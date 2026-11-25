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Auteur: Awa FAYE

2ème édition de la journée nationale de la Diaspora : Les instructions de Diomaye Faye au ministre Cheikh Niang

Renforcement du rôle de la Diaspora dans l’Agenda national de Transformation Sénégal 2050 a également été au menu lors de la réunion ministérielle, tenue, ce mercredi 25 novembre au Palais de la République.

« Partant du rôle et de la place essentiels de la Diaspora, véritable force vive de la Nation, dans le développement économique et social, le Chef de l’Etat donne instruction au Ministre chargé des Sénégalais de l’Extérieur, en liaison avec les missions diplomatiques et consulaires et les associations officielles, de poursuivre les efforts d’amélioration de l’accompagnement administratif et social des compatriotes établis à l’étranger », a affirmé le Chef de l’Etat, Bassirou Diomaye Diakhar Faye.

Avant de continuer : « En outre, dans la perspective de la tenue, le 17 décembre 2026, de la 2e édition de la Journée nationale de la Diaspora, il demande au Ministre chargé des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur de faire l’état de la prise en charge des recommandations validées en 2025, avec l’implication des parties prenantes ».

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le chef de l'État a donné instruction au ministre chargé des Sénégalais de l'Extérieur de poursuivre l'amélioration de l'accompagnement administratif et social des compatriotes établis à l'étranger. - Il a demandé au ministre chargé des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur de faire l'état de la prise en charge des recommandations validées en 2025, avec l'implication des parties prenantes. - Cette demande s'inscrit dans la perspective de la 2e édition de la Journée nationale de la Diaspora, prévue le 17 décembre 2026.