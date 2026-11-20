Santé

Auteur: Yandé DIOP

Santé maternelle : 75 000 avortements à risque et 640 décès évités en 2025 grâce à la contraception

La planification familiale continue de jouer un rôle déterminant dans la prévention des grossesses non désirées et des avortements à risque au Sénégal. En 2025, le recours aux méthodes contraceptives modernes a permis d'éviter quelque 75 000 avortements à risque, selon les données présentées par Denise Ndour, sage-femme à la Division de la planification familiale de la Direction de la santé de la mère et de l'enfant (DSME). Ces chiffres ont été communiqués lors d'un atelier de formation consacré aux besoins non satisfaits en planification familiale, organisé par l'Association des journalistes en santé, population et développement (AJSPD) à l'intention de ses correspondants des 14 régions du Sénégal.

​Derrière ce chiffre se dessine un enjeu majeur de santé publique. En 2025, près de 900 000 femmes utilisaient une méthode contraceptive moderne au Sénégal. Cette couverture a contribué à éviter 353 000 grossesses non désirées, 75 000 avortements à risque et 640 décès maternels. Des résultats qui illustrent l'importance de la contraception dans la prévention des complications liées aux grossesses non désirées et dans la protection de la santé des femmes. L'évitement de 75 000 avortements à risque constitue l'un des résultats les plus significatifs du programme de planification familiale. En permettant aux femmes de prévenir les grossesses non désirées ou de mieux espacer les naissances, l'accès aux méthodes contraceptives modernes contribue à réduire leur exposition aux conséquences sanitaires des interruptions de grossesse pratiquées dans des conditions dangereuses.

​Des progrès, mais des besoins encore importants

​Si ces résultats témoignent des avancées enregistrées, les indicateurs nationaux révèlent que le Sénégal reste confronté à d'importants besoins non satisfaits. Selon l'Enquête démographique et de santé continue (EDS-C) 2023, le taux de prévalence contraceptive s'établissait à 25,6 %, tandis que les besoins non satisfaits en planification familiale étaient estimés à 19,1 %. Autrement dit, une partie des femmes qui souhaitent éviter ou espacer une grossesse ne parvient toujours pas à accéder aux méthodes contraceptives correspondant à ses besoins. Une situation qui pose la question de l'accessibilité des services, mais aussi de l'information, de l'accompagnement et de la disponibilité des produits. Pour inverser cette tendance, le Sénégal s'est fixé un objectif de 46 % de prévalence contraceptive à l'horizon 2028. L'atteinte de cette ambition suppose de renforcer les interventions destinées à stimuler la demande, d'élargir l'offre de services et de garantir la disponibilité continue des produits contraceptifs.

​Lever les obstacles à la contraception

​Plusieurs stratégies sont ainsi déployées dans les 14 régions du pays. Elles portent notamment sur le renforcement de l'offre dans les structures publiques, la promotion de l'auto-injection du DMPA-SC, l'intégration de la planification familiale aux services de santé maternelle et néonatale ainsi que le développement de l'offre communautaire. Le secteur privé est également mis à contribution, avec une phase pilote de distribution du DMPA-SC dans les officines.

​Toutefois, l'amélioration de l'accès aux contraceptifs ne dépend pas uniquement de leur disponibilité. Les rumeurs sur les effets secondaires, les idées reçues et les réticences socioculturelles constituent encore des obstacles à leur utilisation. L'implication des hommes, des familles et des associations religieuses apparaît dès lors comme un levier essentiel. Dans cette perspective, la stratégie de l'École des maris est progressivement mise à l'échelle. Elle vise à favoriser l'engagement des conjoints dans les décisions relatives à la santé reproductive et à déconstruire certaines perceptions défavorables à la contraception.

​Un défi de mobilisation et de financement

​La pérennisation des résultats passe également par une mobilisation accrue des ressources domestiques. Le financement du programme de planification familiale, l'engagement des collectivités territoriales et la recherche de mécanismes innovants figurent parmi les défis identifiés. Au regard des 75 000 avortements à risque évités en 2025, l'enjeu est désormais de consolider les acquis et de réduire davantage les besoins non satisfaits. Une ambition qui nécessite une mobilisation de tous les acteurs, notamment des professionnels de santé et des médias, pour mieux informer les populations et contribuer à lever les obstacles à l'utilisation des méthodes contraceptives.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - En 2025, près de 900 000 femmes utilisaient une méthode contraceptive moderne au Sénégal, permettant d'éviter 353 000 grossesses non désirées, 75 000 avortements à risque et 640 décès maternels. - Selon l'EDS-C 2023, le taux de prévalence contraceptive était de 25,6 % et les besoins non satisfaits en planification familiale estimés à 19,1 % ; le Sénégal vise 46 % de prévalence à l'horizon 2028. - Parmi les stratégies déployées figurent le renforcement de l'offre dans les structures publiques, la promotion de l'auto-injection du DMPA-SC, l'intégration de la planification familiale aux services de santé maternelle et néonatale, l'offre communautaire, une phase pilote de distribution du DMPA-SC dans les officines et la stratégie de l'École des maris.