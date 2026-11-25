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Auteur: Sokhna Faty Isseu SAMB

Affaire Marième Soda Ndiaye-Omar Dramé : Après un 7e renvoi, le coordinateur du CIAAS dénonce la lenteur de la procédure

La confrontation judiciaire entre l’ancienne députée Marième Soda Ndiaye et le coordinateur du CIAAS, Omar Dramé, s'apparente désormais à un véritable marathon procédural. Ce mercredi 25 novembre 2026, le tribunal hors classe de Dakar a une nouvelle fois renvoyé le dossier au 10 février 2027, suscitant l'incompréhension et l'amertume d'Omar Dramé.

Le tribunal hors classe de Dakar devait examiner le litige l'opposant à Marième Soda Ndiaye, mais la juridiction a une fois de plus ajourné l'audience, fixant la prochaine échéance au 10 février 2027. Face à cette nouvelle impasse temporaire, le coordinateur du Cadre d'initiative et d'action pour la souveraineté alimentaire (CIAAS) est sorti de son silence par voie de communiqué pour pointer du doigt les lenteurs répétées de la procédure.

L'affaire remonte au début de l'année 2025. Le 16 février 2025, la publication d'un communiqué relatif au licenciement de dix agents du Commissariat à la sécurité alimentaire et à la résilience (CSAR) met le feu aux poudres et déclenche des poursuites. Très vite, la machine s'emballe : Omar Dramé est convoqué le 25 février par la Division des investigations criminelles (DIC).

Pourtant, sur le plan social, le dossier semblait avoir trouvé une issue. Dès le 17 mars 2025, une séance de conciliation menée sous l'égide de l'inspection du travail débouchait sur un accord en bonne et due forme, permettant aux travailleurs licenciés de percevoir l'intégralité de leurs droits. Une résolution amiable qui n'a toutefois pas éteint le volet judiciaire de l'affaire.

Sept renvois en quatorze mois

Depuis l'ouverture du dossier au tribunal hors classe de Dakar le 8 octobre 2025, la procédure s'est enlisée dans une série ininterrompue de reports :

8 octobre 2025 : première audience (salle 3) suivie d'un premier renvoi.

10 décembre 2025 : deuxième renvoi au 25 février 2026.

25 février 2026 : troisième renvoi au 8 avril 2026.

8 avril 2026 : quatrième renvoi au 10 juin 2026.

10 juin 2026 : cinquième renvoi sollicité par la défense de la plaignante, fixant le rendez-vous au 25 novembre 2026.

25 novembre 2026 : sixième renvoi d'audience, repoussant l'affaire au 10 février 2027.

Au total, en un peu plus d'un an, sept décisions de report sont venues prolonger l'attente des parties.

Tout en réaffirmant son « profond attachement à l'état de droit » et sa confiance dans les institutions judiciaires du pays, Omar Dramé ne cache pas sa frustration face à cette situation. S'il dit se refuser à remettre en cause les prérogatives des juges ou les droits des parties, le coordinateur du CIAAS rappelle vivement que « le droit à une justice équitable doit également s'accompagner d'une exigence de célérité raisonnable dans le traitement des dossiers ».

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le tribunal hors classe de Dakar a renvoyé le dossier au 10 février 2027, un septième report. - L'affaire remonte au 16 février 2025, après un communiqué sur le licenciement de dix agents du CSAR. - Omar Dramé dénonce les lenteurs de la procédure tout en réaffirmant son attachement à l'état de droit.