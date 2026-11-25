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Auteur: Doudou DIOP

Affaire des fonds Covid-19 : revirement et aveux du Dr Babacar Niang face à Abdoulaye Diouf Sar

​Le procès pour diffamation opposant l’ancien ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr, au docteur Babacar Niang s’est tenu ce mercredi 25 novembre devant le tribunal correctionnel de Dakar. À l’origine de cette procédure figurent des propos tenus par le médecin lors d’une émission diffusée le 31 juillet 2025 sur Senegal7, au cours de laquelle il avait affirmé que l’ancien ministre avait restitué des fonds détournés dans le cadre de la gestion de la Covid-19.

​À la barre, le docteur Babacar Niang a d'abord contesté les faits qui lui sont reprochés : « Je ne reconnais pas les faits. Je n’ai pas prononcé son nom. C’est le journaliste qui a prononcé son nom », a-t-il déclaré. Le prévenu a toutefois reconnu avoir tenu les propos incriminés, tout en apportant des précisions sur leur portée.

​Interrogé par Me Ndiaga Dabo, avocat de la partie civile, sur le fait de savoir s’il assumait ses déclarations, le médecin a répondu par l’affirmative. Il a néanmoins exprimé ses regrets et indiqué avoir adressé une lettre d’excuses et de demande de clémence au tribunal.

​Dans sa citation directe, Abdoulaye Diouf Sarr reproche au médecin d’avoir déclaré, en wolof, qu’il excellait dans la restitution des fonds détournés et qu’il avait effectivement restitué beaucoup d’argent, ce qui expliquerait l’absence de poursuites judiciaires contre lui.

​Estimant que ces propos portent atteinte à l’honneur et à la considération de son client, Me Ndiaga Dabo a soutenu que les faits de diffamation étaient constants. L’ancien ministre de la Santé, qui n’a pas comparu, était représenté par son conseil. Initialement, la citation directe réclamait 100 millions de FCFA à titre de dommages et intérêts. À l’audience, l’avocat de la partie civile a finalement sollicité la même somme à titre de réparation du préjudice subi.

​Le procureur de la République a, pour sa part, requis l’application de la loi pénale.

​Sans avocat pour assurer sa défense, le docteur Babacar Niang a réitéré sa demande de clémence. Il a fini par se rétracter de ses déclarations sur l'implication d'Abdoulaye Diouf Sarr dans des détournements de fonds COVID 19.

​À l’issue des débats, le tribunal a mis l’affaire en délibéré au 9 décembre prochain.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le procès en diffamation entre Abdoulaye Diouf Sarr et le Dr Babacar Niang s'est tenu le 25 novembre devant le tribunal correctionnel de Dakar. - Le Dr Niang a d'abord contesté les faits, puis reconnu avoir tenu les propos incriminés, exprimé ses regrets et adressé une lettre d'excuses au tribunal. - La partie civile a ramené sa demande de 100 à 5 millions de FCFA, et le tribunal a mis l'affaire en délibéré au 9 décembre.