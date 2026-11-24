Santé

Auteur: Ablaye Gadiaga SARR et Abdoulaye SÈYE

Santé : toujours sans salaire d'octobre jusqu'à fin novembre, les contractuels au bord de l'asphyxie

​Le Syndicat autonome des travailleurs de la santé et de l’action sociale (SANTÉES) hausse le ton face aux difficultés auxquelles sont confrontés les professionnels de santé. À l’occasion de ses points de presse régionaux tenus ce lundi 23 novembre 2026 à Thiès, l’organisation syndicale a dénoncé les retards récurrents de salaires, la précarité des emplois et les inégalités de traitement entre les différentes catégories de travailleurs du secteur.

​Au cœur des préoccupations du syndicat figure le non-paiement des salaires du mois d’octobre aux contractuels du ministère de la Santé. Selon le SANTÉES, à la date du 23 novembre, ces agents n'avaient toujours pas perçu leur rémunération. Une situation qui, d’après l’organisation, se répète particulièrement en fin d’année et plonge de nombreux travailleurs ainsi que leurs familles dans de graves difficultés financières.

​Face à cette situation, le syndicat exige le paiement immédiat des sommes dues, le respect de l’échéance habituelle du 30 de chaque mois et la sécurisation des crédits budgétaires du quatrième trimestre et du mois de janvier afin d’éviter de nouveaux retards.

​L'autre revendication majeure porte sur la fin de la précarité professionnelle. Le SANTÉES déplore que des agents ayant parfois cinq, dix ou quinze années d’expérience dans le système sanitaire continuent d’évoluer sous des contrats précaires, sans véritable perspective de stabilisation. Il réclame ainsi un plan progressif de reversement dans la Fonction publique, prenant en compte l’ancienneté et l’expérience, ainsi que la fin des renouvellements abusifs de contrats à durée déterminée (CDD).

​Le syndicat pointe également des inégalités dans l'accès aux avantages et à la reconnaissance professionnelle. Il cite notamment la question de l’indemnité de logement, particulièrement préoccupante pour les agents administratifs, mais aussi le maintien de certains diplômés sous un statut de stagiaire malgré leurs qualifications. La situation du personnel qualifié communautaire et des agents issus du programme Xëyu Ndaw ñi figure également parmi les dossiers à régler.

​Concernant le recrutement annoncé de 2 500 agents dans le secteur de la santé, le SANTÉES dit prendre acte de cette initiative, tout en exigeant davantage de transparence. Il demande la publication des critères de sélection, des listes officielles et du calendrier de recrutement. Pour le syndicat, l'ancienneté, l'expérience et les qualifications doivent constituer des critères essentiels afin de garantir un traitement équitable aux contractuels expérimentés, aux agents communautaires qualifiés, aux prestataires et aux diplômés sans emploi.

​Au-delà des revendications salariales et professionnelles, l'organisation estime que les conditions de travail des agents ont une incidence directe sur la qualité des soins. Elle considère qu'un professionnel impayé, maintenu dans la précarité ou privé de perspectives d'évolution risque de perdre sa motivation ou de quitter le secteur, avec des conséquences possibles sur la continuité des soins et la sécurité des patients.

​Sur le plan syndical, le SANTÉES annonce plusieurs démarches. Son Bureau exécutif national compte adresser des correspondances aux directeurs régionaux de la Santé des quatorze régions, saisir l’Inspection du travail sur les retards de salaires, les situations contractuelles et les cotisations sociales à l’IPRES, tout en poursuivant une mobilisation organisée.

​Tout en privilégiant le dialogue social, le syndicat prévient que la patience des travailleurs ne saurait être indéfiniment mise à l’épreuve. Il appelle les autorités à le recevoir dans les meilleurs délais pour ouvrir un cadre de concertation. Son message aux autorités tient en trois exigences : des salaires payés à temps, des emplois dignes et stables, et un recrutement transparent et équitable.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le SANTÉES dénonce le non-paiement des salaires d'octobre aux contractuels du ministère de la Santé, toujours sans rémunération à la date du 23 novembre 2026. - Le syndicat exige le paiement immédiat des sommes dues, le respect de l'échéance du 30 de chaque mois et la sécurisation des crédits budgétaires du quatrième trimestre et de janvier. - Le SANTÉES réclame un plan progressif de reversement dans la Fonction publique et la fin des renouvellements abusifs de CDD, et demande plus de transparence sur le recrutement annoncé de 2 500 agents.