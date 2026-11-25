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Auteur: Mor Mbaye Cissé

Actes contre nature : six autres présumés homosexuels rejoignent Modou Ba Gawlo en prison

Le juge d'instruction du premier cabinet du tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye a inculpé, puis placé sous mandat de dépôt, ce mardi 24 novembre 2026, six présumés homosexuels, dont un séropositif, selon des sources de Seneweb.

Il s'agit de Mody Diakhaté, 49 ans, chauffeur domicilié à Rufisque, divorcé et père de trois enfants ; Alioune Badara Ba, 61 ans, retraité domicilié à Thiès, marié et père de huit enfants ; Dieylani Diagne, 31 ans, ingénieur en bâtiment domicilié à Jaxaay ; Pape Amadou Diop, 48 ans, commerçant domicilié à Thiès, marié et père d'un enfant ; Massamba Sy, 52 ans, assureur demeurant à Sangalkam ; et Mamadou Moctar Faye, 49 ans, agent immobilier domicilié à Mafar.

Tous ont été présentés au magistrat instructeur par la Brigade de recherches (BR) de Keur Massar pour association de malfaiteurs, transmission volontaire du VIH, actes contre nature et mise en danger de la vie d'autrui.

Au total, 18 présumés homosexuels, dont Modou Ba Gawlo, ont été placés sous mandat de dépôt dans ce dossier.

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https://www.seneweb.com/fr/news/Societe/affaire-modou-ba-gawlo-six-autres-presumes-homosexuels-arretes-entre-dakar-thies-et-saly_n_999004463.html

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Six présumés homosexuels, dont un séropositif, ont été inculpés et placés sous mandat de dépôt le mardi 24 novembre 2026 par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye. - Ils ont été présentés par la Brigade de recherches de Keur Massar pour association de malfaiteurs, transmission volontaire du VIH, actes contre nature et mise en danger de la vie d'autrui. - Au total, 18 présumés homosexuels, dont Modou Ba Gawlo, ont été placés sous mandat de dépôt dans ce dossier.