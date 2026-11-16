Santé

Auteur: Adama Sy

Santé : Ibrahima Sy mise sur 230 dirigeants pour rendre effectives les réformes

Former les responsables, changer les pratiques et exiger des résultats : le ministre de la Santé et de l’Hygiène publique, Dr Ibrahima Sy, veut faire du leadership un levier de transformation du système sanitaire sénégalais. Officiellement lancé ce lundi 16 novembre 2026, le Programme interministériel de leadership exécutif Sénégal (PILES) cible 230 dirigeants du secteur sur deux ans. L'ambition est de faire sortir les réformes des documents pour les traduire en améliorations concrètes dans les structures de santé.

Pour Ibrahima Sy, la transformation du système sanitaire ne se gagnera pas uniquement à coups d'investissements dans les infrastructures, les équipements ou les ressources humaines. Elle suppose également de revoir les méthodes de travail et de renforcer les capacités de ceux qui sont chargés de conduire les politiques de santé. « Il faut aussi changer ou transformer les gens qui sont chargés de porter ce changement-là », a-t-il affirmé.

Cette évolution des pratiques constitue le cœur du PILES. Inscrit dans les orientations de l'Agenda national de transformation Sénégal 2050, le programme accompagne les réformes engagées dans le secteur, notamment le Code de la santé, la carte sanitaire et la réforme hospitalière. Il cible 230 dirigeants, du directeur général au médecin-chef de district, répartis en 11 cohortes et accompagnés sur deux ans.

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Pour assurer la transmission des compétences, 30 formateurs ont été sélectionnés parmi 218 candidats. Leur première cohorte suivra une formation intensive d'une semaine avant de contribuer à la diffusion des méthodes et outils de pilotage auprès des responsables sanitaires et de leurs collaborateurs, notamment dans les districts et les régions. L'intelligence artificielle, les ateliers pratiques et l'accompagnement à distance figurent également parmi les composantes du dispositif.

Mais le ministre entend aller au-delà de la maîtrise des outils de gestion. L'éthique occupe une place centrale dans le parcours, avec la participation de spécialistes, d'imams et de prêtres. « Quelqu'un peut être très compétent, avoir du savoir, mais s'il n'y a pas l'éthique, s'il n'y a pas des valeurs, s'il n'y a pas des principes, on ne peut pas aussi atteindre nos objectifs », a prévenu Ibrahima Sy.

L'enjeu est désormais de mesurer les effets de cette formation sur le fonctionnement réel des structures sanitaires. Le ministère prévoit un mécanisme de suivi pour vérifier si les compétences acquises sont effectivement mises en pratique et si elles permettent de lever les obstacles qui freinent les performances du système. L'évolution des indicateurs sanitaires servira notamment de référence pour apprécier les progrès dans un à deux ans.

« Dans un ou deux ans, nous allons voir si nous avons fait plus de performances dans les indicateurs de santé que les années précédentes », a annoncé le ministre.

Ibrahima Sy pose ainsi une exigence qui dépasse les salles de formation : « Tout ce que nous sommes en train de faire, si nous n'arrivons pas à impacter le vécu des populations de santé, ça ne sert à rien. » C'est finalement à cette aune que le PILES sera jugé : non pas au nombre de responsables formés, mais à sa capacité à transformer les pratiques dans les structures sanitaires et à améliorer concrètement la prise en charge des patients.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le ministre de la Santé Ibrahima Sy a lancé le 16 novembre 2026 le Programme interministériel de leadership exécutif Sénégal (PILES), ciblant 230 dirigeants du secteur sur deux ans. - Le programme, inscrit dans l'Agenda national de transformation Sénégal 2050, accompagne les réformes du Code de la santé, de la carte sanitaire et de la réforme hospitalière, avec 30 formateurs sélectionnés parmi 218 candidats. - Le ministère prévoit un mécanisme de suivi pour vérifier la mise en pratique des compétences et l'évolution des indicateurs sanitaires dans un à deux ans.