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Auteur: Lamine NDIAYE

Accident à Louga : Le bilan s'alourdit

Le bilan de l'accident survenu ce jeudi matin vers 7 h sur l'axe routier Potou - Gabar dans la commune de Léona (département de Louga) s’est alourdi. Selon une source sécuritaire, une quatrième personne vient de succomber à ses blessures à l'hôpital Amadou Sakhir Mbaye de Louga. Ce qui porte le nombre de morts à quatre.

L'accident a été causé par une collision entre un 4x4 en provenance de la Mauritanie et un taxi "War Gaindé" qui convoyait des passagers à destination de Louga.