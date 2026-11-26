Abdou Nguer retourne en prison : comment un audio de Coura Macky a fait tomber le chroniqueur
Déféré ce jeudi matin devant le tribunal de grande instance hors classe de Dakar, Abdou Nguer a été placé sous mandat de dépôt par le procureur de la République. Il sera jugé en flagrant délit mercredi prochain.
Selon des sources de Seneweb, le chroniqueur avait diffusé sur TikTok un message audio contenant des propos injurieux, attribués à Coura Macky.
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Comme annoncé hier par Seneweb, le chroniqueur Abdou Nguer s'était présenté le même jour dans les locaux de la Division spéciale de cybersécurité pour porter plainte. Mais il a finalement été arrêté sur place pour discours contraires aux bonnes mœurs et complicité de discours (…).
Abdou Nguer fait l'objet d'une procédure judiciaire, à la suite d'une autosaisine du procureur de la République.
Commentaires (2)
Gadiaga président et Nger premier ministre; les 2 plus grands intéllectuels du pays, la république intélligente.
Ce pays est une farce
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