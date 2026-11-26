Abdou Nguer envoyé en prison : Une vidéo visant Madiambal Diagne au cœur des poursuites
Déféré ce mercredi par la Division spéciale de cybersécurité (DSC), sur instruction du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Dakar, le chroniqueur Abdou Nguer a été écroué. Selon les informations de Seneweb, parmi les vidéos reprochées à Abdou Nguer figurent celles dans lesquelles il tient des propos injurieux à l’encontre du journaliste Madiambal Diagne.
Il sera jugé ce 3 décembre 2026 devant le tribunal des flagrants délits de Dakar pour des faits d’injures et de discours contraires aux bonnes mœurs.
Commentaires (15)
Combien de fois ce monsieur a tenu des propos outrageants à l'égard de Sonko, et il n'est pas le seul. Tous les weekend, sur beaucoup de plateaux tv, le Président de l'Assemblée nationale est outragé sans que le procureur ne lève le petit doigt. Aujourd'hui, il s'attaque à un fugitif, objet d'un mandat d'arrêt international et voilà que la justice se réveille de son sommeil comateux. Faut -il comprendre que l'honneur d'un fugitif est plus précieux que celui de la 2éme personnalité de l'Etat ?
Mais il vient carrément détruire ce pays en tant que dirigeant
Il a beaucoup d'informations sur le rôle joué par Macky et sa famille
Ils veulent le terroriser afin qu'il se taise
Mais il vient carrément détruire ce pays en tant que dirigeant
Participer à la Discussion
Règles de la communauté
💡 Astuce : Utilisez des emojis depuis votre téléphone ou le module emoji ci-dessous. Cliquez sur GIF pour ajouter un GIF animé. Collez un lien X/Twitter, TikTok ou Instagram pour l'afficher automatiquement.
Se connecter
Commentez avec votre profil, votre photo, et soyez averti des réponses.