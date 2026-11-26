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Auteur: Léna THIOUNE

13 féminicides en 2026, VBG : Dr Rokhaya Diakhaté, Directrice de la Famille, dévoile le plan de riposte de l’État

​À l’occasion de la Journée internationale pour l’élimination des violences faites aux femmes, ce 25 novembre, le ministère de la Famille, de l’Action sociale et des Solidarités revient sur l’ampleur des violences basées sur le genre (VBG) au Sénégal, les dispositifs de prévention et de prise en charge des victimes, ainsi que les défis persistants. Dans cet entretien accordé à Seneweb, la directrice de la Famille, Dr Rokhaya Diakhaté, annonce notamment la mise en service de l’ensemble des centres de prise en charge en 2027 et un dialogue national sur les féminicides prévu les 2 et 3 décembre prochains.

​Les violences basées sur le genre continuent d’être signalées chaque année au Sénégal, avec des cas parfois mortels. Quel bilan votre ministère tire-t-il de l’évolution du phénomène ?

​Oui, la situation reste préoccupante, mais le ministère de la Famille, de l’Action sociale et des Solidarités, en collaboration avec les ministères sectoriels, les organisations de la société civile et les partenaires techniques et financiers, œuvre en faveur de la réduction de l’ampleur des violences. Derrière les chiffres, il y a des visages, des familles touchées et des vies brisées. La première enquête nationale de l'ANSD consacrée aux violences faites aux femmes montre que 31,9 % des femmes ont subi au moins une forme de violence. Ce taux est de 36,9 % en ville et de 24,9 % en campagne. Les violences numériques touchent 8,1 % des femmes et montent à 10,8 % sur l'axe Dakar-Thiès. Le plus dur reste la perte de vies humaines.

​Disposez-vous de données nationales actualisées sur le nombre de victimes recensées en 2025 et 2026 ?

​De janvier à novembre 2026, 13 femmes ont été victimes de féminicides, après 19 cas sur toute l'année 2025. Chaque vie perdue est un drame, et c'est une vie de trop.

​Pour assurer le suivi et l'évaluation des VBG afin qu'aucune victime ne soit oubliée, le ministère de la Famille, de l’Action sociale et des Solidarités a procédé récemment à la validation institutionnelle du deuxième plan d’action national pour l’éradication des violences basées sur le genre et la promotion des droits humains. De même, nous travaillons à unifier notre système de collecte de données.

​Les féminicides continuent de susciter l’indignation dans le pays. Existe-t-il un mécanisme national d’alerte et de prévention permettant d’identifier les femmes exposées à des risques élevés et d’intervenir avant qu’un drame ne survienne ?

​Un féminicide n’arrive jamais par hasard : c’est presque toujours l'aboutissement de violences conjugales et familiales qui duraient déjà. C'est donc avant le drame qu'il faut agir.

​Concrètement, notre action repose sur trois priorités : repérer les violences tôt, faciliter le signalement et protéger les victimes. Pour y parvenir, nous nous appuyons d'abord sur un outil d'urgence accessible à tous : la ligne verte gratuite 116 « Walu Allo ». Mais le repérage ne peut pas se faire sans celles et ceux qui vivent au plus près des familles. Nous comptons donc sur la contribution déterminante de la société civile et des acteurs communautaires, notamment les badiénou gokh, les chefs de quartier et les chefs de village, qui jouent un rôle essentiel d'alerte et de médiation. Nous avons aussi nos services déconcentrés qui travaillent d’arrache-pied pour réduire ces violences. Ce maillage de proximité s'appuie également sur le projet SWEDD, qui intervient dans 11 régions et grâce auquel nous disposons aujourd'hui de points focaux VBG sur le terrain.

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​Toutefois, pour qu'une victime soit vraiment protégée une fois l'alerte donnée, tous les services de l'État doivent travailler main dans la main. C’est tout le sens du Protocole de collaboration multisectorielle, qui unit les ministères de la Santé, de la Justice, des Forces armées, de l'Intérieur et de la Famille. Sur le terrain, cela se traduit par des actions précises : en 2026, nous avons formé 175 professionnels de la sécurité, de la santé, de la justice et de la communication dans six régions pour mieux accueillir et accompagner les victimes.

​Ce travail de fond porte ses fruits, mais nous savons que nous devons aller beaucoup plus loin. C'est pourquoi nous venons de valider le nouveau plan national de lutte contre les violences basées sur le genre, le PAN-VBG 2, qui va renforcer toute cette chaîne de protection de 2027 à 2031.

​Enfin, parce que l'État ne peut pas gagner ce combat seul, nous allons ouvrir une grande concertation. Avec nos partenaires de terrain et ONU Femmes, nous organiserons, dans le cadre de la campagne des 16 jours d’activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles, un dialogue national sur les féminicides. Ensemble, nous allons revoir nos méthodes sur la prévention, la protection et les sanctions, tout en réfléchissant aux réformes juridiques nécessaires pour mieux protéger les femmes.

​Quels sont les dispositifs de signalement et de prise en charge mis en place par l’État du Sénégal pour accompagner les victimes ?

​Comme je le disais, tout part de la ligne verte 116 « Walu Allo » et des dispositifs communautaires. Pour rendre ce premier accueil encore plus performant, les téléconseillers ont été formés avec l'appui du projet Kaarangué que nous menons avec ONU Femmes sur le financement du gouvernement canadien, et nous avons établi grâce au projet SWEDD+ une cartographie nationale des structures d'aide.

​Au-delà de l'écoute et de l'orientation, l'État déploie des lieux d'accueil physiques et sécurisés pour offrir aux victimes un accompagnement complet sur les plans médical, psychologique et juridique. Aujourd’hui, l’État a construit un centre national à Dakar qui sera bientôt fonctionnel, et grâce à l’appui de la coopération belge, trois centres régionaux de prise en charge sont déjà construits, dont deux pleinement fonctionnels à Kaolack et à Kaffrine. Rendre l'ensemble de ces infrastructures opérationnelles est l'une de nos grandes priorités pour 2027, en complément des nouveaux centres que l'État met en place à travers le programme PAREL/F à Dakar, Thiès, Kaolack, Kolda et Sédhiou. Ce maillage public s'appuie également sur la synergie avec les ONG et les organisations communautaires, qui constituent des relais précieux au plus près des populations.

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​Combien de femmes ont effectivement bénéficié d’un accompagnement juridique, psychologique, médical ou d’un hébergement sécurisé en 2025 et en 2026 ?

​Nos indicateurs montrent que nous sommes sur la bonne voie, même si la couverture doit encore être améliorée. Au 30 septembre 2026, nous étions à 31,9 % des cas déclarés ayant été pris en charge pour un objectif de 35 %, et à 18 % des femmes et des filles victimes ayant été accompagnées pour une cible de 30 %.

​Au-delà des campagnes de sensibilisation et des déclarations d’intention, quels résultats concrets votre département peut-il présenter en matière de réduction des violences faites aux femmes et aux filles depuis votre arrivée à la tête du ministère ?

​Il faut du temps pour inverser une tendance profonde, et nos prochaines études et enquêtes de connaissance nous aideront à en évaluer l'impact sur le terrain. Mais en attendant, nous avons posé des fondations solides et transformé concrètement la réponse de l'État.

​D'abord, nous avons bâti une véritable stratégie et renforcé nos lois. Après avoir évalué le premier plan national, nous avons validé le PAN-VBG 2 pour la période 2027-2031, autour de quatre principes directeurs et sept axes d'action. Nous avons aussi engagé les concertations pour ratifier la Convention de l'Union africaine sur les violences faites aux femmes et aux filles.

​Ensuite, nous avons renforcé les compétences de celles et ceux qui agissent au quotidien sur le terrain. En plus de l'ouverture des centres de Kaolack et de Kaffrine, du déploiement du protocole entre cinq ministères et de la modernisation de la ligne 116, nous avons formé aussi bien des professionnels de la chaîne de protection que des acteurs communautaires de proximité. Pour que chacun parle le même langage et travaille avec méthode, nous avons également actualisé le lexique sur les violences basées sur le genre et nos procédures d'intervention.

​Enfin, parce que les lois et les structures ne suffisent pas sans un changement des mentalités, nous agissons directement sur les comportements. Avec l'appui du projet SWEDD+, nous avons élaboré une stratégie de communication pour faire évoluer les normes sociales à l'origine des violences. Sur le terrain, nos campagnes de sensibilisation avaient déjà touché directement plus de 5 136 personnes.

​Je mesure pleinement tout le chemin qu'il reste à parcourir, mais l'État s'est désormais doté des bons outils pour agir durablement.

​Quelle enveloppe budgétaire est spécifiquement consacrée à la prévention des violences basées sur le genre et à l’accompagnement des victimes ?

​La lutte contre les violences basées sur le genre est un combat transversal : elle ne fait donc pas l'objet d'une ligne budgétaire isolée, mais s'inscrit dans deux grandes actions de notre ministère.

​Pour 2027, les interventions liées aux violences s'appuieront sur deux enveloppes principales : environ 2,6 milliards de FCFA dédiés à la promotion de la famille et à la protection des droits des femmes et des jeunes filles, et près de 10,7 milliards de FCFA consacrés au renforcement de l'équité et de l'égalité des genres. Ces crédits financent nos directions techniques ainsi que nos grands programmes, même s'ils couvrent aussi d'autres actions d'autonomisation des femmes.

​Ce financement est-il suffisant au regard de l’ampleur des besoins et quelle part a effectivement été exécutée ?

​Nous savons tous que l'élaboration de la loi de finances s'inscrit aujourd'hui dans un contexte budgétaire exigeant, où l'État doit faire des arbitrages difficiles et prioriser ses ressources. Malgré ces efforts, les moyens propres consacrés à la lutte contre les violences restent encore en deçà des besoins réels, et notre dispositif continue de s'appuyer fortement sur le soutien de nos partenaires techniques et financiers.

​Au-delà du plan sur les violences basées sur le genre, nous élaborons actuellement la Politique nationale de la Famille, conformément aux instructions de Son Excellence Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Ce document stratégique, qui vient compléter les programmes sociaux du ministère, vise à replacer nos valeurs familiales de solidarité, de respect et de protection au cœur de l'action publique. Notre conviction est profonde : la famille et la communauté constituent le terreau le plus solide pour prévenir non seulement les violences, mais aussi l'ensemble des fléaux sociaux qui menacent notre jeunesse et notre cohésion, comme la drogue, la délinquance, l'insécurité ou la migration irrégulière. Renforcer les familles, c'est agir à la racine pour protéger toute la société.

​Comment votre ministère évalue-t-il la coordination avec les ministères de la Justice, de l’Intérieur et de la Santé pour assurer une prise en charge complète des victimes ?

​L'État agit comme un seul bloc, car face aux violences, aucun ministère ne peut réussir seul. Cette synergie s'appuie sur le Protocole de collaboration multisectorielle ainsi que sur un ensemble d'outils de collaboration qui lient au quotidien la Justice, la Sécurité, la Santé, l'Éducation, la Jeunesse, le Numérique et tous les départements concernés. Grâce à ces passerelles communes, nos services partagent l'information plus vite et assurent un parcours continu pour signaler les faits, protéger la victime, la soigner et poursuivre les auteurs.

​Bien sûr, le déploiement des dispositifs sur l'ensemble du territoire est progressif, et notre défi quotidien est que chaque victime, où qu'elle vive au Sénégal, bénéficie exactement de la même qualité d'écoute et de protection. Le dialogue national sur les féminicides, qui sera organisé dans le cadre des 16 jours d’activisme, nous permettra d'identifier sans tabou les failles de notre chaîne de protection et d'y apporter des réponses immédiates et concrètes.

​À l’occasion du 25 novembre 2026, quel engagement concret pouvez-vous prendre pour améliorer la prévention, la protection des victimes et la lutte contre l’impunité au Sénégal ?

​Face à l'urgence de la situation, je prends quatre engagements clairs et vérifiables :

​Tout d'abord, sur le plan de la prévention : nous allons déployer sur l'ensemble du territoire, du 25 novembre au 10 décembre 2026, à l'occasion des 16 jours d'activisme, des campagnes de sensibilisation et de prévention de proximité. Elles cibleront en priorité les régions les plus touchées, en s'adressant directement aux écoles et aux familles afin d'agir à la racine des comportements. D’ailleurs, il est prévu une campagne de sensibilisation à Ngor regroupant les communes de Ouakam et de Yoff, ainsi qu'une randonnée pédestre avec tous les acteurs.

​Ensuite, en matière de protection : nous nous engageons à mettre en service dès 2027 l'ensemble des centres de prise en charge destinés aux femmes et aux filles victimes de violences. Parallèlement, nous poursuivrons le déploiement effectif du Protocole de collaboration multisectorielle ainsi que de nos outils communs sur tout le territoire, de sorte que chaque victime bénéficie du même accompagnement où qu'elle se trouve.

​Par ailleurs, pour lutter résolument contre l'impunité : nous tiendrons avec le ministère de la Justice, aux côtés de nos partenaires et d'ONU Femmes, le dialogue national sur les féminicides les 2 et 3 décembre 2026. Ses conclusions viendront directement nourrir le PAN-VBG 2 et orienter les réformes nécessaires de notre cadre juridique, afin qu'aucun crime ne reste impuni.

​Enfin, concernant les moyens : je veillerai à inscrire et à opérationnaliser l'ensemble de nos référentiels dans un programme budgétaire cohérent dès 2027. Ainsi, nous pourrons consolider nos acquis et tendre progressivement vers une réduction durable des violences et de notre dépendance envers les financements extérieurs.

​Léna THIOUNE

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - En 2026, 13 femmes ont été victimes de féminicides de janvier à novembre, contre 19 cas sur toute l'année 2025. - Un dialogue national sur les féminicides est prévu les 2 et 3 décembre prochains, avec les partenaires de terrain et ONU Femmes. - L'État a construit un centre national à Dakar et trois centres régionaux de prise en charge, dont deux fonctionnels à Kaolack et Kaffrine.