Accident à Louga : Le bilan s'alourdit
Le bilan de l'accident survenu ce jeudi matin vers 7 h sur l'axe routier Potou - Gabar dans la commune de Léona (département de Louga) s’est alourdi. Selon une source sécuritaire, une quatrième personne vient de succomber à ses blessures à l'hôpital Amadou Sakhir Mbaye de Louga. Ce qui porte le nombre de morts à quatre.
L'accident a été causé par une collision entre un 4x4 en provenance de la Mauritanie et un taxi "War Gaindé" qui convoyait des passagers à destination de Louga.
Commentaires (2)
Et combien de vies brisées, de destin écourtés, de familles éclatées, de rêves évaporés en raison d'absence d'autorité dans ce pays. Un pays où d'anciens charretiers au village deviennent subitement conducteur de bus de 50 places, 70 places. Un pays où des conducteurs de camions poubelles font la course sur la route de Cambérene jusquà tués des garçons de 13 ans ("homicide involontaire" il parait).
C'est du gros ...n'importe quoi ce pays !!! Et pourtant, quelqu'un pensait qu'en 2000, Dakar serait comme Paris 😢😢😢
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