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Auteur: Seneweb-Com

20 NOVEMBRE 2026 : LE SÉNÉGAL RÉAFFIRME SON ENGAGEMENT POUR LES DROITS DE L’ENFANT

À l’occasion du 37e anniversaire de la Convention relative aux droits de l’enfant (CIDE), adoptée en 1989 et ratifiée par le Sénégal en 1990, le Gouvernement réaffirme sa détermination à garantir les droits fondamentaux de chaque enfant.

À travers la déclaration de Madame la Ministre de la Famille, de l’Action sociale et des Solidarités, le Sénégal renouvelle son engagement à renforcer la protection de l’enfance, notamment face aux violences, à l’exploitation et aux nouveaux risques liés à l’environnement numérique.

Cette ambition repose sur une mobilisation collective associant les familles, les communautés, les collectivités territoriales, la société civile et les partenaires techniques et financiers.

Au-delà de la célébration, cette journée constitue un appel à traduire les engagements en actions concrètes pour que chaque enfant puisse grandir en sécurité, accéder à l’éducation, bénéficier de soins et faire entendre sa voix.

Protéger chaque enfant, c’est garantir ses droits aujourd’hui et construire l’avenir du Sénégal.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le Sénégal réaffirme son engagement pour les droits de l'enfant à l'occasion du 37e anniversaire de la CIDE, adoptée en 1989 et ratifiée par le pays en 1990. - Le gouvernement entend renforcer la protection de l'enfance face aux violences, à l'exploitation et aux risques liés à l'environnement numérique. - Cette ambition repose sur une mobilisation collective incluant familles, communautés, collectivités territoriales, société civile et partenaires techniques et financiers.