News Feed
Calendar icon
Wednesday 08 July, 2026
Weather icon
á Dakar
Rounded video image Seneweb TV
YouTube banner imge
Close icon
Se connecter
societe

Actes contre nature à Kaolack : deux garçons de 9 et 10 ans surpris en plein ébats sexuels

Auteur: Mor Mbaye CISSE

il y a 2 jours 13802 Lectures 75 Commentaires | English
Actes contre nature à Kaolack : deux garçons de 9 et 10 ans surpris en plein ébats sexuels

Actes contre nature à Kaolack : deux garçons de 9 et 10 ans surpris en plein ébats sexuels

Le commissariat de police de Kaolack a été saisi, le 04 juillet 2026, vers 14 heures, d'un signalement d'acte contre nature impliquant deux mineurs. Les faits se sont déroulés dans un bâtiment en construction du quartier Léona.

C'est B.Cissé, 35 ans, informaticien domicilié à Léona, qui s'est présenté au commissariat pour dénoncer les faits. Selon ses déclarations, il avait surpris les deux mis en cause en train de se livrer à des actes contre nature à l'intérieur du bâtiment inachevé selon des informations exclusives de Seneweb.

La découverte a provoqué un attroupement de jeunes du quartier, rassemblés autour du lieu avec l'intention de s'en prendre physiquement aux deux enfants. Face à ce risque de lynchage, B.Cissé est intervenu pour les soustraire à la foule et les conduire à son propre domicile, le temps de les mettre en sécurité.

Un transport sur les lieux effectué par les policiers a ensuite permis l'interpellation des deux mineurs. Il s'agit de S. S.Samb, âgé de 9 ans, élève domicilié à Kasnak, et d'O.Dimbalane, âgé de 10 ans, élève coranique domicilié à Bonghré Peulhga.

Sur instructions du procureur Abass Yaya Wane, chef du parquet de Kaolack, les deux enfants ont été mis à la disposition de l'Action Éducative en Milieu Ouvert (AEMO) pour une prise en charge adaptée.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction
- Un informaticien de 35 ans a signalé au commissariat de Kaolack avoir surpris deux garçons de 9 et 10 ans en train de commettre des actes contre nature dans un bâtiment en construction. - L'intervention de l'homme a permis de soustraire les enfants à un attroupement de jeunes du quartier qui voulaient s'en prendre physiquement à eux. - Sur instruction du procureur, les deux mineurs ont été confiés à l'Action Éducative en Milieu Ouvert (AEMO) pour une prise en charge adaptée.
Auteur: Mor Mbaye CISSE
Publié le: Dimanche 05 Juillet 2026
Tags

Articles connexes

Commentaires (75)

Trier par :
Seuls les membres inscrits ayant reçu des 👍 apparaissent dans ce classement. Se connecter pour y figurer
  • image
    Attention... ⭐ Top commentaire il y a 2 jours
    A cet âge, on ne peut pas encore parler d'homosexualité, il peut s'agir d'enfants qui decouvrent des pulsions masculines. Il ne faut pas les lyncher, ils peuvent êtres affectés à vie...
  • image
    trend il y a 2 jours
    Gnii werouniou, "denoncer" à la police des enfants à cette age là ???? c'est fou ce pays
  • image
    mbaye khabaar il y a 2 jours
    Coupure de son de plus de 5 minutes à la rfm à l'instant
  • image
    Stop il y a 2 jours
    Je n'y crois pas. A cet âge je ne m'intéressait même pas encore à la sexualité tout court !
  • image
    Karim-USA il y a 2 jours
    Aucun enfant n’est homosexuel. Parce qu’un enfant n’a pas encore le cerveau assez développé poir comprendre ces choses là. Donc quelles que soient les bêtises qu’un enfant puisse faire, on ne peut parler d'acte contre nature et ça ne mérite pas un articlle de presse. Deuk bii niak xam-xam ak niak xalaat qui nous a empêché de gagner la coupe du monde. Arrêtez d'accuser les enfants bon sang !!!
  • image
    Thiey il y a 2 jours
    Effectif ! Le Sénégal edt devenu un zoo humain. Lyncher et dénoncer des enfants âgés de 9/10 ans.
  • image
    Pape il y a 2 jours
    Éloignez les enfants des téléphones portables
  • image
    Tr il y a 2 jours
    L'enquête doit suivre la piste du daara où est interné le talibé mineur.
  • image
    ignorant il y a 2 jours
    le pbm du pays, ce sont ces internas et daaras d'ou s'entassent des centaines d'enfants dans une promuscute sans nom et tout le monde a peur d'en parler.si non d' etre taxe d'etre contre l'islam! ce pays est bien detruit avec la bokoharimisation du systeme scolaire!.....
  • image
    dfsrst il y a 2 jours
    Je suis suspecte qu'on le leur appris... il fautr faire des investigations pour savoir s'il n'ont jamais subit des abus sexuels... c'est un comportement appris et repete
  • image
    chungmaya il y a 2 jours
    Publier dans la presse le noms de mineurs-enfants de 9 et 10 ans accusés d'allégations d'homosexualité est un scandale et une fioriture sans pareil ! les policiers ou les journalistes qui ont publié leur noms sont passbles de poursuites sérieuses et graves dans toutes les juridictions mondiales sauf au sénégal, le pays ou les scoops même sur les enfants et les nourrissons sont monnaie courante ! quelle honte !
  • image
    Toubab français il y a 2 jours
    Le traumatisme que vivent ces deux enfants avec cette affaire est pire que tout.... Vous êtes devenu fou dans ce pays et vous voulez les lyncher mais de quoi vous êtes fait ? À cet âge ça se cherche comme partout ailleurs et ça ne prédit rien pour leurs vies à venir... Le Sénégal est en train de dériver totalement !
  • image
    haha il y a 2 jours
    haha combien d entre vous n on jamais essayer a cet age la surement il jouait c'est tous . Ce pays n a plus place a la tolérance
  • image
    CESTFAUX il y a 2 jours
    Ce nest pas vrai. Je me demande qui est derriere toutes ces conneries?? meme Amerique bi sakh, tu ne verras jamais tu entendras des enfants de si BAS AGE du meme sexe avoir des rapports.. ARRETEZ de donner le senegal un portrai faux, destabilisant.. VOUS ETES MECHANTS>
  • image
    Attention il y a 2 jours
    À cet âge on découvre et on peut essayer des choses maladroitement mais de la a parler d'homosexualité c'est trop, faut rectifier ces 2 gosses et surtout faut éviter de les traumatiser...
  • image
    Degueu il y a 2 jours
    Trop tard! N'avez pas lu foule et lynchage????
  • image
    Diaxlé il y a 2 jours
    Vous avez osé vouloir lyncher des enfants de 9 et 10 ans ? Purée, même Dieu ne prend pas en compte leurs mauvais actes car dans l'islam, on commence à prendre en compte tes péchés quand tu deviens majeur. Ce qui passe actuellement au Sénégal est juste dégoûtant
  • image
    Siki il y a 2 jours
    Fi la Sénégal tollou. Aythia niou dém rék. 😂
  • image
    Le français il y a 2 jours
    Voilà le résultat de oubi et yoss dans dans médiatisation il veulent découvrir c'est ça l'inconvénient
  • image
    Terrible il y a 2 jours
    Ils l’ont vu kelk part L’enquete de leur entourage revelera leur initiateur
  • image
    Honte il y a 2 jours
    La honte d'être né sénégalais 😢😭
  • image
    Ceddo il y a 2 jours
    Le niveau intellectuel ne cesse de baisser au Sénégal
  • image
    makadaam il y a 2 jours
    Manque L'education.Il Ne faut pas les traumatiser mais les guider.
  • image
    Disgrâce il y a 2 jours
    Honte à ce pays
  • image
    Éduquer il y a 2 jours
    Pourquoi relater de telles choses? Ce ne sont que des enfants!
  • image
    daaara il y a 2 jours
    Des talibés et encore des talibés. Les daaras sont la plus grande fabrique d'homosexuels au senegal.
  • image
    Zébulon il y a 2 jours
    De petits badiene Ndiaga. Il faut couper le mal à la racine.
  • image
    fermez les daaras il y a 2 jours
    Fermez les daaras et écoles coraniques et autres écoles clandestines. Ce pays est à terre. Aucune protection des enfants, aucun contrôle,
  • image
    Tontou il y a 2 jours
    😂 le ridicule ne tue plus dans ce pays de fous
  • image
    modou mamoune il y a 1 jour
    faut vraiment être fou pour s'en prendre à des enfants de 09 et 10 ans et les accuser d'homo alors qu'a cet âge on se découvre!! ne voyez vous pas des enfants de même âge se laver ensemble dans leur nudité souvent en groupe, la psychologie des enfants et celui des adultes est très différente, vous risquez de les traumatiser à vie!! Thiey on est dans un pays de fous!!
  • image
    Tarbihim il y a 2 jours
    daaral c'est possible q

Participer à la Discussion

Règles de la communauté
  • Soyez courtois. Pas de messages agressifs ou insultants.
  • Pas de messages inutiles, répétitifs ou hors-sujet.
  • Pas d'attaques personnelles. Critiquez les idées, pas les personnes.
  • Contenu diffamatoire, vulgaire, violent ou sexuel interdit.
  • Pas de publicité ni de messages entièrement en MAJUSCULES.

💡 Astuce : Utilisez des emojis depuis votre téléphone ou le module emoji ci-dessous. Cliquez sur GIF pour ajouter un GIF animé. Collez un lien X/Twitter, TikTok ou Instagram pour l'afficher automatiquement.

Emoji

Les plus lus

  1. Post image
    1
    Révision Constitutionnelle : Le Chef De L'État Saisit Les 7 Sages Pour Faire Annuler Le Vote De L'assemblée Nationale
    Politique il y a 20 heures
  2. Post image
    2
    Plainte D’un Ancien Lion : Amara Traoré Arrêté
    Justice il y a 5 heures
  3. Post image
    3
    Révision Constitutionnelle : La Riposte De Pastef Suite Au Recours De Diomaye Faye
    Politique il y a 11 heures
  4. Post image
    4
    Pape Guèye Sort Encore Du Silence : « Chaque Décision Que J’ai Pu Prendre Récemment… »
    Sport il y a 17 heures
  5. Post image
    5
    Vente De Cartes De Membre De Pastef Interrompue Par Les Forces De L’ordre à Fann-point E : Le Clpc Crie à « L’entrave »
    Politique il y a 22 heures
  6. Post image
    6
    Mondial 2026 : Hossam Hassan Crie Au Scandale Après Égypte-argentine
    Sport il y a 15 heures
  7. Post image
    7
    Assemblée Nationale : Les Suppléants De Ousmane Sonko Et Amadou Bâ Repartent Avec De Gros Avantages
    Politique il y a 3 heures
  8. Post image
    8
    Boycott : Pape Guèye Dans Le Collimateur De La Fsf
    Sport il y a 5 heures
  9. Post image
    9
    Révision Constitutionnelle : Pourquoi Le Vote De L’assemblée Nationale Pourrait être Annulé
    Justice il y a 2 heures
  10. Post image
    10
    Scandale à Rufisque : Un Professeur De Maths Embrasse Une élève De 15 Ans En Pleine Salle De Classe
    Societe il y a 12 heures

NÉCROLOGIE

RAMATOULAYE FALL
Avis de Souvenir(s)RAMATOULAYE FALLDate de Deces: 25 juin, 2006🤲 5 prières · 💬 8 condoléances🕊️ Présenter mes condoléances

Articles Tendances