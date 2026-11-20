20 NOVEMBRE 2026 : LE SÉNÉGAL RÉAFFIRME SON ENGAGEMENT POUR LES DROITS DE L’ENFANT
À l’occasion du 37e anniversaire de la Convention relative aux droits de l’enfant (CIDE), adoptée en 1989 et ratifiée par le Sénégal en 1990, le Gouvernement réaffirme sa détermination à garantir les droits fondamentaux de chaque enfant.
À travers la déclaration de Madame la Ministre de la Famille, de l’Action sociale et des Solidarités, le Sénégal renouvelle son engagement à renforcer la protection de l’enfance, notamment face aux violences, à l’exploitation et aux nouveaux risques liés à l’environnement numérique.
Cette ambition repose sur une mobilisation collective associant les familles, les communautés, les collectivités territoriales, la société civile et les partenaires techniques et financiers.
Au-delà de la célébration, cette journée constitue un appel à traduire les engagements en actions concrètes pour que chaque enfant puisse grandir en sécurité, accéder à l’éducation, bénéficier de soins et faire entendre sa voix.
Protéger chaque enfant, c’est garantir ses droits aujourd’hui et construire l’avenir du Sénégal.
Commentaires (3)
Il faut commencer par prendre vos responsabilités en mettant fin à la mendicité de jeunes talibés qui sont humiliés du matin au soir dans les rues et daaras.
Tant qu’on continue à humilier de jeunes enfants de cette façon ce pays n’avancera jamais.
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