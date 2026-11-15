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Auteur: Mor Mbaye Cissé

Affaire des techniciens étrangers malmenés : Les regrets et explications du TikTokeur « Capo bou Touba » devant la DIC

Placé en garde à vue depuis vendredi dernier pour diffusion de fausses nouvelles et mise en danger de la vie d'autrui, le TikTokeur « Capo bou Touba », T. Sall à l'état civil, sera déféré demain devant le procureur Amary Faye, chef du parquet du tribunal de grande instance de Diourbel, sauf changement de programme.

Selon des informations de Seneweb, ce créateur de contenu et artiste-comédien est passé aux aveux devant les enquêteurs du commissariat d'arrondissement de Ndamatou. Lors de son interrogatoire, il a présenté ses excuses et sollicité la clémence de la justice. Il a toutefois imputé la responsabilité de son acte à la foule, qui tentait de lyncher les techniciens de nationalité étrangère en mission à Touba pour le compte d'un opérateur téléphonique.

« Dès mon arrivée, je suis tombé sur la scène. La foule m'a induit en erreur en disant que les voleurs d'enfants, dont une dame avec un cadenas, avaient été arrêtés. J'ai commencé alors à filmer sans vérifier », a-t-il justifié. Le mis en cause serait né en 2009, soit 17 ans , et élève.

Pour rappel, depuis plusieurs jours, un message faisant état d'un véhicule 4x4 de couleur noire transportant de présumés voleurs d'enfants, dont une dame en possession d'un cadenas, circule sur les réseaux sociaux et sème la psychose au sein des populations.

La rumeur, persistante et largement relayée, a failli coûter la vie à des techniciens étrangers en mission pour le compte d'un opérateur téléphonique. C'est dans ce climat de méfiance que l'équipe, venue de Dakar, a été prise à partie jeudi, dans l'après-midi, à Poulailler, non loin de Nguiranène.

Accusés à tort d'être des voleurs d'enfants, les techniciens ont été encerclés par une foule en colère, déterminée à les passer à tabac. Leur véhicule, le 4x4 noir, a été légèrement endommagé par des jeunes qui croyaient fermement avoir affaire aux voleurs d'enfants. Il a fallu une rapide intervention des forces de police pour éviter le pire. Munis de leur ordre de mission, les techniciens ont été encadrés, puis exfiltrés et escortés en lieu sûr.

Au moment de l'intervention policière, un créateur de contenu connu sous le pseudonyme « Capo bou Touba » a filmé et commenté la scène, affirmant que des voleurs d'enfants, dont une dame, venaient d'être arrêtés à Touba.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le TikTokeur « Capo bou Touba », T. Sall, en garde à vue depuis vendredi pour diffusion de fausses nouvelles et mise en danger de la vie d'autrui, sera déféré demain devant le procureur Amary Faye. - Devant les enquêteurs, il a présenté ses excuses et imputé son acte à la foule, affirmant avoir filmé sans vérifier après avoir été induit en erreur. - Des techniciens étrangers en mission pour un opérateur téléphonique ont été pris à partie jeudi à Poulailler, accusés à tort d'être des voleurs d'enfants, avant d'être exfiltrés par la police.