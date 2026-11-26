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Auteur: Doudou DIOP

Abdou Nguer envoyé en prison : Une vidéo visant Madiambal Diagne au cœur des poursuites

Déféré ce mercredi par la Division spéciale de cybersécurité (DSC), sur instruction du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Dakar, le chroniqueur Abdou Nguer a été écroué. Selon les informations de Seneweb, parmi les vidéos reprochées à Abdou Nguer figurent celles dans lesquelles il tient des propos injurieux à l’encontre du journaliste Madiambal Diagne.

Il sera jugé ce 3 décembre 2026 devant le tribunal des flagrants délits de Dakar pour des faits d’injures et de discours contraires aux bonnes mœurs.