de la loi de finances rectificative. Le ministre aurait indiqué que l’enveloppe consacrée à l’indemnité de logement était exclusivement destinée aux agents contractuels recrutés sous contrat à durée déterminée (CDD).

Une orientation que And Gueusseum juge difficilement justifiable au regard du principe d’équité entre les travailleurs. Si l’organisation reconnaît que les agents en CDD méritent une meilleure prise en charge, notamment face aux conditions de travail difficiles et aux retards récurrents de salaires dans certaines structures, elle refuse que cette mesure se fasse au détriment des contractuels à durée indéterminée (CDI) des établissements publics de santé et de certains agents des collectivités territoriales.

Ces catégories de travailleurs attendent toujours, selon le syndicat, l’application des mesures de revalorisation salariale, notamment l’indemnité de logement dont la date d’effet remonte au 31 mai 2022.

13 milliards FCFA : And Gueusseum exige la transparence

L’autre point de crispation concerne une autorisation d’engagement de 13 milliards de FCFA qui aurait été accordée au ministère de la Santé et de l’Hygiène publique dans le cadre de la loi de finances rectificative, au titre de la contractualisation.

Tout en reconnaissant le caractère salutaire de cette enveloppe, And Gueusseum réclame des explications précises sur sa destination, ses modalités de mobilisation et les catégories de travailleurs qui en seront bénéficiaires.

Le syndicat exige notamment une communication transparente sur les crédits effectivement disponibles, leur programmation et leur ventilation. Il met également en garde contre tout éventuel reversement de ces ressources au Trésor public, rappelant qu’une situation similaire aurait été observée en 2022 alors que des engagements sociaux restaient encore à honorer.

Pour And Gueusseum, le gouvernement doit également procéder, sans délai, à l’apurement du passif social dû à l’ensemble des contractuels, sans discrimination ni traitement différencié injustifié.

L’organisation rappelle par ailleurs que le ministre des Finances et du Budget avait précédemment annoncé la disponibilité d’une enveloppe de 60 milliards de FCFA, dans l’attente de la transmission des listes des ayants droit. Elle estime dès lors que les justifications avancées par la tutelle entretiennent la confusion et risquent de compromettre davantage la paix sociale.

Le syndicat demande ainsi au gouvernement de mobiliser des ressources complémentaires dans le cadre de la loi de finances initiale de 2027.

Une audience avec le Premier ministre réclamée

Au-delà des revendications financières, And Gueusseum renouvelle solennellement sa demande d’audience auprès du Premier ministre. L’organisation souhaite être reconnue comme un véritable partenaire social et bénéficier d’un dialogue direct avec les plus hautes autorités de l’État.

S’appuyant sur les conventions n° 87 et n° 98 de l’Organisation internationale du travail (OIT), relatives à la liberté syndicale et à la négociation collective, elle plaide pour une rencontre de haut niveau réunissant le chef du gouvernement, les ministères sectoriels concernés et le ministère de la Santé.

L’objectif est d’obtenir des réponses concrètes aux revendications en suspens et de parvenir à une sortie de crise négociée.

Dans le même temps, l’organisation condamne les ponctions opérées sur les salaires des travailleurs grévistes ainsi que les menaces et mesures de représailles qu’elle considère comme injustifiées.

Le programme du 20ᵉ plan d’actions

Pour maintenir la pression sur les autorités, And Gueusseum a décliné un programme de mobilisation en cinq points.

Outre la grève totale de 48 heures prévue les 3 et 4 décembre, le syndicat annonce la poursuite de la rétention des données sanitaires et sociales durant toute la période du plan d’actions.

Il prévoit également la multiplication des assemblées générales pour renforcer la mobilisation et sensibiliser les travailleurs aux enjeux de la lutte.

À cela s’ajoute la poursuite du boycott des réunions de coordination, de supervision et des activités extra-muros du Programme national de lutte contre la tuberculose.

Une évaluation du plan d’actions est programmée le samedi 5 décembre 2026 afin de déterminer les prochaines étapes de la mobilisation.

La vie humaine et l’accès aux soins au cœur des préoccupations

Dans son document, And Gueusseum élargit également son interpellation aux politiques publiques relatives à la protection de la vie humaine et à la dignité des citoyens. L’organisation évoque notamment les drames migratoires, les pertes en vies humaines en mer et dans le désert ainsi que les conséquences des crises sociales récurrentes.

Elle estime que la protection de la vie humaine, l’accès équitable aux soins de santé et le respect des droits des travailleurs doivent demeurer des exigences fondamentales de l’action gouvernementale.

Tout en réaffirmant sa disponibilité pour un dialogue franc et responsable, And Gueusseum prévient qu’elle ne transigera ni sur la justice sociale, ni sur l’égalité de traitement, ni sur la préservation des acquis sociaux.

Le message est sans équivoque : les syndicats attendent désormais des actes concrets du gouvernement. En attendant une éventuelle ouverture de négociations, les travailleurs de la santé et de l’action sociale se préparent à une nouvelle séquence de confrontation sociale les 3 et 4 décembre prochains.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - And Gueusseum annonce une grève totale de 48 heures les jeudi 3 et vendredi 4 décembre 2026. - Le syndicat réclame des éclaircissements sur une autorisation d'engagement de 13 milliards FCFA accordée au ministère de la Santé. - And Gueusseum dénonce les déclarations du ministre Ibrahima Sy réservant l'indemnité de logement aux seuls agents en CDD.