Santé

Auteur: Sokhna Faty Isseu SAMB

Souveraineté sanitaire en Afrique : Macky Sall fixe le cap d'une réforme à 5 piliers

Intervenant au Dakhla Global Summit organisé par la fondation Mohammed VI des Sciences et de la Santé (FM6SS), l’ancien président sénégalais Macky Sall a livré un réquisitoire pragmatique sur la dépendance médicale du continent. Pour sortir des leçons de la crise du Covid-19, l'ancien chef d'État prône une refonte architecturale reposant sur la responsabilisation financière collective, la souveraineté vaccinale et la rigueur de gestion.

Lors des travaux du Dakhla Global Summit (20 et 21 novembre 2026) consacrés au développement humain et à la protection sociale, Macky Sall est revenu sur le paradoxe mondial révélé par la pandémie de Covid-19 : des nations technologiquement avancées, mais privées d'équipements de base (masques, lits, réactifs). Face à des urgences sanitaires récurrentes et une pression épidémiologique constante (paludisme, tuberculose, cancers, santé mentale), l'ancien président a martelé que « la dépendance se paie en vies humaines » et formalisé une feuille de route structurée autour de cinq axes majeurs.

1- La consolidation de la pyramide sanitaire

Avant les plateaux techniques de pointe, la priorité absolue doit aller à la base du système : postes de santé, maternités équipées et centres de proximité. Pour Macky Sall, la prévention et la protection sociale doivent aller de pair, citant en exemple le Programme élargi de vaccination (PEV) sénégalais qui compte 14 vaccins (dont celui contre le papillomavirus), ainsi que le soutien continu aux agents de santé communautaires.

2- Le financement partagé et la maîtrise des dépenses

Rejetant l'idée d'un modèle porté par la seule puissance publique, l'ancien président rappelle que « la santé n'a pas de prix, mais elle a un coût ». Il défend une responsabilité partagée entre l'État central, le secteur privé, les collectivités et les familles.

Parallèlement, pour éviter que la Couverture sanitaire universelle (CSU) ne devienne pas un « trou sans fin » générant des déficits abyssaux, il exige une traçabilité numérique rigoureuse du parcours patient, des prescriptions transparentes et une bonne gestion du matériel.

3- La souveraineté pharmaceutique et les achats groupés

Visant l'objectif continental de produire 60 % des vaccins en Afrique d'ici 2040, Macky Sall met en avant les initiatives industrielles comme le Projet Madiba de l'Institut Pasteur de Dakar et la Plateforme Marbio au Maroc. Pour garantir la viabilité économique de ces sites, il prône la spécialisation régionale et la mutualisation des commandes par des mécanismes d'achats groupés (soutenus par Afreximbank, l'UA et Africa CDC) afin de négocier en position de force face aux grands laboratoires mondiaux.

4- La formation, l'équité territoriale et le temps long

Soulignant l'importance des ressources humaines qualifiées, il salue l'implantation du pôle hospitalo-universitaire et de la faculté de Médecine à Dakhla portée par la FM6SS, symbole d'équité territoriale et d'innovation (décarbonation par centrale solaire).

Face à l'intégration inéluctable de l'intelligence artificielle dans les soins, l'ancien chef d'État rappelle que la création de filières industrielles exige une continuité des politiques publiques au-delà des horizons électoraux de court terme.

5- Une diplomatie sanitaire mondiale renforcée

Enfin, saluant l'accord mondial sur les pandémies adopté par l'OMS à Genève le 20 mai 2025, Macky Sall a appelé à concrétiser la solidarité internationale à travers des transferts effectifs de technologies, le partage des connaissances et un accès équitable aux diagnostics et traitements.

En conclusion, l'ancien président a souhaité voir ce sommet s'imposer comme un rendez-vous annuel stratégique pour bâtir une souveraineté sanitaire africaine viable et ancrée dans le réel, capable d'offrir aux populations des soins abordables sans compromettre leur stabilité économique.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Macky Sall a présenté au Dakhla Global Summit une feuille de route en cinq axes pour réduire la dépendance médicale de l'Afrique, affirmant que « la dépendance se paie en vies humaines ». - Il a plaidé pour la consolidation de la pyramide sanitaire à partir des postes de santé et maternités de proximité, citant le Programme élargi de vaccination sénégalais qui compte 14 vaccins. - Il a défendu la souveraineté pharmaceutique via la production locale de vaccins et les achats groupés, visant l'objectif continental de produire 60 % des vaccins en Afrique d'ici 2040.