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Auteur: Senewebnews-RP

Affaire du viol sur un trajet Yango : la victime présumée brise le silence

Dans un entretien accordé au quotidien Libération, R.C.A., la présumée victime d'un viol survenu dans la nuit du 22 au 23 octobre 2026 lors d'un trajet commandé sur l'application Yango entre les Almadies (Yoff Virage) et Rufisque, livre sa version des faits et répond aux accusations de la plateforme.

Le récit de l'agression

R.C.A. explique qu'après un tournage publicitaire aux Almadies, elle a commandé un véhicule Yango pour rentrer à Rufisque. Après avoir vérifié l'identité du chauffeur sur l'application, ce dernier lui a demandé de s'asseoir à l'avant pour éviter un contrôle de police. Arrivé aux Maristes, il a quitté l'itinéraire « sous prétexte qu'il cherchait une station-service » avant de s'arrêter dans un endroit isolé près de la pharmacie Touba. Il a alors verrouillé les portières et sorti un couteau, lui déclarant que si elle voulait « rentrer en paix, [elle devait] faire ce qu'il voulait ».

Après lui avoir volé son argent et son téléphone - dont il a exigé et utilisé les codes de déverrouillage -, l'individu l'a agressée sexuellement : « Je me suis débattue, mais il m'a forcée jusqu'à ce qu'il y ait viol, avec pénétration », relate-t-elle dans Libération, précisant qu'il a ensuite jeté ses vêtements par la fenêtre avant de la chasser du véhicule. Secourue par un riverain, elle a pu prévenir sa mère et se rendre aux forces de l'ordre.

L'annulation de la course

Face à la plainte déposée par Yango auprès de la Division spéciale de cybersécurité (Dsc) affirmant qu'elle avait elle-même annulé la course, R.C.A. dément catégoriquement : « Je n'ai jamais annulé une commande. Je n'ai fait qu'une seule commande, celle qui partait de Yoff Virage pour Rufisque. » Elle rappelle que son agresseur avait « déverrouillé et manipulé [son téléphone] devant [elle] » et souligne avoir constaté la disparition du trajet de son historique une fois son accès rétabli, notant qu'« un client, tout comme potentiellement Yango, peut supprimer un trajet ».

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La géolocalisation contestée

Concernant l'affirmation de Yango selon laquelle elle se trouvait dans le secteur d'Ali Baba au moment des faits, la jeune femme réfute cette version, assurant qu'à cette heure précise, elle était « en train d'être secourue » aux Maristes, preuves à l'appui. Elle s'interroge également sur les méthodes de traçage de l'entreprise : « Ils ont la possibilité de localiser les clients ? Ils ont finalement retrouvé un trajet ? »

Plainte et preuves médicales

Alors qu'il lui était reproché de ne pas avoir répondu aux convocations de la Dsc, R.C.A. explique à Libération qu'elle n'en a jamais reçu et qu'elle était hospitalisée « à la suite d'une crise » durant cette période, précisant que ses avocats et elle restent « toujours en attente d'une convocation en bonne et due forme ».

Enfin, l’interlocutrice du journal confirme avoir déposé plainte dès le 24 octobre à la gendarmerie de Hann Maristes, appuyant son dossier par « trois bulletins d'analyse, dont un prélèvement à la recherche de sperme » réalisés le même jour au centre hospitalier Nabil Choukair. Elle annonce également de futures poursuites contre ceux qui l'ont « insultée, diffamée et ont divulgué [ses] conversations privées ».

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - R.C.A., présumée victime d'un viol lors d'un trajet Yango dans la nuit du 22 au 23 octobre 2026 entre les Almadies et Rufisque, livre sa version des faits dans Libération. - Elle affirme n'avoir jamais annulé la course et conteste la géolocalisation de Yango, assurant qu'elle était secourue aux Maristes au moment des faits. - Elle confirme avoir déposé plainte le 24 octobre à la gendarmerie de Hann Maristes, avec trois bulletins d'analyse dont un prélèvement à la recherche de sperme réalisé le même jour au centre hospitalier Nabil Choukair.