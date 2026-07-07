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Santé

Scandale sanitaire au Sénégal : 82 % des eaux en sachet analysées contiennent des matières fécales

Auteur: Yande Diop

il y a 1 jour 15190 Lectures 58 Commentaires | English
Scandale sanitaire au Sénégal : 82 % des eaux en sachet analysées contiennent des matières fécales

Scandale sanitaire au Sénégal : 82 % des eaux en sachet analysées contiennent des matières fécales

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Une étude menée par des chercheurs de l'Université Cheikh Anta Diop (UCAD) de Dakar tire la sonnette d'alarme sur la qualité sanitaire de l'eau en sachet commercialisée au Sénégal. Les résultats, présentés le 23 juin dernier lors de la 5e Journée scientifique sur la sécurité sanitaire des aliments, révèlent un niveau de contamination préoccupant. Les chercheurs ont analysé 100 échantillons issus d'une cinquantaine de marques d'eau en sachet vendues à Dakar et dans d'autres localités. Selon l'étude, 82 % des échantillons contiennent des matières fécales et ne respectent pas les normes microbiologiques de potabilité, les rendant impropres à la consommation. Seuls 4 % des échantillons analysés ont été déclarés conformes aux normes sanitaires.

Les travaux de l'UCAD ne se sont pas limités à l'eau en sachet. Les analyses effectuées sur des épices de grande consommation ont également mis en évidence la présence de bactéries potentiellement dangereuses pour la santé. Quant aux cultures de piment de la zone des Niayes, elles présentent une importante contamination des sols par des résidus de pesticides. Pour les chercheurs, ces résultats montrent que les aliments peuvent être contaminés à toutes les étapes de la chaîne alimentaire, de la production jusqu'à la consommation. Ils rappellent que les maladies d'origine alimentaire constituent un enjeu majeur de santé publique à travers le monde, touchant près de 866 millions de personnes et causant environ 1,52 million de décès chaque année.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction
- 82% des 100 échantillons d'eau en sachet analysés contiennent des matières fécales, selon une étude de l'UCAD. - Seuls 4% des échantillons d'eau en sachet respectent les normes microbiologiques de potabilité. - L'étude révèle aussi des contaminations bactériennes dans des épices et des résidus de pesticides dans les sols de cultures de piment.
Auteur: Yande Diop
Publié le: Mardi 07 Juillet 2026
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Commentaires (58)

Trier par :
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    Boy Town ⭐ Top commentaire il y a 1 jour
    On a laissé le marché de la vente des produits alimentaires entre les mains des ndring. Comment une boutique peut-elle être en même temps une quincaillerie, un fast-food, un marché, une boulangerie, un dortoir, etc. ? La baisse de l'espérance de vie des Sénégalais s'explique par la saleté des produits que les ndring vendent
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    Azou il y a 1 jour
    Facile d'indexer un bouc émissaire ! La plupart des sénégalais ne se lavent pas les mains avec un savon en quittant les toilettes. On doit pas s'étonner de trouver des bactéries de matières fécales dans nos aliments § Les règles d'hygiène, on les apprend aux populations et surtout aux enfants ! Malgré le boom des médiats, il n'y a pas de campagne d'hygiène ou une simple émission dans ce sens. Rien que de la Politique politichienne et des ragouts !
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    Diambar il y a 22 heures
    Hors sujet. On parle de l'eau dans les sachets tu parle de boutiques gérées par les Guinéens. La saleté au Senegal ce n'est pas seulement un problème d'une seule communauté. Il faut l'admettre ! Nous négligeons l'hygiène dans ce pays
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    politique sal il y a 1 jour
    pendant ce temps votre président diomaye convoque tous les maires du sénégal pour créer un sois disant parti politique et garder ses privilèges quil n'aurait jamais eu à la sueur de son front
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    bad il y a 1 jour
    Moi je te jure après un an de retour avec ma famille au bled je songe à retourner à l'étranger, cette terre n'est pas un pays franchement
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    qualité il y a 1 jour
    on a beau critiquer le maroc sur tous ses aspect meme footballistiqument mais eux ya jamais ce genre de scandale Chez eux
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    Deuguë il y a 1 jour
    Parcequ'ils ne se préoccupent pas de ce genre d'études le senegal est scientifiquement avancé pour le faire ! Ces résultats sont pires dans le reste du monde !
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    Passant il y a 1 jour
    @Deuguë  Cette reponse est absurde, ce genre de controles est la norme a travers le monde, nul besoin d outils avancés, on peut le faire chez soi avec des kits vendus en grande surface et comparer sur ce plan le Maroc au Senegal rend la réflexion encore plus ridicule.
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    Manduté il y a 1 jour
    Tu dis ça parce que tu ne connais pas le Maroc. Là-bas il existe même des logements où il n'y a pas de douche. Et certains marocain ne se lavent qu'un fois par semaine. Je dis ça sans mépris, mais c'est une réalité. Au Sénégal ce n'est pas rare de voir quelqu'un prendre deux douches dans une même journée.
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    chitt il y a 16 heures
    mais marocain toujours en train de regarder dans le trou de la serrure... pourtant il y a des problèmes chez vous c'est juste que vous filtrez les infos
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    ouste il y a 16 heures
    Intoxication alimentaire : Marrakech dans le top 10 des villes à fort risque pour les touristes
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    F il y a 1 jour
    Tout ceci doivent etre retiraient dans les marches Senegal qu’est ce le services D’higienes fait leurs travails les nourritures que l on vend par ci par lá non Higiene vraiment grave
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    Yahya il y a 1 jour
    Alors l'eau du robinet SENEAU contient des matières fécales. Étant donné que la plupart des vendeurs d'eau prennent l'eau du robinet pour les mettre dans les sachets.
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    Rick Hunter il y a 22 heures
    Il faut arrêter d’indexer les guinéens. Le problème c’est nous sénégalais. C’est nous qui ne nous investissons pas assez pour la préservation de tout ce qui relève du public. Résultat tout le monde fait du n’importe quoi. Les étrangers qui viennent au Sénégal ne se font pas prier pour profiter du capharnaüm général. La plupart de ces fabriques de tapalapas d’eau "filtrée" de glace mayonnaise sont des maisons que leur loue le plus souvent des sénégalais ce sont les même sénégalais qui achètent et consomment ces produits les sachant faiits dans des conditions insalubres. Aujourd’hui nos rues sont saturées de vendeuses de mendiants étrangers parceque c’est nous qui aimons squatter la rue y déverser nos détritus y uriner y déféquer...
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    Diambar il y a 22 heures
    donc il n'y a pas de mendiants sénégalais ni de sénégalais propriétaires d'entreprise commercialisant de l'eau en sachet ?? votre malhonnêteté intellectuelle a atteint son point le plus haut
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    Rick Hunter il y a 16 heures
    Diambar avant de répondre il faut comprendre la quintessence du post. So amoon degg degg tu saurais que je pointe d’abord les sénégalais avant les autres. Il faut faire de ces forums des moments d’échanges constructifs pas des occasions d’insultes d’invectives qui ne nous avances en rien.
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    Cedo il y a 1 jour
    Cette eau en sachet ne vient elle pas du robinet ? Allez chercher l’erreur
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    Aïda il y a 1 jour
    Je ne bois jamais ces eux en sachets qu on distribue le plus souvent dans les cérémonies Même une eau minérale très connue ne me convient car me cause de fortes douleurs aux genoux des que j en consomme. Les contrôles doivent s étendre partout.
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    @Aida il y a 23 heures
    parle nous du rapport entre mal de genoux et eau car moi aussi j'ai souvent mal aux genoux
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    Daba il y a 23 heures
    On est sal en règle général. Faut dire la vérité
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    dou il y a 22 heures
    l état doit revoir les services d hygiène je me demande quel est leur rôle
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    Un thiesois il y a 20 heures
    Un jour jai acheté un sachet deau et jai constaté qu'il y'avait beaucoup de saleté visible a l'œil nu.Quand jai appeler le service d'hygiène en leur donnant des indications, il m'ont dit qu'il ne peuvent rien faire et que cest moi meme qui doit porter plainte. Depuis ce jour jai su que cest fini pour le senegal.
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    diobila il y a 1 jour
    les matières fécales, il y a n'en partout sur toute la chaine alimentaire au Sénégal les gens sont malades svp faites un tour dans les hôpitaux vous allez comprendre ce que je vous dis, archi plein et ses souverainistes de je ne sais quoi qui ont plombé la santé des sénégalais avec des produits maraichers locaux qui puent et qui te bouffent le coeur, aucune norme d'hygiène pas de contrôle qualité des produits qui atterrissent sur le marché venant des bas fonds sordides, le peuple ne pardonnera pas, non la santé est trop précieuse, pour une vie saine il faut la qualité, souverainistes en mangeant de la merde quelle honte
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    Un passant il y a 23 heures
    Quelles sont les marques saines ? On peut comprendre que les chercheurs ne veuillent indexer des marques ou risquer des procès mais ils doivent au moins reconnaître positivement les marques qui ont fait l’effort de fournir des produits conformes
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    DOU il y a 22 heures
    ON doit interdire la vente des sachet d eau
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    Religion Kamite il y a 22 heures
    Matondo 🙏🏿 les chercheurs de l'Université Cheikh anta Diop C'est une urgence pour toute la population noire africaine 🧠 La santé de notre population doit être une priorité absolue pour notre survie
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    dou il y a 22 heures
    l état doit revoir le commerce au Sénégal
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    Diambar il y a 22 heures
    Retourner a la source. Ou est-ce que l'eau est mis en Sachet? d'où est-ce que vient ? L'usine appartient aux libanais, je ne jette pas la pierre mais il faut investiguer, ou dans la chaine alimentaire il y a eu contamination ? est-ce que c'est fait exprès ou c'est du fait du laxisme ? Beaucoup de question!
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    Diopsy il y a 21 heures
    Alors on attend quoi pour interdire les sachets tous les sachets par mesure de precaution avant tout?
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    maladies il y a 20 heures
    entre ces eaux infectées et les maladies rénales qui ont explosé ces dernières années, il nya qu'un pas. Donner de l'eau sale à ses reins pour nettoyer, le rein en devient malade et tous les autres organes. Au lieu de multiplier les centres de dialyse et de signer des accords pour installation d'usines de fabrication de produits de dialyse, l'Etat devrait d'abord agir sur la qualité de l'eau bien évidemment. Si l'eau est impropre à la consommation où allons nous ??
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    Saleté il y a 18 heures
    Il faut dire la vérité il y beaucoup de laisser aller par rapport a l'hygiene au Sénégal. Les toilettes, l'alimentation, l'eau etc.
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    Loupe il y a 18 heures
    Bien que le constat peut etre vrai, seuleument j'espere que c'est pas une campagne deguise'e et finance'e par les grandes usines de bouteille d'eau pour faire tomber ces petis commerces... Le malheur des uns fait le bonheur des autres. faut faire les memes tests sur les gandes societe's aussi...!!! meme en occident ces grandes societe's sont surveille's !!
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    Gass il y a 22 heures
    Je crois que ce sont les Lobbies de l'eau en bouteille qui sont aux commandes de cette information qui a commencé à circuler depuis le début de la chaleur. Pour qu'il y ai des matières fécales sur les sachets il faudrait que ce soit volontaire où alors que l'eau soit puisée directement dans des toilettes et ensachée sur place ce qui paraît invraisemblable. même si c'est le cas ce ne serait que quelques rares personnes indélicates qui pourront pousser jusqu'à atteindre cette extrême donc se lever et déclarer que les sachets sont contaminés est douteux
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    . il y a 17 heures
    avez-vous egalement testé des eaux issues de robinets à divers endroits du pays ?
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    Leuk il y a 15 heures
    C'est trop léger comme information pour une question aussi importante. Aucune référence du rapport de l'étude citée, aucun aperçu ou lien. Aucun sérieux

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