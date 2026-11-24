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Auteur: Mor Mbaye Cissé

30 kg de drogue et 3,6 millions F CFA saisis à la Cité Mbakiou Faye : six dealers, dont un Égyptien, déférés

Six personnes, dont un ressortissant égyptien, ont été déférées hier, lundi 23 novembre 2026, à l'issue d'une enquête de la Brigade de Recherches (BR) de Dakar sur un réseau présumé de trafic de haschich, de cocaïne et de crack. Les enquêteurs ont saisi 30 kilogrammes de drogue et 3 645 000 francs CFA à la cité Mbakiou Faye.

Le renseignement du 10 octobre et un mois de surveillance

Le 10 octobre 2026, la BR de Dakar a été informée de l'existence d'un important réseau de trafic de plusieurs types de drogues, notamment le haschich, la cocaïne et le crack. Selon ce renseignement, M. Ndiaye, T. Fall, T. Diop et un certain « Souleymane » en seraient les principaux acteurs. Une équipe d'enquêteurs a été mise en place sans délai pour vérifier ces informations. Pendant plus d'un mois, elle a surveillé quotidiennement les activités présumées illicites des mis en cause, ce qui a confirmé le bien-fondé du renseignement.

Le 19 novembre : l'opération de la cité Mbakiou Faye

Le 19 novembre 2026, vers 12 heures, les enquêteurs ont déclenché une opération pour mettre fin à ces activités. Ils ont interpellé M. Ndiaye, alias « Max », et T. B. Fall dans un appartement de la cité Mbakiou Faye. Le local leur servait de lieu de repli et de stockage des produits stupéfiants. M. Ndiaye, 55 ans, est businessman et domicilié au quartier Mbakiou Faye. T. B. Fall, 52 ans, est vigile et domicilié à la cité Mbakiou Faye.

La perquisition a permis de découvrir et de saisir :

27 kilogrammes de haschich ; 2 kilogrammes de cocaïne, répartis en une plaquette d'un kilogramme et 84 boules d'environ 11 grammes chacune ; 1 kilogramme de crack ; deux véhicules particuliers, une Mercedes et une Ford Escape 3 645 000 francs CFA.

Interrogés séparément sur la provenance de ces produits, les deux hommes ont reconnu leur implication dans le trafic. T. B. Fall a déclaré effectuer, pour le compte de M. Ndiaye, des livraisons de drogues dures du Sénégal vers l'Espagne. Il a ajouté être récemment revenu d'Espagne dans le seul but de récupérer une commande de cocaïne destinée à être acheminée dans ce pays pour des clients, moyennant des honoraires de trois millions de francs CFA.

Les deux mis en cause ont été conduits dans les locaux de la BR. Leur garde à vue a pris effet le 19 novembre 2026 à 16 heures précises, pour association de malfaiteurs, trafic de drogues (haschich, cocaïne et crack) et blanchiment de capitaux. À cette date, T. Diop et « Souleymane » étaient toujours activement recherchés.

Le 20 novembre : T. Diop et S. Ba

Poursuivant ses investigations pour identifier les autres personnes impliquées, la BR a interpellé le 20 novembre 2026 T. Diop, 56 ans, commerçant domicilié à Maristes et à Dalifort. Les enquêteurs le présentent comme l'un des clients et partenaires présumés de M. Ndiaye dans le trafic de cocaïne. Il a été arrêté à son domicile des Maristes.

Le même jour, un transport à Dalifort a conduit à l'interpellation de S. Ba, 30 ans, livreur domicilié dans ce quartier. Il lui est reproché d'avoir servi de prête-nom dans les transactions financières liées au trafic. Il aurait mis son numéro de téléphone à disposition pour recevoir, via le service de transfert d'argent Wave, des dépôts effectués pour le compte de T. Diop.

Entendu sur les faits, T. Diop a contesté toute implication. Il n'a cependant pas fourni d'explications suffisamment convaincantes sur l'origine et la justification des importantes sommes qu'il recevait de « Souleymane », son présumé client dans ce trafic. Selon les enquêteurs, ces éléments laissent apparaître de possibles opérations financières liées au trafic de cocaïne, susceptibles de relever du blanchiment de capitaux. Les circonstances et les responsabilités respectives restent à établir. T. Diop et S. Ba ont été placés en garde à vue pour permettre de déterminer leur degré d'implication dans le réseau et dans les opérations financières correspondantes.

Le 22 novembre : l'arrestation de l'Égyptien M. Saaib, puis de « Souleymane »

Le 22 novembre 2026, la BR de Dakar/Faidherbe a appris qu'une livraison de stupéfiants devait être effectuée à M. Saaib, aux abords du supermarché Auchan des Maristes. Le livreur présumé était « Souleymane », alias D. Dème, présenté comme l'animateur du réseau et dont T. Diop était le principal fournisseur. Une équipe a été dépêchée sur place et a interpellé M. Saaib, ressortissant égyptien de 31 ans, commerçant domicilié aux Maristes. Il venait de recevoir, par l'intermédiaire d'un conducteur de moto-taxi, 29 grammes de haschich.

Conduit dans les locaux de la BR, M. Saaib a déclaré être un consommateur de haschich. Il a désigné D. Dème, alias « Souleymane », résidant à Ouest-Foire, dans le secteur des Niayes, comme son principal fournisseur. Il a précisé que la quantité saisie lui avait été acheminée par un conducteur de moto-taxi.

Sur la base de ces déclarations, les enquêteurs se sont immédiatement rendus au daral de Niaye Ba, à Ouest-Foire, où la présence de « Souleymane » avait été signalée. Ils y ont interpellé D. Dème, 30 ans, éleveur domicilié à Dalifort, qui a été conduit à la BR. M. Saaib et D. Dème ont été placés en garde à vue.

Au terme de leur garde à vue, les six mis en cause (M. Ndiaye, T. B. Fall, T. Diop, S. Ba, M. Saaib et D. Dème) ont été déférés hier, lundi 23 novembre 2026.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Six personnes, dont un Égyptien, ont été déférées le 23 novembre 2026 après une enquête de la BR de Dakar sur un réseau de trafic de haschich, cocaïne et crack. - Les enquêteurs ont saisi 30 kg de drogue (27 kg de haschich, 2 kg de cocaïne, 1 kg de crack), deux véhicules et 3 645 000 F CFA à la cité Mbakiou Faye. - M. Ndiaye et T. B. Fall ont reconnu leur implication ; T. Diop et S. Ba ont été interpellés le 20 novembre, puis M. Saaib et D. Dème le 22 novembre.