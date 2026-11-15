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Auteur: Mor Mbaye Cissé

Accident mortel à Pikine : un couple à vélomoteur percuté par un autocar, l'épouse meurt sur le coup et son mari est blessé

Le vendredi 13 novembre 2026, vers 17 heures, le commissariat d'arrondissement de Pikine a été informé d'un accident mortel de la circulation survenu sur la corniche de la Technopole, à environ 200 mètres après le rond-point du cimetière, en direction de la Route nationale. Une équipe du service a été immédiatement dépêchée sur les lieux pour procéder aux constatations.

L'accident a impliqué un autocar de marque Mercedes-Benz et un vélomoteur de marque KTM, de type Jakarta, à bord duquel se trouvait un couple.

Le conducteur de l'autocar, C. Guéye, est âgé de 32 ans. Chauffeur de profession, il est domicilié à Guédiawaye.

Le mari, S. Dakouo, est âgé de 39 ans. Son épouse, S. M. S. Ndiaye Mbaye, avait 35 ans.

Selon le résumé des faits établi par les enquêteurs, l'autocar circulait sur la route de la Technopole en direction de la Route nationale. Après avoir contourné le rond-point du cimetière et parcouru environ 200 mètres, C. Guèye a violemment percuté, par l'arrière, le vélomoteur qui roulait dans le même sens.

Sous la violence du choc, les deux membres du couple ont été projetés sur la chaussée. Dans sa course, la roue arrière droite de l'autocar a écrasé la tête de S. M. S. Ndiaye Mbaye, qui a succombé sur le coup. Son époux, S. Dakouo, a pour sa part été blessé et a subi plusieurs égratignures sur différentes parties du corps.

Alertés, les éléments de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers se sont rendus sur place. Ils ont évacué le blessé et transporté le corps sans vie de l'épouse à l'hôpital Idrissa Pouye, sur réquisition, afin qu'une autopsie y soit pratiquée.

Le chauffeur de l'autocar, C. Guéye, a été conduit au service pour les besoins de l'enquête. Les documents relatifs à la conduite du véhicule se sont révélés conformes à la réglementation en vigueur.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le vendredi 13 novembre 2026 vers 17 heures, un autocar Mercedes-Benz a percuté par l'arrière un vélomoteur KTM sur la corniche de la Technopole à Pikine. - L'épouse du conducteur du vélomoteur, S. M. S. Ndiaye Mbaye, 35 ans, est morte sur le coup, écrasée par la roue arrière droite de l'autocar ; son mari S. Dakouo, 39 ans, a été blessé. - Le chauffeur de l'autocar, C. Guéye, 32 ans, a été conduit au service pour l'enquête, ses documents de conduite s'étant révélés conformes.