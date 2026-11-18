Santé

Auteur: Adama SY

Santé mentale : anxiété, dépression, souffrances invisibles… l’alerte de la psychiatre Tabara Sylla Diallo

La santé mentale s’invite au cœur des politiques locales de santé à Dakar. La municipalité a lancé, ce mercredi 18 novembre, un programme municipal dédié à sa promotion et à l’accompagnement des personnes vulnérables. Une initiative qui intervient dans un contexte où les troubles psychiques dépassent largement le cadre des pathologies psychiatriques sévères et touchent toutes les catégories de la population.

Prenant part à cet atelier, la Dr Tabara Sylla Diallo, cheffe du service de psychiatrie de l’hôpital Principal de Dakar, a insisté sur l’importance de ne pas réduire la santé mentale aux seules maladies psychiatriques. Pour la spécialiste, elle renvoie à un équilibre beaucoup plus large, qui englobe le bien-être physique, émotionnel, cognitif, psychologique et social. Autrement dit, l’absence de maladie physique apparente ne signifie pas nécessairement qu’une personne jouit d’une bonne santé mentale. À l’inverse, il est possible de traverser des difficultés physiques ou des périodes de turbulences tout en préservant son équilibre psychologique.

Cette conception globale permet de mieux comprendre l’ampleur du phénomène. À l’échelle mondiale, 1,2 milliard de personnes vivaient avec un trouble mental en 2023, selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Parmi les manifestations les plus fréquentes figurent les troubles anxieux et dépressifs, qui concernent toutes les catégories de la population, des adultes aux adolescents, indépendamment de leur situation sociale.

La psychiatre a particulièrement attiré l’attention sur les troubles anxieux, qu’elle distingue de la peur ordinaire. Il ne s’agit pas d’une simple réaction passagère face à une situation inquiétante, mais d’une angoisse excessive et persistante, susceptible de perturber profondément le quotidien. Selon les données de l’OMS, environ 470 millions de personnes étaient concernées par ces troubles en 2023. Pourtant, malgré l’existence de traitements efficaces, le recours aux soins demeure insuffisant : seule une personne sur quatre concernée bénéficie d'un traitement.

Autre sujet de préoccupation : le financement de la santé mentale. Les données de l’OMS font état d’une médiane de 2 % des budgets publics de santé consacrée à ce secteur à l’échelle mondiale. Une proportion qui demeure insuffisante au regard des besoins, alors que les dispositifs de prévention, de dépistage et de prise en charge nécessitent des investissements plus importants.

Mais l’un des constats les plus révélateurs de son intervention concerne l’évolution des demandes de consultation. À l’hôpital Principal de Dakar, établissement de niveau 3 traditionnellement destiné à recevoir des cas complexes et des patients nécessitant une hospitalisation, les sollicitations ne se limitent plus aux pathologies psychiatriques lourdes. « De plus en plus de personnes viennent consulter pour des difficultés avec leurs enfants ou adolescents, ainsi que pour des problèmes de couple ou professionnels », a-t-elle expliqué.

Cette évolution traduit une diversification des situations prises en charge dans les services psychiatriques. Des difficultés familiales aux tensions conjugales, en passant par les problèmes rencontrés dans le milieu professionnel, les motifs de consultation témoignent de souffrances psychologiques qui nécessitent une écoute et un accompagnement adaptés. Même un établissement hospitalier de référence, théoriquement destiné à recevoir les cas graves ou orientés depuis les structures périphériques, accueille désormais des patients présentant des difficultés de nature et de gravité différentes.

Pour la spécialiste, cette réalité renforce la nécessité d’agir bien avant que les situations ne deviennent complexes. La prévention doit ainsi commencer au plus près des populations, dans les quartiers et les banlieues, avec une meilleure capacité de repérage et d’orientation. La prise en charge ne peut toutefois reposer sur les seuls psychiatres. Elle nécessite une approche pluridisciplinaire associant médecins, psychologues, sociologues et anthropologues, dont les éclairages permettent de mieux comprendre les comportements et les réalités vécues par les patients.

La psychiatre a également évoqué la diversité des troubles rencontrés, notamment les troubles bipolaires, caractérisés par l’alternance de phases maniaques et dépressives, les risques suicidaires et les états de stress post-traumatique pouvant survenir après des violences, des agressions ou des événements particulièrement traumatisants. Autant de situations qui exigent un repérage des signes d’alerte, une écoute attentive et une prise en charge adaptée.

C’est précisément dans cette perspective que s’inscrit l’atelier organisé par la Ville de Dakar. Durant deux jours, les participants sont appelés à renforcer leurs compétences, à partager leurs expériences et à améliorer les mécanismes de prévention en amont. L’ambition est notamment de mieux outiller les acteurs communautaires pour qu’ils puissent contribuer au repérage des souffrances psychologiques et faciliter l’orientation des personnes concernées vers les structures compétentes.

Derrière les statistiques et la diversité des troubles se dessine ainsi un défi majeur de santé publique : faire tomber les tabous, faciliter le recours aux soins et intégrer davantage la santé mentale dans les dispositifs ordinaires de prise en charge. Car toutes les souffrances ne se voient pas, mais toutes méritent d’être entendues et accompagnées.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - La Ville de Dakar a lancé le 18 novembre un programme municipal dédié à la promotion de la santé mentale et à l'accompagnement des personnes vulnérables. - Selon l'OMS, 1,2 milliard de personnes vivaient avec un trouble mental en 2023 et environ 470 millions étaient concernées par les troubles anxieux, dont seule une sur quatre bénéficie d'un traitement. - À l'hôpital Principal de Dakar, les consultations concernent de plus en plus des difficultés avec les enfants ou adolescents, des problèmes de couple ou professionnels, au-delà des pathologies psychiatriques lourdes.