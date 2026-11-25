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Auteur: Ablaye Gadiaga SARR

Abus de confiance sur fond de tontine aux États-Unis : A. Mbengue déclaré coupable, son mandat de dépôt levé

Le tribunal des flagrants délits de Thiès a rendu son verdict dans l’affaire d’abus de confiance opposant l’émigré A. Mbengue à son camarade, M. Madi. Reconnu coupable, le prévenu a été condamné à verser à la partie civile 21 millions F CFA à titre de dommages et intérêts. Le tribunal a également prononcé la levée du mandat de dépôt qui avait été décerné contre A. Mbengue, qui pourra ainsi recouvrer la liberté.

Pour rappel, émigré aux États-Unis, A. Mbengue était poursuivi pour ne pas avoir reversé à M. Madi les 34 000 dollars (environ 20,3 millions F CFA) que ce dernier devait percevoir dans le cadre d’une tontine organisée entre émigrés.

Alors qu’il gérait un point de transfert d’argent, A. Mbengue avait proposé à son ancienne connaissance, M. Madi, d’y participer. Ce dernier avait accepté de cotiser à hauteur de 2 000 dollars par mois. Au total, il lui a remis 34 000 dollars avant qu'A. Mbengue s'envole pour le Sénégal, à son insu.

À la barre, le prévenu avait contesté les accusations. Il soutenait que M. Madi avait réclamé son tour après seulement quelques mois de participation, alors que le règlement de la tontine prévoyait une durée de 30 mois. Il affirmait également que le plaignant, dernier membre à avoir rejoint le groupe composé de 30 participants, avait finalement abandonné.

A. Mbengue avait aussi nié tout refus de remboursement, évoquant des retards dans les versements et la nécessité de désintéresser d’abord les premiers adhérents. Il avait promis de rembourser intégralement son camarade et s’était engagé à vendre sa maison, estimée à une centaine de millions de francs CFA, pour la céder à 80 millions afin de régler sa dette.

De son côté, l’avocat de M. Madi avait réclamé 21 millions F CFA à titre de dommages et intérêts.

Le procureur de la République avait requis la requalification des faits d’abus de confiance en escroquerie, estimant que la tontine n’aurait existé que de nom, avant de s’en rapporter à la décision du tribunal.

Une position qui a été contestée par la défense, assurée par Maitres Mbodj et Faty qui avaient plaidé l’absence d’éléments permettant de caractériser l’escroquerie, mais aussi l’absence de preuves suffisantes de l’abus de confiance. Ils avaient ainsi sollicité la relaxe pure et simple de leur client.

Mais le tribunal a finalement déclaré A. Mbengue coupable d'abus de confiance et l’a condamné à payer 21 millions F CFA à la partie civile.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - A. Mbengue a été reconnu coupable d'abus de confiance par le tribunal des flagrants délits de Thiès et condamné à verser 21 millions F CFA de dommages et intérêts à M. Madi. - Le tribunal a prononcé la levée du mandat de dépôt décerné contre A. Mbengue, qui pourra recouvrer la liberté. - A. Mbengue était poursuivi pour ne pas avoir reversé à M. Madi les 34 000 dollars (environ 20,3 millions F CFA) que ce dernier devait percevoir dans le cadre d'une tontine entre émigrés.