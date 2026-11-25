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Auteur: Doudou DIOP

Affaire Abdoulaye Sylla : de ses directs sur les réseaux au tribunal, le revirement de Lamignou Darou

Poursuivi pour diffamation et injures publiques au préjudice de l’homme d’affaires Abdoulaye Sylla, patron d’Ecotra, Mandoumbé Diop, alias Lamignou Darou, a comparu devant le tribunal correctionnel de Dakar. Après avoir tenu des propos virulents contre le plaignant et son épouse dans un enregistrement audio, le militant de Pastef a tenté de nuancer ses déclarations à la barre. Un changement de ton qui n’a pas échappé aux avocats de la partie civile.

​L’affaire a été appelée devant le tribunal correctionnel de Dakar. À l’ouverture des débats, Me Famara Faty, avocat de la défense, a soulevé une exception de nullité de la procédure, sur le fondement de l’article 627 du Code de procédure pénale. Selon lui, le délai entre la réception de la citation et la date de l’audience était inférieur aux vingt jours requis. Il a ainsi demandé au tribunal de déclarer la procédure nulle.

​Le parquet a requis le rejet de cette exception, estimant qu’elle était mal fondée. Pour la partie civile, Me Seyni Ndione a également contesté l’argument de la défense, invoquant les dispositions de l’article 541 du Code de procédure pénale. Son confrère, Me Baboucar Cissé, s’est rapporté à ses observations. Le juge a finalement décidé de joindre l’exception au fond.

​Les débats d’audience ont ensuite porté sur le fond du dossier, avec la projection de l’audio incriminé. Dans cet enregistrement, Lamignou Darou tient des propos désobligeants à l’endroit d’Abdoulaye Sylla et de son épouse. Le prévenu a tenu ses déclarations à la suite d'une plainte annoncée par l’homme d’affaires contre Fadilou Keïta, ancien directeur général de la Caisse des dépôts et consignations (CDC).

​À la barre, le prévenu a reconnu être l’auteur des déclarations, tout en tentant de préciser sa pensée. Il a tenu à soutenir qu’il n’avait jamais traité Abdoulaye Sylla de voleur. Selon sa version, il lui reprochait surtout de séjourner aux États-Unis alors qu’il est député et perçoit, à ce titre, un salaire payé par les contribuables sénégalais. « Je lui ai demandé de revenir au Sénégal pour se défendre et porter plainte contre Fadilou Keïta s’il le souhaite. Il est député et il perçoit un salaire qui est l’argent du Sénégal, alors qu’il reste aux États-Unis. Il s’embrasse avec sa femme sur Internet », a-t-il expliqué.

​Le prévenu a ensuite tenté de replacer ses propos dans une démarche qu’il présente comme un acte de sensibilisation. « Je voulais alerter pour tous les fonctionnaires en général », a-t-il soutenu. Il a également raconté que Cheikh Tidiane Ndiaye, présenté comme le bras droit d’Abdoulaye Sylla, a voulu le rallier à leur camp. Il affirme qu’au cours du mois de Ramadan, un ami l’avait informé d’un appel de Cheikh Tidiane Ndiaye annonçant des poursuites judiciaires contre lui et Fadilou Keïta.

​Mais face aux questions insistantes de Me Seyni Ndione, le militant de Pastef a revendiqué son droit à la liberté d’expression. Interrogé sur les raisons de son acharnement contre l’homme d’affaires, il a répondu : « C’était depuis du peuple. Je fais partie des personnes qui ont voté. Donc, j’ai le droit de donner mon avis comme tout le monde. » Une réponse à laquelle l’avocat a répliqué : « Donc, tu as voté pour lui, d’accord. »

​Cheikh Tidiane Ndiaye, représentant de la partie civile, a ensuite pris la parole pour contester la version du prévenu. Il affirme ne connaître personnellement ni Adam ni Dev, et ne pas disposer du numéro de téléphone de Lamignou Darou. Il a toutefois reconnu que certaines personnes avaient tenté de régler l’affaire à l’amiable. Une démarche qu’il dit avoir refusée, estimant que les insultes ne visaient pas la bonne personne et que les avocats devaient poursuivre la procédure.

​Prenant le relais, Me Seyni Ndione a rappelé certains des propos attribués au prévenu, notamment cette phrase : « Abdoulaye Sylla doit être ligoté et acheminé au Sénégal. » L’avocat a dénoncé la gravité des déclarations, soulignant que l’épouse de l’homme d’affaires était particulièrement affectée par cette affaire.

​Me Baboucar Cissé s’est montré encore plus virulent. « Vous êtes nuisible à la société. Vous n’apportez rien au Sénégal », a-t-il lancé au prévenu. L’avocat a également relevé que Lamignou Darou avait encore consacré un direct sur les réseaux sociaux à Abdoulaye Sylla la veille de l’audience. Il en a fait projeter un extrait devant le tribunal.

​Dans ce direct, le prévenu aurait promis de persister dans ses propos et invité ses camarades de Pastef à venir assister à son procès. Mais, face aux accusations et aux éléments diffusés à l’audience, son discours a changé. Après avoir initialement assumé ses déclarations, il a finalement soutenu que ses propos avaient été déformés. Un revirement spectaculaire qui a provoqué la réaction de Me Cissé, lequel l’a qualifié de « lâche » et de personne de mauvaise foi.

​Estimant les faits établis, Me Baboucar Cissé a demandé au tribunal de déclarer le prévenu coupable et d’allouer le franc symbolique à la partie civile.

​Me Adja Diallo a abondé dans le même sens. Selon elle, tous les éléments constitutifs des infractions de diffamation et d’injures publiques sont réunis. Elle a soutenu que, depuis le début de cette affaire, Abdoulaye Sylla avait été publiquement attaqué, alors que les recherches menées contre lui n’avaient, selon ses déclarations, rien révélé.

​Dans ses réquisitions, le procureur de la République a également estimé que les faits étaient constants. Il a demandé au tribunal de déclarer Mandoumbé Diop coupable et de le condamner à six mois d’emprisonnement avec sursis ainsi qu’à une amende de 500 000 FCFA.

​En défense, Me Famara Faty a tenté de ramener le débat à la proportion des faits reprochés à son client. L’avocat a insisté sur le fait que celui-ci n’avait jamais qualifié Abdoulaye Sylla de voleur. Il a également soutenu que son intention n’était pas de dénigrer l’homme d’affaires, mais plutôt de sensibiliser l’opinion. « Je pense que ce garçon a compris », a-t-il plaidé, rappelant que son client avait déjà été envoyé en prison à deux reprises pour avoir exprimé ses opinions. Selon lui, le prévenu n’a pas cherché à porter le combat d’autrui, mais a simplement exercé son droit de citoyen libre à exprimer sa pensée. Me Faty a sollicité une application bienveillante de la loi pénale.

​L’affaire est mise en délibéré au 9 décembre prochain.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Mandoumbé Diop, alias Lamignou Darou, a comparu devant le tribunal correctionnel de Dakar pour diffamation et injures publiques envers Abdoulaye Sylla. - La défense a soulevé une exception de nullité de la procédure, que le juge a jointe au fond. - Le procureur a requis six mois d'emprisonnement avec sursis et une amende de 500 000 FCFA contre le prévenu.