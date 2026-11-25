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Auteur: Mactar NDIAYE

20 ans de présence féminine dans la gendarmerie nationale : Marie Khone Faye reçoit une délégation de femmes gendarmes

Dans le cadre des préparatifs de la célébration des 20 ans de l'intégration du personnel féminin au sein de la gendarmerie nationale, une délégation de femmes gendarmes a été reçue par la première dame, Marie Khone Faye, marraine de l'événement.

Selon une publication de la gendarmerie nationale sur sa plateforme officielle, cette rencontre a été l'occasion pour la délégation de présenter à la première dame le sens et les enjeux de cette commémoration, qui marque deux décennies de présence, d'engagement et de contribution des femmes au sein de la maréchaussée.

En effet, c'est en 2006 que la première promotion de femmes a fait son entrée dans les rangs de la gendarmerie nationale, ouvrant ainsi une nouvelle page dans l'histoire de cette institution militaire. Depuis lors, les femmes gendarmes prennent part aux différentes missions de la gendarmerie, contribuant au maintien de l'ordre, à la sécurité des personnes et des biens ainsi qu'à la protection des populations.

À l'issue de cette audience, Marie Khone Faye a salué le parcours de ces femmes en uniforme et réaffirmé son soutien à l'organisation de cette célébration prévue le 5 décembre 2026.

Cette commémoration sera ainsi un moment de reconnaissance envers les pionnières qui ont ouvert la voie, mais également envers toutes celles qui, au fil des années, ont contribué à renforcer la place et le rôle des femmes dans la gendarmerie nationale.

Vingt ans après l'intégration de la première promotion féminine, cet anniversaire constitue une occasion de mettre en lumière leur engagement, leur détermination et leur contribution au service de la Nation.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Une délégation de femmes gendarmes a été reçue par Marie Khone Faye, marraine de la célébration des 20 ans de l'intégration du personnel féminin dans la gendarmerie nationale. - La première promotion de femmes est entrée dans la gendarmerie nationale en 2006. - Marie Khone Faye a réaffirmé son soutien à l'organisation de cette célébration prévue le 5 décembre 2026.