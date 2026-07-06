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Auteur: Mor Mbaye CISSÉ

il y a 1 jour

266 migrants interceptés à Fatick : Cinq organisateurs déférés au PJF par la SR de Kaolack

Dans la nuit du 25 juin 2026, la brigade territoriale de Fimela a intercepté à Djifère (département de Fatick) une pirogue ayant à son bord 266 candidats à l'émigration clandestine vers l'Espagne. Cinq hommes sont interpellés sur place : M. Ndione, A. Diouf, G. Ka, L. Sarr et M. Ndao, selon des sources de Seneweb.

Saisie du dossier pour la continuité de l'enquête, la section de recherches de la gendarmerie de Kaolack a établi que le réseau était piloté depuis l'étranger par un certain D. Diouf (en Espagne) en lien avec Nd. Diouf, resté introuvable après l'interpellation.

Les cinq suspects assuraient le recrutement et la collecte des fonds par secteur : Guérrow (Ndione, Diouf), Djifère (Sarr, Ka) et Boulél (Ndao) ; chaque candidat versant jusqu'à 450 000 F CFA pour embarquer.

Entendus par la SR, Sarr, Diouf et Ndao ont reconnu avoir encaissé l'argent des candidats et désigné les frères Diouf comme les initiateurs du voyage. Ndione, lui, a nié toute implication malgré des transactions Wave inexpliquées, alors que Ka a minimisé sa présence, évoquant le hasard.

Au terme de l'enquête, la gendarmerie a retenu contre eux des indices graves et concordants d'association de malfaiteurs, escroquerie, mise en danger de la vie d'autrui et traite des personnes/trafic de migrants.

Les cinq hommes ont été déférés par la SR de Kaolack au Pool judiciaire financier (PJF) de Dakar. Djiby et N.Diouf, présumés cerveaux du réseau, sont activement recherchés.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - 266 migrants clandestins ont été interceptés à Djifère (Fatick) dans la nuit du 25 juin 2026 par la brigade de Fimela. - Cinq organisateurs présumés, recruteurs et collecteurs de fonds, ont été interpellés et déférés au Pool judiciaire financier (PJF) de Dakar. - Les suspects sont poursuivis pour association de malfaiteurs, escroquerie, mise en danger de la vie d'autrui et trafic de migrants ; les cerveaux présumés, D. Diouf et Nd. Diouf, sont recherchés.