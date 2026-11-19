Santé

Auteur: Seynabou DIAGNE, Correspondante Kaolack

Santé reproductive : Pourquoi 19,1 % des Sénégalaises n'ont toujours pas accès à la contraception

​La planification familiale reste confrontée à d’importants défis au Sénégal. Malgré les efforts consentis pour améliorer l’accès aux services de santé reproductive, près de deux femmes sur dix présentent encore des besoins non satisfaits en matière de contraception. C’est l’un des principaux constats dressés par le Dr Ndèye Awa Diagne, cheffe de la division Planification familiale à la Direction de la santé de la mère et de l’enfant (DSME), lors d’une présentation consacrée à cette problématique.

​Selon les données de l’Enquête démographique et de santé (EDS) 2023, le taux national des besoins non satisfaits en planification familiale s’établit à 19,1 %. Derrière cette moyenne nationale se cachent toutefois d'importantes disparités entre les régions. Sédhiou (25,5 %) et Kolda (25,2 %) figurent ainsi parmi les localités les plus touchées, tandis que Thiès affiche un taux de 20,1 %, légèrement au-dessus de la moyenne du pays. À l’inverse, Saint-Louis (11,6 %) et Louga (11,9 %) enregistrent les niveaux les plus bas.

​La situation s'avère particulièrement critique pour certaines catégories de la population. Les chiffres présentés par la responsable de la DSME révèlent que les femmes vivant en milieu rural sont davantage exposées, avec un taux de 23,3 %. Celles n’ayant reçu aucune instruction affichent 22,8 %, alors que les mères ayant déjà eu cinq naissances vivantes ou plus enregistrent le pic le plus élevé, soit 26,6 %.

​Des obstacles qui dépassent la seule disponibilité des contraceptifs

​Pour le Dr Ndèye Awa Diagne, ces besoins non couverts ne s’expliquent pas uniquement par les difficultés d’accès matériel aux produits contraceptifs. Plusieurs facteurs psychologiques et comportementaux entrent en jeu, à commencer par une faible perception du risque de grossesse : certaines femmes estiment, à tort, que l’allaitement ou la faible fréquence des rapports sexuels les protège naturellement. Les périodes suivant l’accouchement constituent également des fenêtres de vulnérabilité où le suivi fait souvent défaut.

​À ces idées reçues s’ajoutent de lourdes résistances socioculturelles et religieuses. Dans bien des ménages, le recours aux méthodes contraceptives se heurte encore au refus du conjoint, à la pression familiale ou aux réticences de la femme elle-même. La crainte des effets secondaires, les contraintes financières, l’éloignement des structures sanitaires et les ruptures ponctuelles de certains intrants achèvent d'entretenir ce déficit.

​Or, les répercussions sanitaires et sociales sont majeures. Les grossesses dites des « quatre trop » — trop précoces, trop rapprochées, trop nombreuses ou trop tardives — démultiplient les risques de complications maternelles et infantiles, favorisent les avortements clandestins à risque et freinent durablement l'autonomisation économique des femmes.

​Les correspondants régionaux appelés à jouer leur rôle

​C’est dans ce contexte que l’Association des journalistes en santé, population et développement (AJSPD), en partenariat avec la DSME, organise à Thiès, du 17 au 20 novembre 2026, un atelier d’orientation destiné aux correspondants régionaux des médias. Déclinée en deux sessions, cette rencontre vise à outiller les professionnels de l'information sur les enjeux de l'espacement des naissances et de la réduction des besoins non satisfaits.

​L’objectif est de permettre aux journalistes de maîtriser les données épidémiologiques, d'appréhender les réalités du terrain et de produire une information fiable sur la santé reproductive. Ils sont ainsi appelés à sensibiliser les communautés, valoriser les bonnes pratiques locales et déconstruire les préjugés tenaces autour de la contraception.

​À Thiès, la démarche accorde une attention particulière aux tranches d’âge les plus vulnérables, notamment les jeunes de 15 à 24 ans et de 25 à 29 ans. À travers cette synergie, l’AJSPD et la DSME entendent ériger les médias en leviers stratégiques de santé publique. Pour sa part, Eugène Kaly, président de l'AJSPD, a exhorté ses confrères à maintenir leur plaidoyer afin d'aider le Sénégal à atteindre l'objectif d'un taux de prévalence contraceptive de 46 % d'ici 2030.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Selon l'EDS 2023, le taux national des besoins non satisfaits en planification familiale est de 19,1 %, avec des disparités régionales (Sédhiou 25,5 %, Kolda 25,2 %, Saint-Louis 11,6 %). - Les femmes en milieu rural (23,3 %), sans instruction (22,8 %) et celles ayant eu cinq naissances vivantes ou plus (26,6 %) sont les plus touchées. - L'AJSPD et la DSME organisent à Thiès, du 17 au 20 novembre 2026, un atelier pour les correspondants régionaux afin de les outiller sur l'espacement des naissances et la réduction des besoins non satisfaits.