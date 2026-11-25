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Auteur: Seneweb-Com

À Khandiar, Domou Sénégal agit concrètement pour les femmes du monde rural

Une décortiqueuse et un broyeur à mil pour faciliter le quotidien des femmes. Khandiar, département de Bambey — Le samedi 7 novembre 2026, Domou Sénégal a remis une décortiqueuse à mil et un broyeur à mil au groupement des femmes du village. À travers cet appui, l’association entend faciliter la transformation locale du mil, alléger la pénibilité du travail et accompagner l’autonomie économique des femmes.

Deux équipements, un appui concret au quotidien Complémentaires, ces deux machines interviennent dans la préparation et la transformation du mil : la décortiqueuse retire les enveloppes du grain, tandis que le broyeur permet de le moudre. Leur mise à disposition vise à réduire certaines tâches manuelles répétitives, à faire gagner du temps aux utilisatrices et à renforcer leurs moyens de production.

Au-delà du matériel, l’enjeu est de soutenir le savoir-faire des femmes de Khandiar et de leur donner davantage de moyens pour développer leurs activités. Cette initiative porte ainsi une ambition : favoriser la transformation des céréales au sein du village et ouvrir de nouvelles perspectives économiques pour le groupement.

Une mobilisation aux côtés des femmes de Khandiar

La rencontre a réuni Philippe Rebeiz et Khalifa Ababacar Sarr, gérants de Domou Sénégal ; Alioune Thiaw, membre de Domou Sénégal ; Moustapha Diouf, chef du village ; Mass Diene, sage du village ; et Codou Ndiaye, présidente du groupement des femmes.

Domou Sénégal remercie les femmes de Khandiar, les autorités villageoises et l’ensemble des personnes mobilisées autour de cette remise. L’association entend poursuivre une démarche de proximité, fondée sur des actions concrètes au service des communautés.

Soutenir les femmes, c’est aussi accompagner les initiatives qui font avancer tout un village.

Kay motali liñu tambali !

À propos de Domou Sénégal — Domou Sénégal est une association engagée dans des actions de solidarité et de proximité auprès des communautés au Sénégal.

Ressources médias : photographies de la remise et film récapitulatif de 1 min 30 disponibles sur demande.

Contact presse : Domou Sénégal · +221 78 470 48 48 · info@domousenegal.sn

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le samedi 7 novembre 2026, Domou Sénégal a remis une décortiqueuse à mil et un broyeur à mil au groupement des femmes du village de Khandiar, département de Bambey. - Ces équipements visent à faciliter la transformation locale du mil, alléger la pénibilité du travail et accompagner l'autonomie économique des femmes. - La rencontre a réuni Philippe Rebeiz et Khalifa Ababacar Sarr, gérants de Domou Sénégal, Alioune Thiaw, membre de l'association, Moustapha Diouf, chef du village, Mass Diene, sage du village, et Codou Ndiaye, présidente du groupement des femmes.