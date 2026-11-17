Adolescent tué à Fass Mbao : deux nouveaux suspects tombent en possession de drogue
Selon Libération, deux nouveaux suspects ont été interpellés à Tally Mame Diarra dans le cadre de l’enquête sur le meurtre d’Ibrahima Diallo, âgé de 14 ans, tué lors des affrontements entre supporters du lutteur « Siguil » de Yeumbeul et des jeunes de Fass Mbao, début novembre.
Il s’agit de B. M., alias « Ndiago », 26 ans, et de S. C., 23 ans. Dénoncés par les premiers suspects arrêtés, ils étaient activement recherchés par la police. Lors de leur interpellation, les enquêteurs ont découvert neuf képas de kush sur chacun d’eux, soit 18 au total.
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S. C. présentait également des blessures qui pourraient confirmer sa présence lors des affrontements mortels, détaille la même source. Les deux hommes ont été placés en garde à vue pour des faits présumés de troubles à l’ordre public, de vandalisme ayant entraîné un meurtre et de trafic de stupéfiants
L’enquête se poursuit pour identifier et interpeller les autres membres présumés de la bande.
Commentaires (3)
A cela s’ajoute des émissions faites avec des bandits anciens agresseurs tueurs voleurs. A la limite ces ratés de la société sont érigés en modèle pour jeunesse en manque de repères
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