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Auteur: Mor Mbaye CISSÉ

il y a 30 minutes

Abdou Nguer retourne en prison : comment un audio de Coura Macky a fait tomber le chroniqueur

Déféré ce jeudi matin devant le tribunal de grande instance hors classe de Dakar, Abdou Nguer a été placé sous mandat de dépôt par le procureur de la République. Il sera jugé en flagrant délit mercredi prochain.

Selon des sources de Seneweb, le chroniqueur avait diffusé sur TikTok un message audio contenant des propos injurieux, attribués à Coura Macky.

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Comme annoncé hier par Seneweb, le chroniqueur Abdou Nguer s'était présenté le même jour dans les locaux de la Division spéciale de cybersécurité pour porter plainte. Mais il a finalement été arrêté sur place pour discours contraires aux bonnes mœurs et complicité de discours (…).

Abdou Nguer fait l'objet d'une procédure judiciaire, à la suite d'une autosaisine du procureur de la République.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Abdou Nguer a été placé sous mandat de dépôt ce jeudi par le procureur de la République et sera jugé en flagrant délit mercredi prochain. - Selon des sources de Seneweb, il avait diffusé sur TikTok un message audio contenant des propos injurieux attribués à Coura Macky. - Il s'était présenté à la Division spéciale de cybersécurité pour porter plainte avant d'être arrêté sur place pour discours contraires aux bonnes mœurs et complicité de discours.